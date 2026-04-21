"Realitystar Academy": Diese Tipps hat Désirée Nick für den Sieger

Désirée Nick sucht in der "Realitystar Academy" neue Talente des Trash-TVs. Jetzt verrät sie, welche wichtigen Tipps sie dem oder der Sieger:in ihrer Show mit auf den Weg gibt.

Désirée Nick hat wichtigen Rat für Gewinner:in ihrer "Realitystar Academy"

Seit dem 16. April gibt es eine Ausbildungsstätte für künftige Realitystars. Désirée Nick sucht in der "Realitystar Academy" auf ProSieben und Joyn neue Talente und nimmt 18 Studierende unter ihre Fittiche. Unter ihrer strengen Führung entscheidet sich, wer das Zeug hat, in ihre Fußstapfen zu treten - und wer nicht.

Wer sich am Ende durchsetzt, sichert sich eine Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany".

Wie kann man dauerhaft zum erfolgreichen Reality-Star werden? Welchen Tipp gibt die Direktorin der Akademie dem oder der Siegerin mit auf den Weg? "Für die neue Show würde ich empfehlen, die Eigenschaften, mit denen man in der Akademie überzeugt hat, auszufeilen und aus sich selbst ein Markenzeichen zu machen. Wo ist der Wiedererkennungswert?“, verrät sie der "Bild"-Zeitung.

Ihre Studierenden sollten lernen, erst einmal der größte Fan von sich selbst zu werden. Denn: "Nur Scharlatane glauben, dass ein S-Fehler oder ein heiseres Krächzen, eine schräge Stimme oder ein fetter Arsch ein Nachteil wäre: Es ist ein Schatz, den man hüten muss", zeigt sich die Reality-TV-Expertin überzeugt.