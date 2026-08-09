Auf "medizinischen Rat" "Giovanni Zarrella Show": Mark Medlock muss seinen Auftritt kurzfristig absagen Aktualisiert: 09.08.2026 • 13:00 Uhr von Julia W. Am 8. August zeichnet Giovanni Zarrella seine Show im "ZDF-Fernsehgarten" auf. (Archivbild) Bild: Imago Images / Future Image

Erstmals wird die "Giovanni Zarrella Show" unter freiem Himmel stattfinden: Die Aufzeichnung auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" findet heute statt – doch ein Gast wird nicht dabei sein: Mark Medlock.

Die "Giovanni Zarrella Show" gehört zu den wichtigsten Events der Schlagerszene. Am 29. August wird eine neue Ausgabe der beliebten ZDF-Show über die Bildschirme flimmern. Anders als sonst wird die Sendung diesmal nicht in einer Halle, sondern im Freien aufgezeichnet. Genauer: am 8. August auf dem Mainzer Lerchenberg, dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens".

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Mark Medlock sagt Auftritt ab

Der Sänger hat seinen Auftritt bei der "Giovanni Zarrella Show" kurzfristig abgesagt. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Für die Open-Air-Premiere der "Giovanni Zarrella Show" unter dem Motto "Die große Sommerparty" haben sich zahlreiche Stars angekündigt, darunter Mark Medlock. Er musste seine Teilnahme an der Show nun jedoch kurzfristig absagen. Der Künstler sei unvorhergesehen erkrankt, nachdem er bereits in Mainz angereist war, hieß es in einer Instagram-Story auf dem offiziellen Account der "Giovanni Zarrella Show". "Seine behandelnde Ärztin hat ihm ausdrücklich davon abgeraten, auf die Bühne zu gehen", hieß es weiter. "Diesem medizinischen Rat muss er schweren Herzens folgen."

"Giovanni Zarrella Show": Diese Stars sind dabei Medlock wollte bei Giovanni Zarrella eigentlich sein neues Album "Back Into the Sun" vorstellen, das am 14. August erscheinen soll und damit fast zehn Jahre nach seinem letzten Album "Zwischenwelten" im Jahr 2017. Sein Bühnen-Comeback hatte Medlock vor wenigen Wochen beim "Schlagerbooom Open Air" 2026 in Kitzbühel gestartet. Seine Rückkehr nach fast zehn Jahren machte den Sänger äußerst nervös, wie er damals verriet. "Mir geht echt der Stift", sagte er dem RTL-Magazin "Exclusiv". Die "Giovanni Zarrella Show" wird dennoch wie gewohnt stattfinden. Stars wie Andreas Gabalier, Chris Norman, Kerstin Ott, Semino Rossi und Vanessa Mai haben sich für die Schlager-Sause auf dem Mainzer Lerchenberg angekündigt.