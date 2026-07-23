Es kommen neue Folgen "Der letzte Bulle": SAT.1 bestätigt Förderung einer weiteren Staffel Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Jan Islinger Henning Baum steht als "Der letzte Bulle" vor seinem grünen Oldtimer. Bild: Joyn / Tom Trambow

Es geht weiter mit dem "Letzten Bullen"! Das teilte SAT.1 auf Anfrage mit. Alle bisher bekannten Infos zur kommenden Staffel auf einen Blick.

Mick Brisgau kehrt zurück In letzter Zeit war es still um eine mögliche Fortsetzung von "Der letzte Bullen" geworden. Die vergangene, sechste Staffel lief Ende vergangenen Jahres ohne konkrete Information über den Fortbestand der Serie aus. Doch nun können die Fans aufatmen: Die siebte Staffel scheint sicher zu sein! Gestern veröffentlichte die Film- und Medienstiftung NRW eine Liste ihrer kommenden Förderprojekte. Mit dabei: "Der letzte Bulle" mit acht neuen Folgen. Insgesamt wird die Förderung einer möglichen neuen Staffel mit 1,5 Millionen Euro beziffert, wie die Mitteilung verrät. Auf Anfrage bestätigte auch SAT.1-Sendersprecher Christoph Körfer die Echtheit der Informationen.

Wir freuen uns sehr, dass die Film- und Medienstiftung NRW die zweite Staffel 'Der letzte Bulle' fördert. SAT.1-Sendersprecher Christoph Körfer

Wie steht es um den Cast? Der Fördermeldung sind außerdem weitere Details zu entnehmen. Demnach dürfen sich Fans erneut auf Henning Baum, Torben Liebrecht und Peri Baumeister freuen. Für die Drehbücher sollen Regine Bielefeld und Marcus Raffel verantwortlich sein, während Thomas Nennstiel und Friederike Heß Regie führen. Ob diese Angaben vollständig stimmen, lässt sich derzeit nicht eindeutig sagen. Sender SAT.1 wollte die Informationen aus der Fördermeldung nicht weiter kommentieren. Dennoch ist davon auszugehen, dass Henning Baum auch in der neuen Staffel wieder in die Rolle des Mick Brisgau schlüpft.