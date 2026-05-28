In Staffel 18 wieder dabei "Bergretter"-Star Viktoria Ngotsé: Was hat sie mit ihrer Rolle gemeinsam? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Es ist kompliziert: Alexandra Winkler (Viktoria Ngotsé) und Markus Kofler (Sebastian Ströbel) sind verliebt - doch der "Bergretter" vernachlässigt die Beziehung. Bild: ZDF/Sabine Finger

Sie gehört längst zum festen Cast der Serie "Die Bergretter": Seit 2023 ist Viktoria Ngotsé als Hauptkommissarin Alexandra Winkler im erfolgreichen ZDF-Format zu sehen. Aktuell laufen die Dreharbeiten für Staffel 18. Es gibt da übrigens eine Sache, die Ngotsé mit ihrer Rolle gemeinsam hat.

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Es wird im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig in der Folge "Gipfelrausch", der ersten der Staffel 16: Hauptkommissarin Alexandra "Alex" Winkler (Viktoria Ngotsé) bekommt es in der Episode von 2024 mit einem Unfall samt Fahrerflucht in den Bergen zu tun. Ihre Ermittlungen zusammen mit ihrem Freund, dem Bergretter Markus Kofler (Sebastian Ströbel), ergeben Erstaunliches: Steffen Vogler (David Korbmann) betreibt auf einem abgelegenen Berghang eine Cannabis-Plantage, um den verschuldeten Familienhof zu sanieren. Als Steffens Plan auffliegt, greift seine Familie zu einer Verzweiflungstat. Diese bringt auch Alexandra in höchste Lebensgefahr. Auch in der Liebe zwischen der Ermittlerin und dem Bergretter kriselt es: Markus kümmert sich aufopferungsvoll um seine gute Freundin Nina. Ist die junge Beziehung schon wieder am Ende?

Alexandra und Markus in "Die Bergretter": Es bleibt spannend Mittlerweile ist die 18. Staffel der beliebten ZDF-Serie im Dreh, und Kenner:innen des Formats wissen: Alex und Markus haben sich am Ende der 16. Staffel getrennt. Doch so ganz erkaltet sind die Gefühle nicht. Alex-Darstellerin Viktoria Ngotsé verriet damals gegenüber "TV Spielfilm": "Alex braucht erst mal eine kleine Beziehungspause, aber ob sie und Markus das auch durchhalten, wird noch nicht verraten. Beziehungsstatus: Auf jeden Fall kompliziert!" Auch Staffel 17 hat daran nichts geändert. Klar ist: Die gebürtige Leipzigerin ist auch bei den aktuellen Dreharbeiten wieder am Start. 2023 feierte sie ihr Debüt in der Serie, und sie ist nach wie vor begeistert. "Ich liebe dieses Format, das Team, die Arbeit draußen in den Bergen. Es passt einfach alles. Und ich bin dankbar, wenn man in dieser Branche so kontinuierlich arbeiten darf", betonte sie im Oktober 2025 in einem Interview mit "TV Movie". "Außerdem gibt's noch so viele spannende Geschichten, die wir erzählen können, für meine Figur Alex." Im Gespräch mit "TV Movie" verriet sie zuvor auch eine Sache, die sie mit ihrer Rolle gemeinsam hat: "Witzigerweise wollte ich früher wirklich zur Polizei gehen, habe es dann aber zu lange aufgeschoben. Ich habe großen Respekt vor diesem Beruf, weil man da nie weiß, was einen erwartet."

Viktoria Ngotsé und die Filmwelt: Schon als Kind träumte sie davon Die mittlerweile in Berlin lebende Schauspielerin war schon früh begeistert von der Welt des Films. Auf der Webseite ihrer Agentur "Neidig" heißt es, "dass sie sich schon als Kind gerne in bunte Zeichentrickwelten und später am liebsten in das Hollywood der 1950er- bis 1980er-Jahre flüchtete und ihr immer klar war, dass sie irgendwann selbst unbedingt Teil dieser 'anderen' Welten sein wollte". Ihr Traum sei es gewesen, eine Rolle in einer Fortsetzung des Blockbusters "Avatar" zu ergattern. Oder in einem "Film Noir" mitspielen zu dürfen. Doch zunächst lernte sie etwas "Ordentliches": Viktoria Ngotsé machte ihren Bachelor in Medienwirtschaft an der Technischen Universität Ilmenau. Schon in ihrer Studienzeit stand sie vor der Kamera. Und durfte 2011 an der Seite von Sascha Schmitz alias Dick Brave in dessen Musikvideo zum Song "Just The Way You Are" mitwirken. Samt Zeitreise in die 1950er, im Petticoat auf einer Bowlingbahn und mit dem Protagonisten flirtend. Es folgte eine Schauspiel-Ausbildung im Acting Studio Monika Schubert.

GZSZ, SOKO Leipzig, diverse Werbefilme Schon 2012 war Viktoria Ngotsé in einer kleinen Rolle in der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. Dort hatte sie 2020 zwei weitere Auftritte. 2016 hatte sie eine Rolle in der Krimiserie "SOKO Leipzig". Auch im Kinofilm "Die Hochzeit" mit Til Schweiger wirkte sie 2020 mit. 2026 werden zudem neue "Die Bergretter"-Episoden voraussichtlich ab Herbst ausgestrahlt. Auch bei "SOKO Leipzig" ist Viktoria Ngotsé noch mal am Start: in der Folge "Heute ist Zahltag". Der Ausstrahlungstermin ist noch offen. Dasselbe gilt für die romantische Komödie "My School Bully Husband", in der die Schauspielerin eine Hauptrolle hat.