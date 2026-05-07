Das erwartet dich in Folge 7 und 8
Herpes-Kuss, "Flötenkonzert", Ex-Tränen: Party bei der "Realitystar Academy" eskaliert komplett
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Die Realitystar Academy
Kinky Party eskaliert: Melissa weint - und Emily sorgt für Wirbel
Videoclip • 06:45 Min • Ab 16
Wer ein gestandener Reality-Star werden will, darf nicht schüchtern sein. Das macht Direktorin Désirée Nick von Tag eins an klar. Eine Kandidatin der "Realitystar Academy" nimmt das etwas zu ernst: Bei einer Party mit dem Motto "Kinky juicy time" werden einige Sittengrenzen überschritten.
Es wird schlüpfrig in der Academy: Die Reality-Newbies an der "Realitystar Academy" gehen nicht nur an ihre Grenzen, sondern sogar darüber hinaus. Bei einer Party ist das Motto "Kinky juicy time" Programm: Emily verpasst Gigi - trotz expliziten Anbandel-Verbots durch Direktorin Désirée Nick - einen Blowjob.
Doch das ist nicht alles: Lilli küsst Christopher und vergisst dabei, dass er zuvor im Unterricht von einer Herpes-Erkrankung erzählt hat. Sie schreit ihn an und ist sehr enttäuscht. Melissa und Biologie-Dozent Flocke geraten wegen ihrer Flirterei mit James aneinander, Melissa weint und wird sogleich von James getröstet.
Internet-Gärtner Christopher ist das alles too much. Er deutet an, gehen zu wollen. Wird er die Academy freiwillig verlassen?
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Deine Meinung ist gefragt!
Was hältst du von Emilys Aktion unter der Gürtellinie mit Gigi? Darf er so schwach werden? Wer von beiden trägt mehr Schuld? Und wie denkst du über die gemeinsame Vergangenheit von Melissa mit Dozent Flocke: Welche Auswirkungen könnte sie noch auf die Show haben?
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Désirée Nick bestraft einzelne Kandidat:innen
Auch in Folge 8 geht es noch um die Nachwirkungen der exzessiven Party. Direktorin Désirée Nick möchte ihre Reality-Zöglinge mit Strafen zurück auf den nüchternen Boden der Realität zurückholen. Denn - wie bereits einige angehende Reality-Sternchen schmerzlich erfahren mussten: Nur eine einzige Partynacht kann so einiges zerstören: Karrieren und auch Freundschaften.
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Nicht jeder hat das Zeug zum Realitystar, wenn es nach der strengen Direktorin Désirée Nick geht, die übrigens in jüngeren Jahren bereits Lehrerfahrung im Fach Religion sammeln konnte. Daher folgt eine Strafe sogleich: Die spontane Exmatrikulation eines Kandidaten lässt den Traum einer großen Reality-Love Story zerplatzen. Aber auch die nächste reguläre Nominierung steht an. Wer muss nach den nächsten blauen Briefen im Schloss die Koffer packen?
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