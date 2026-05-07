Rückkehr "Die Rosenheim-Cops"-Comeback: Tritt sie jetzt Sarah Thonigs Nachfolge an? Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Lars-Ole Grap In der neuen Staffel wird Sarah Thonig (r.) nicht mehr am Empfang bei "Die Rosenheim-Cops" stehen. Bild: ZDF und Christian A. Rieger - klick

Bei den "Rosenheim-Cops" steht ein Umbruch bevor - und der zieht gleich mehrere Veränderungen nach sich. Doch während Abschiede die Fans oft betrüben, wartet diesmal offenbar auch eine willkommene Überraschung.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

"Rosenheim-Cops": Sarah Thonig übernimmt neue Aufgabe - ein altbekanntes Gesicht soll zurückkehren Für Schauspielerin Sarah Thonig läuft es gerade rund. Ihre Figur Christin Lange wechselt in der neuen Staffel vom Empfang ins Sekretariat - und tritt dort die Nachfolge von Marisa Burgers Figur Miriam Stockl an, die "Die Rosenheim-Cops" bereits verlassen hat. Mehr Verantwortung, mehr Szenen, mehr Präsenz. "Sowohl für mich als auch für Frau Lange gibt es in der neuen Staffel natürlich mehr zu tun", sagt die Schauspielerin im Interview mit der "Abendzeitung München". Während sich für die Figur Christin Lange neue berufliche Möglichkeiten eröffnen, entsteht durch die Beförderung eine sichtbare Lücke im Team: Denn neben Marianne Grasegger, dargestellt von Ursula Maria Burkhart, bleibt ihre Position am Empfang zunächst unbesetzt. Allzu lange soll das allerdings nicht so bleiben. Eine Produktionssprecherin bestätigt gegenüber der "Abendzeitung München", dass die Figur Marianne Grasegger Verstärkung bekommen werde - und gibt außerdem auch einen Hinweis, der die Fans der ZDF-Serie sofort aufhorchen lässt.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen. "Rosenheim-Cops"-Produktion

Namen nennt die Produktion zwar nicht, allerdings macht der Hinweis auf ein "altbekanntes Gesicht" die Sache umso spannender. Wer die Serie kennt, dürfte jetzt anfangen zu grübeln. Besonders naheliegend wäre eine Rückkehr von Regina Fink als Sophie Bach: Sie stand bereits in Staffel 14 gemeinsam mit Marianne am Empfang und wäre damit definitiv eine logische Wahl für die offene Stelle im Rosenheimer Kommissariat.

ZDF-Erfolgsserie: Sarah Thonig über ihr "Geschenk" bei den "Rosenheim-Cops" Allerdings treffen Veränderungen im Cast beim Stammpublikum der "Rosenheim-Cops" nicht immer auf Zuspruch - Darsteller wie Baran Hevi oder Michaela Weingartner haben das in der Vergangenheit bereits zu spüren bekommen. Doch auch mehr als zwei Jahrzehnte nach der Premiere begeistert die Serie noch immer Millionen - und daran dürfte sich so schnell nichts ändern, trotz wechselnder Besetzung. Kein Wunder, dass auch Sarah Thonig weiß, was sie an ihrer Rolle hat.

Es ist doch ein totales Geschenk, wenn man Geschichten erzählen darf, die Menschen erreichen. Sarah Thonig

Wer zum Start der neuen Staffel im Herbst 2026 neben Marianne Grasegger den Empfang übernehmen wird, bleibt wohl vorerst noch ein gut gehütetes Geheimnis.