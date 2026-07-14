"War einfach toll"
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Mariella Ahrens stößt zum Cast dazu
Veröffentlicht:von PM / Anna-Maria Hock
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" bekommt Verstärkung: Anfang August ist niemand Geringeres als Schauspielerin Mariella Ahrens zu Gast im Sonnenhof.
Sie ist als Hoteltesterin dabei
Im Sonnenhof checkt ein ganz besonderer Gast ein: Mariella Ahrens, bekannt aus GZSZ und "Der Bergdoktor", stellt als berühmt-berüchtigte Hoteltesterin Melanie Wolter das Team um Lilli Lamminger (Pina Kühr) auf die Probe. Wenn ihre Kritik positiv ausfällt, könnte das den finanziell angeschlagenen Gasthof retten. Doch ausgerechnet jetzt ist Koch Freddy krank. Können Lilli und ihre Geschwister bei der anspruchsvollen Frau Wolter mit ihrer außergewöhnlichen Gastfreundschaft punkten?
Zu sehen sind die Folgen mit Gaststar Mariella Ahrens am Montag, 3., und Dienstag, 4. August 2026, um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
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Lilli Lamminger will nach dem Tod ihrer Eltern den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Doch zuvor müssen ihre Geschwister zustimmen: Konstantin, Becky, Freddy, und Lillis große Schwester Julia, die den Hof so schnell wie möglich verkaufen möchte.
Mariella Ahrens freut sich auf ihren Gastauftritt
Schauspielerin Mariella Ahrens schwärmt: "Mein Ausflug in den Sonnenhof war einfach toll. Ganz besonders hat mich die familiäre Stimmung am Set begeistert und dass wir in einer echten Location vor wunderschöner Landschaft gedreht haben, was bei täglichen Serien nicht unbedingt üblich ist. Und ich konnte eine Rolle spielen, die man von mir sonst nicht gewohnt ist – eine neue Herausforderung für mich. Ich freue mich schon sehr auf die Ausstrahlung!"
Die Landarztpraxis
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