"Sie hat Ja gesagt"
Heiratsantrag im TV: Neonlicht sorgt in der "Giovanni Zarrella Show" für Gänsehaut
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Bei diesem Auftritt ging es für das Schlager-Duo Neonlicht plötzlich um viel mehr als nur Musik: Julian Fiege nutzte die große Open-Air-Bühne der "Giovanni Zarrella Show", um seiner Partnerin Nadine Ellrich einen Heiratsantrag zu machen.
Nadine Ellrich und Julian Fiege stehen nicht nur gemeinsam als Neonlicht auf der Bühne, sondern sind auch privat ein Paar. Bei der Aufzeichnung von "Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty" am 8. August auf dem Mainzer Lerchenberg wagte der 31-Jährige nun den nächsten Schritt. Vor laufenden Kameras stellte er seiner 28-jährigen Freundin die Frage aller Fragen.
Die nächste "Giovanni Zarrella Show" läuft am 29. August 2026 im ZDF
Romantischer Moment im Rampenlicht
Einen Eindruck von dem besonderen Moment teilt Neonlicht bereits mit seinen Fans auf Instagram. Auf dem veröffentlichten Foto kniet Julian in beiger Hose und schwarzem Shirt vor Nadine und hält ihr die geöffnete Ringschatulle entgegen. Sie trägt ein kurzes, glitzerndes Paillettenkleid und schlägt sich gerührt beide Hände vors Gesicht. Dass der Heiratsantrag gelungen ist, verraten die beiden direkt dazu: "Sie hat Ja gesagt".
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Vom Casting-Erfolg zur Verlobung
Unter dem Beitrag ließen die ersten Glückwünsche nicht lange auf sich warten. Auch Joelina Drews freute sich mit dem Paar und schrieb: "Ahhhh! Herzlichen Glückwunsch euch zwei!" Besonders herzlich reagierte der offizielle Account des "ZDF-Fernsehgarten": "Wir sind sooo unfassbar happy mit euch zusammen! Für immer Liebe!"
2021 wurde Neonlicht im Rahmen eines Schlager-Castings im "ZDF-Fernsehgarten" als Duo formiert und seither von Giovanni Zarrella gefördert. Nachdem Julian und Nadine anfangs nach eigenen Angaben nur befreundet waren, machten sie im November 2023 in der "Giovanni Zarrella Show" ihre Beziehung öffentlich. Damals erklärten sie: "Wir wohnen zusammen und ja, wir sind ein Paar."
Dass Julian ausgerechnet in einer ZDF-Show auf dem Lerchenberg um Nadines Hand anhielt, passt zur Geschichte von Neonlicht. Zu sehen ist "Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty" am 29. August 2026 um 20.15 Uhr im ZDF. Neben der Verlobung gibt es noch eine weitere Premiere: Erstmals findet die "Giovanni Zarrella Show" als Open-Air-Special auf dem Mainzer Lerchenberg statt.
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