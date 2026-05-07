Das erwartet dich in Folge 7 und 8 Herpes-Kuss, "Flötenkonzert", Ex-Tränen: Party bei der "Realitystar Academy" eskaliert komplett Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Die Realitystar Academy Kinky Party eskaliert: Melissa weint - und Emily sorgt für Wirbel Videoclip • 06:45 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

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Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 7 und 8 der "Realitystar Academy", die erst am 7. Mai ab 23:15 Uhr Uhr auf ProSieben ausgestrahlt werden. Es gibt sie aber bereits jetzt eine Woche vorab bei Joyn+ zum Streamen.

Wer ein gestandener Reality-Star werden will, darf nicht schüchtern sein. Das macht Direktorin Désirée Nick von Tag eins an klar. Eine Kandidatin der "Realitystar Academy" nimmt das etwas zu ernst: Bei einer Party mit dem Motto "Kinky juicy time" werden einige Sittengrenzen überschritten.

Es wird schlüpfrig in der Academy: Die Reality-Newbies an der "Realitystar Academy" gehen nicht nur an ihre Grenzen, sondern sogar darüber hinaus. Bei einer Party ist das Motto "Kinky juicy time" Programm: Emily verpasst Gigi - trotz expliziten Anbandel-Verbots durch Direktorin Désirée Nick - einen Blowjob. Doch das ist nicht alles: Lilli küsst Christopher und vergisst dabei, dass er zuvor im Unterricht von einer Herpes-Erkrankung erzählt hat. Sie schreit ihn an und ist sehr enttäuscht. Melissa und Biologie-Dozent Flocke geraten wegen ihrer Flirterei mit James aneinander, Melissa weint und wird sogleich von James getröstet. Internet-Gärtner Christopher ist das alles too much. Er deutet an, gehen zu wollen. Wird er die Academy freiwillig verlassen?

Du willst nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten? Folge 7 jetzt bei Joyn+ streamen Ganze Folge Die Realitystar Academy It's kinky juicy time! Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.04.2026 • 43 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Deine Meinung ist gefragt! Was hältst du von Emilys Aktion unter der Gürtellinie mit Gigi? Darf er so schwach werden? Wer von beiden trägt mehr Schuld? Und wie denkst du über die gemeinsame Vergangenheit von Melissa mit Dozent Flocke: Welche Auswirkungen könnte sie noch auf die Show haben? Diskutiere bei den heißesten Reality-Themen - nicht nur zur "Realitystar Academy" - mit und gib deine Stimme ab - direkt in der Joyn-App!

Désirée Nick bestraft einzelne Kandidat:innen Auch in Folge 8 geht es noch um die Nachwirkungen der exzessiven Party. Direktorin Désirée Nick möchte ihre Reality-Zöglinge mit Strafen zurück auf den nüchternen Boden der Realität zurückholen. Denn - wie bereits einige angehende Reality-Sternchen schmerzlich erfahren mussten: Nur eine einzige Partynacht kann so einiges zerstören: Karrieren und auch Freundschaften.

Du magst nicht warten? Folge 8 jetzt vor TV bei Joyn+ streamen Ganze Folge Die Realitystar Academy Bestrafungsmodus on! Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.04.2026 • 42 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nicht jeder hat das Zeug zum Realitystar, wenn es nach der strengen Direktorin Désirée Nick geht, die übrigens in jüngeren Jahren bereits Lehrerfahrung im Fach Religion sammeln konnte. Daher folgt eine Strafe sogleich: Die spontane Exmatrikulation eines Kandidaten lässt den Traum einer großen Reality-Love Story zerplatzen. Aber auch die nächste reguläre Nominierung steht an. Wer muss nach den nächsten blauen Briefen im Schloss die Koffer packen? Schalte ein und finde es heraus: Am 7. Mai, direkt nach "Germany's next Topmodel", um 23:15 Uhr auf ProSieben.

Schalte ein: ProSieben-Livestream auf Joyn Heute, 23:15 Uhr • Die Realitystar Academy Die Realitystar Academy Verfügbar auf Joyn 55 Min • Ab 16 Erinnerung Link kopieren Teilen