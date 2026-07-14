"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Mariella Ahrens stößt zum Cast dazu

"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" bekommt Verstärkung: Anfang August ist niemand Geringeres als Schauspielerin Mariella Ahrens zu Gast im Sonnenhof.

Sie ist als Hoteltesterin dabei

Im Sonnenhof checkt ein ganz besonderer Gast ein: Mariella Ahrens, bekannt aus GZSZ und "Der Bergdoktor", stellt als berühmt-berüchtigte Hoteltesterin Melanie Wolter das Team um Lilli Lamminger (Pina Kühr) auf die Probe. Wenn ihre Kritik positiv ausfällt, könnte das den finanziell angeschlagenen Gasthof retten. Doch ausgerechnet jetzt ist Koch Freddy krank. Können Lilli und ihre Geschwister bei der anspruchsvollen Frau Wolter mit ihrer außergewöhnlichen Gastfreundschaft punkten?

Zu sehen sind die Folgen mit Gaststar Mariella Ahrens am Montag, 3., und Dienstag, 4. August 2026, um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.