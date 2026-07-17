So würden sie aussehen!
Kaum wiederzuerkennen: KI versetzt die "Landarztpraxis"-Stars zurück in die 90er
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Auch vor beliebten Serien wie der "Landarztpraxis" macht KI nicht Halt. Zumindest, wenn es nach einer Fan-Seite geht, die kurzerhand die Hauptdarstellerinnen in ein vergangenes Jahrzehnt befördert hat. Was hat es mit den Aufnahmen im Stil der Neunzigerjahre auf sich?
Seit 2023 ist "Die Landarztpraxis" regelmäßig im TV zu sehen und hat seitdem eine große Fangemeinde hinter sich versammelt. Aber wie hätten die Charaktere wohl in den Neunzigerjahren ausgesehen? Diese Frage hat sich ein Fan der Serie gestellt und auf Instagram eine Sammlung KI-generierter Fotos geteilt, die sowohl bei Follower:innen als auch bei den Schauspielerinnen selbst für Begeisterung gesorgt hat.
Die Landarztpraxis
Die Landarztpraxis
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Nostalgie trifft auf KI
In dem Beitrag sind gleich 18 Darstellerinnen der Serie in einem typischen Neunziger-Jahre-Look zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Sina Zadra, Rosetta Pedone, Nina Schmieder und Caroline Frier. Die künstlich erstellten Porträts zeigen die Schauspielerinnen mit offenen, voluminösen Haaren, weißen Tanktops sowie Jeans- oder Lederjacken. Große Kreolen dürfen ebenso wenig fehlen wie eine Cola-Dose in der Hand. Ein Look, der sofort Erinnerungen an die Neunziger weckt.
Passend zu den Bildern liest sich die Caption: "Stell dir vor, LAP wäre eine Serie in den Neunziger-Jahren! Da ich 1989 geboren bin, verbinde ich mit dieser Zeit besonders viel - meine Kindheit. Mal Hand hoch, wer in der gleichen Zeit aufgewachsen ist! PS: Wer möchte auch eine Männer-Version?"
Mit dem Beitrag trifft die Seite offenbar einen Nerv. Der Mix aus Nostalgie und KI-Bildbearbeitung kommt bei der Community hervorragend an. Viele User:innen schwelgen in Erinnerungen an ihre Kindheit und feiern die liebevoll gestalteten Bilder.
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Auch die Schauspielerinnen reagieren
Besonders schön für die Betreiberin der Fanpage dürfte die Reaktion einiger der Schauspielerinnen sein. Auch die Serienstars selbst ließen sich den Beitrag nicht entgehen und hinterließen begeisterte Kommentare. Sina Zadra schrieb kurz und passend: "90s Kid!" Sie scheint sich in dem Post wiederzufinden. Caroline Frier reagierte ebenfalls auf den Post und kommentierte mit mehreren lustigen Emojis, unter anderem mit klatschenden Händen.
Für Fans ist es immer etwas Besonderes, wenn die Stars einer Serie auf Beiträge aus der Community aufmerksam werden und sogar selbst liken oder kommentieren.
Fans feiern die Idee
In den Kommentaren wird schnell deutlich, wie gut die KI-Bilder bei den meisten ankommen. Zahlreiche Fans zeigen sich begeistert. "Das ist sooo cool, hehe", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer Kommentar lautet: "Hier auch 89! Die Bilder sind mega! Bei manchen muss man echt überlegen!"
Vor allem die Mischung aus vertrauten Gesichtern und dem authentischen Neunziger-Jahre-Styling sorgt für Gesprächsstoff. Einige User:innen merken an, dass die Darstellerinnen auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen seien, weil die KI Frisuren und Gesichter teils doch deutlich verändert habe.
Kommt jetzt auch die Männer-Version?
Mit der Frage am Ende der Caption hat die Fanpage bereits die nächste Idee ins Spiel gebracht. "Wer möchte auch eine Männer-Version?", heißt es da. Die Resonanz darauf dürfte nach den vielen positiven Reaktionen kaum überraschen. Viele Fans können sich offenbar gut vorstellen, auch die männlichen Darsteller von "Die Landarztpraxis" einmal im ikonischen Stil der Neunziger-Jahre zu sehen.
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