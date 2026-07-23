Es kommen neue Folgen
"Der letzte Bulle": SAT.1 bestätigt Förderung einer weiteren Staffel
Aktualisiert:von Jan Islinger
Es geht weiter mit dem "Letzten Bullen"! Das teilte SAT.1 auf Anfrage mit. Alle bisher bekannten Infos zur kommenden Staffel auf einen Blick.
Mick Brisgau kehrt zurück
In letzter Zeit war es still um eine mögliche Fortsetzung von "Der letzte Bullen" geworden. Die vergangene, sechste Staffel lief Ende vergangenen Jahres ohne konkrete Information über den Fortbestand der Serie aus. Doch nun können die Fans aufatmen: Die siebte Staffel scheint sicher zu sein!
Gestern veröffentlichte die Film- und Medienstiftung NRW eine Liste ihrer kommenden Förderprojekte. Mit dabei: "Der letzte Bulle" mit acht neuen Folgen. Insgesamt wird die Förderung einer möglichen neuen Staffel mit 1,5 Millionen Euro beziffert, wie die Mitteilung verrät. Auf Anfrage bestätigte auch SAT.1-Sendersprecher Christoph Körfer die Echtheit der Informationen.
Wir freuen uns sehr, dass die Film- und Medienstiftung NRW die zweite Staffel 'Der letzte Bulle' fördert.
Wie steht es um den Cast?
Der Fördermeldung sind außerdem weitere Details zu entnehmen. Demnach dürfen sich Fans erneut auf Henning Baum, Torben Liebrecht und Peri Baumeister freuen. Für die Drehbücher sollen Regine Bielefeld und Marcus Raffel verantwortlich sein, während Thomas Nennstiel und Friederike Heß Regie führen.
Ob diese Angaben vollständig stimmen, lässt sich derzeit nicht eindeutig sagen. Sender SAT.1 wollte die Informationen aus der Fördermeldung nicht weiter kommentieren. Dennoch ist davon auszugehen, dass Henning Baum auch in der neuen Staffel wieder in die Rolle des Mick Brisgau schlüpft.
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Was ist bisher über die Story bekannt?
Wer sich die Fördermeldung genauer anschaut, entdeckt dort auch erste Infos zur Handlung der neuen Staffel: "Nachdem Mick seine Familie verliert, fokussiert er sich auf seine Wahlfamilie im Revier. Beruflich bleibt er sich treu - gerät dabei aber ins Visier von Ralf Berger, der seine Methoden hinterfragt und eigene Karriereziele verfolgt. Carolin hat sich für ein selbstbestimmtes Leben entschieden, doch die Verbindung zu Mick und Ralf bleibt spannungsgeladen. Familie ist nicht Herkunft, sondern wer in entscheidenden Momenten an deiner Seite steht."
Auch diese Informationen sind bislang nicht offiziell von SAT.1 bestätigt. Dennoch spricht derzeit vieles dafür, dass die siebte Staffel kommt. Sobald es Neuigkeiten zu Dreharbeiten, Cast oder einem möglichen Staffeltermin gibt, erfährst du sie natürlich hier. In Zwischenzeit kannst du die Wartezeit mit den letzten Staffeln "Der letzte Bulle" überbrücken.
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