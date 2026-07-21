Nach dem Ausstieg "Die Rosenheim-Cops"-Ex: Das macht Vanessa Eckart heute Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von teleschau "Es gabat a Leich": Vanessa Eckart (l.) als "Rosenheim-Cops"-Ermittlerin Eva Winter in der Episode "Bauer sucht Bauer". In der Mitte Dieter Fischer als Kommissar Stadler, rechts die Pathologin Mai (Sina Wilke). Bild: ZDF / Bojan Ritan

Zwei Jahre lang ermittelte Vanessa Eckart in der Kultserie "Die Rosenheim-Cops". Dann widmete sich die Münchnerin wieder anderen Aufgaben. Das hat die Schauspielerin seit ihrem Ausstieg im Jahr 2021 gemacht.

"Die Rosenheim-Cops" laufen nach der Sommerpause wieder jeden Dienstag um 19:25 Uhr Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Ein verzwickter Fall für "Die Rosenheim-Cops": Der Jungbauer Christian Porz wurde bei der Arbeit auf dem Feld hinterrücks erschossen. Mit einem großkalibrigen Jagdgewehr. Doch wer hatte es auf ihn abgesehen? Die Ermittlungen von Kriminalhauptkommissarin Eva Winter (Vanessa Eckart) und ihrem Kollegen Anton Stadler (Dieter Fischer) ergeben, dass Porz den Hof des kinderlosen Ehepaares Jakob und Josepha Ischl (Matthias Christian Rehrl und Petra Berndt) kaufen wollte. Bald stellt sich heraus, dass mehrere Menschen ein Motiv hatten. Darunter ein streitsüchtiger Nachbar sowie eine Mitbewerberin, die bereits einen hohen Kredit aufgenommen hatte. Als schließlich herauskommt, dass das Mordopfer und Frau Ischl eine Affäre hatten, wird es richtig kompliziert. Gelingt es Eva Winter und ihrem Team, den Fall aufzuklären?

24 Folgen lang war Vanessa Eckart ein "Rosenheim-Cop" Im Jahr 2019 begann für Vanessa Eckart das Abenteuer "Rosenheim-Cops". In einem Interview mit "Hallo München" erinnerte sie sich im Januar 2021 an die Anfänge. "Dieses Team ist so wohlwollend freundlich. Schon am zweiten Drehtag hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein." Dennoch war nach etwa zwei Jahren Schluss mit der ZDF-Serie. In einem Gespräch mit dem Medium "Münchner Feuilleton" erklärte die Schauspielerin ihre Gründe. "In den letzten Jahren habe ich viel gelernt und eine gesunde Routine bekommen, aber ich möchte neugierig bleiben. Andere Dinge ausprobieren, mal wieder ins kalte Wasser springen." Sie versuche immer, "in mich reinzuhören, ob ich mich noch gut fühle".

2024 war sie der Vorabendserie "Das Küstenrevier" zu sehen Nach einigen Episodenrollen in Serien wie "SOKO Linz" und "In aller Freundschaft" war Vanessa Eckart bis 2024 weiter am Metropoltheater München beschäftigt, wo sie seit 2016 auftrat. Ab Januar 2024 folgte dann die nächste Krimiserie: das SAT.1-Vorabendformat "Das Küstenrevier". Die in München-Sendling lebende Schauspielerin verkörperte die Figur der Hanna Stein. Die Kriminalkommissarin ist die Nichte der Hauptfigur Harry Stein (Till Demtrøder). Die Episoden sind im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar.

Schau die ganzen Folgen von "Das Küstenrevier" kostenlos auf Joyn Ermittle mit Vanessa Eckart!

Der nächste Krimijob für Vanessa Eckart: Seit 2025 "Watzmann ermittelt" Vom ZDF über SAT.1 in die ARD: In der fünften Staffel der Krimiserie "Watzmann ermittelt" übernahm Vanessa Eckart die Rolle der Johanna Beissl. Die Verlobte des Ermittlers Jerry Paulsen (Peter Marton) und Tochter des Protagonisten Benedikt Beissl (Andreas Giebel) wurde zuvor von Ines Lutz gespielt. Die Rolle ist auf Dauer angelegt. Auch in kommenden Staffeln wird die Schauspielerin Stand jetzt dabei sein.

Am 29. Juli um 18:50 Uhr läuft die nächste Folge von "Watzmann ermittelt" mit Vanessa Eckart Bald verfügbar Mittwoch, 29.07. 18:50 Uhr • Watzmann ermittelt Blinde Wut Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Vanessa Eckarts Privatleben: Sie verrät nur wenig In der 7. Staffel von "Watzmann ermittelt" kommt heraus, dass Johanna Beissl von Jerry Paulsen ein Kind erwartet. Auch Vanessa Eckart selbst war bei den Dreharbeiten schwanger. Der Nachwuchs kam Anfang Mai 2025 zur Welt. Außer einem Bild auf ihrem Instagram-Kanal gab die Schauspielerin aber keine weiteren Details bekannt. Auch den Namen des Vaters oder ihren Beziehungsstatus verrät sie nicht. Im Interview mit "Hallo München" ließ sich die Darstellerin immerhin entlocken, dass sie sich gerne in der Natur, beim Stand-up-Paddling oder beim Reiten entspannt. Seit vielen Jahren spielt sie zudem "Pen und Paper"-Spiele. Dabei nehmen die Mitwirkenden fiktive Rollen ein und erleben durch Erzählen gemeinsam ein Abenteuer. "Das war über die Jahre auch eine schöne Schauspielschule für mich", so Vanessa Eckart.

Vanessa Eckart entschied sich erst mit 25, Schauspielerin zu werden Ihre eigentliche Ausbildung genoss die 1987 geborene Vanessa Eckart ab 2012 auf der privaten Schule Schauspiel München. An eine öffentliche Schauspielschule traute sie sich nicht, wie sie im "Münchner Feuilleton" gestand: "Ich kannte niemanden in meinem näheren Umfeld, der mir hätte sagen können, ob ich Talent habe." Gleichzeitig habe sie nach dem Abitur keine Lust zum Studieren gehabt. "Das Stillsitzen in der Schule und die Prüfungen waren fürchterlich für mich, das wollte ich nicht mehr. So hab ich erst mal die Freiheit genossen und beim Stadtmagazin 'Prinz' im Anzeigenbereich gearbeitet, das war eine gute Zeit." Doch nach einem Jahr "fehlte mir der Funke, das gute Herzklopfen". So setzte sie sich hin und überlegte, worauf sie wirklich Lust hätte. "Meiner Mutter war Sprache wichtig, sie hat mir viel vorgelesen. Und ich drücke mich gern aus, verbal und mimisch, solche Puzzlesteine haben wohl den Weg geebnet", so Eckart.

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Eckarts Tipp an alle: "Man verschwendet zu viel Zeit mit der Angst" In "Auf ein Wort", dem Podcast des Metropoltheaters München, hatte die Schauspielerin noch einen Tipp parat: Wenn man die Lust und den Willen habe, etwas zu machen, dann "probier es einfach". Das würde sie auch ihrem jüngeren Ich auf den Weg geben. Denn damals habe sie große Zweifel gehabt, es zu schaffen. "Man verschwendet zu viel Zeit mit Angst." Ihre Erfahrung sei: "Wenn man sich was traut und etwas einfach macht, dann wird man meistens belohnt." "Die Rosenheim-Cops - Bauer sucht Bauer" wird am Dienstag, 21. Juli um 16:10 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Zum selben Zeitpunkt ist die Folge aus dem Jahr 2021 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.