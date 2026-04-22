Joyn-Show sucht neue Talente
"Realitystar Academy": Diesen Rat hat Désirée Nick für den Sieger der Show
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Désirée Nick sucht in der "Realitystar Academy" neue Talente des Trash-TVs. Jetzt verrät sie, welche wichtigen Tipps sie dem oder der Sieger:in ihrer Show mit auf den Weg gibt.
Désirée Nick hat wichtigen Rat für Gewinner:in ihrer "Realitystar Academy"
Seit dem 16. April gibt es eine Ausbildungsstätte für künftige Realitystars. Désirée Nick sucht in der "Realitystar Academy" auf ProSieben und Joyn neue Talente und nimmt 18 Studierende unter ihre Fittiche. Unter ihrer strengen Führung entscheidet sich, wer das Zeug hat, in ihre Fußstapfen zu treten - und wer nicht.
Wer sich am Ende durchsetzt, sichert sich eine Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany".
Wie kann man dauerhaft zum erfolgreichen Reality-Star werden? Welchen Tipp gibt die Direktorin der Akademie dem oder der Siegerin mit auf den Weg? "Für die neue Show würde ich empfehlen, die Eigenschaften, mit denen man in der Akademie überzeugt hat, auszufeilen und aus sich selbst ein Markenzeichen zu machen. Wo ist der Wiedererkennungswert?“, verrät sie der "Bild"-Zeitung.
Ihre Studierenden sollten lernen, erst einmal der größte Fan von sich selbst zu werden. Denn: "Nur Scharlatane glauben, dass ein S-Fehler oder ein heiseres Krächzen, eine schräge Stimme oder ein fetter Arsch ein Nachteil wäre: Es ist ein Schatz, den man hüten muss", zeigt sich die Reality-TV-Expertin überzeugt.
Streame hier "Die Realitystar Academy"
Désirée Nick verrät die No Gos in ihrer "Realitystar Academy"
Auch was bei ihr und in ihrer "Realitystar Academy" gar nicht geht, macht Désirée Nick unvermissverständlich klar. Im "Promiflash"-Interview betont sie: "Der Kardnalsfehler ist einmal Langeweile und das Kopieren und Nachäffen anderer. Dies führt in eine Sackgasse, denn der Zuschauer will Originale und nicht den Abklatsch anderer sehen", warnt Nick.
Zuletzt hatte sie selbst bei "Promi Big Brother" wieder ihr ganzes Können als Reality-Profi unter Beweis gestellt. In der "Realitystar Academy" steht Nick als Assistent Gigi Birofio zur Seite. Unterstützung bekommt sie zudem von prominenten Dozent:innen wie Kader Loth oder Sam Dylan.
Im Fernsehen laufen die neuen Doppelfolgen von "Realitystar Academy" immer donnerstags auf ProSieben. Noch vor der TV-Ausstrahlung am Abend - bereits um 0:01 Uhr erscheinen zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn.
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