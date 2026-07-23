Sportskanone mit großem Herz "Bergretter"-Star Robert Lohr: Er fliegt nicht nur vor der Kamera Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sylvia Loth Bergretter Michi (Robert Lohr, l.) und Polizist Gert (Martin Leutgeb, r.) in "Die Bergretter". Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Seit 2009 gehört Robert Lohr als Hubschrauberpilot Michi Dörfler zur Stammbesetzung der "Bergretter". Er ist der Einzige, der in wirklich jeder Folge dabei ist - und das seit der allerersten Episode. So hat ihn die Serie geprägt und wie er privat lebt.

Steckbrief Name : Robert Lohr

Geburtstag: 5. April 1967

Geburtsort : Landsberg am Lech

Wohnort : Berlin

Größe : 1,86 Meter

Familienstand : liiert

Kinder: eine erwachsene Tochter, einen Stiefsohn, eine Stieftochter

Glück in der Liebe und im Beruf Nach einem Studium an der "Hochschule für Musik und Theater" Hamburg von 1987 bis 1991 war Robert Lohr Teil des Ensembles am Stadttheater Ulm. Dem folgte bis 2001 ein Engagement am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Zu dieser Zeit übernahm er erste Rollen im TV, wie in der Charlotte-Link-Verfilmung "Sturmzeit" (1999). Über sein Privatleben ist nicht viel bekannt. Außer, dass er mit seiner Managerin Anna (54) und deren Kindern, einem Sohn (18) und einer Tochter (16), in Berlin lebt. Außerdem hat er im Interview mit "web.de" verraten, dass es donnerstags für ihn und seine Tochter einen Pflichttermin gab - und das waren nicht "Die Bergretter", sondern "Germany’s Next Topmodel". "Ich habe das geliebt, das war unser Ding."

"Die Bergretter": Ein Blick hinter die Kulissen Lohr selbst hat neben seiner "Bergretter"-Rolle einen klaren Favoriten, seiner bisher gedrehten Filme, und zwar "Schwarze Schafe". 2023 verriet er im Gespräch mit "web.de": "Vor 17 Jahren habe ich meinen - finde ich - besten Film mit tollen Leuten gedreht, Robert Stadlober war dabei und Milan Peschel zum Beispiel. Und jetzt, 17 Jahre später, haben wir daraus eine Miniserie gemacht. Aber ich habe nicht vor, die 'Bergretter' zu verlassen." Die Serie stellt den Schauspieler regelmäßig vor neue Herausforderungen. Teilweise wird die Serie auf einem Gletscher in 3000 Meter Höhe gedreht. Aber auch der Beruf des Hubschrauberpiloten hat ihm ganz neue Dinge ermöglicht. Gegenüber "Bild" verriet er über seine Rolle als Hubschrauberpilot:

Ich bin eingewiesener Flugschüler, darf sogar fliegen, wenn neben mir ein Fluglehrer sitzt. Robert Lohr

Von knallhart bis super romantisch Neben seinem Einsatz bei den "Bergrettern", war er bereits in unzähligen Serien zu sehen. Die Liste seiner Gastauftritte ist ellenlang: "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" (2016), "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (2017), "SOKO München" (2019), "Notruf Hafenkante" (2019), "Watzmann ermittelt" (2019), "In aller Freundschaft" (2020), "SOKO Linz" (2022). Neben diesen kurzen Auftritten kennt das Publikum ihn aber auch als Gefängnispfarrer Georg Schallert in "Hinter Gittern - Der Frauenknast" (2006 bis 2007), als Rechtsmediziner Roland Meisner in "Der letzte Bulle" oder als Journalist Gabriel Zimmermann in "Tierärztin Dr. Mertens" (2019 bis 2021). Er kann aber auch romantisch! Das bewies der Wahl-Berliner mit dem Liebesfilm "Inga Lindström: Mia und ihre Schwestern" (2009) ebenso wie mit "Liebe am Fjord - Die Frau am Strand" (2012).

Lust auf Action? Robert Lohr als Rechtsmediziner in "Der letzte Bulle - Der Film" Film ansehen Krimi-Drama Der letzte Bulle - Der Film Verfügbar auf Joyn 96:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Charity und eigene Tochter Im Rahmen seiner Tätigkeit als Schirmherr für den Hamburger Verein "Die Kinderinsel" hat Robert Lohr im Sommer 2024 verraten, selbst Vater einer gesunden, erwachsenen Tochter (28) zu sein. Er selbst habe Glück und wolle darum kranke, schwerkranke und chronisch kranke Kinder und deren Familien unterstützen. Durch ein Charity-Radsport-Event hat Prof. Dr. Michael Zemlin ihn ins Boot geholt. Robert Lohr setzt sich regelmäßig für Spendenaktionen ein, wie zum Beispiel für Spendenradtouren für den Verein "Menschen für Kinder", deren Erlös krebskranken Kindern zugutekommt oder das Benefiz-Fußball-Turnier "Kicken, um zu helfen".