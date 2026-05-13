Karriere-Rückblick Ein Blick zurück: So sah "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller früher aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Redaktion Wie sehr hat sich Max Müller in all den Jahren als Schauspieler optisch verändert? Bild: IMAGO / Michael Westermann / Tinkeres

Seit mehr als 20 Jahren zählt Max Müller zu den beliebtesten Darstellern der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Doch wie sah der österreichische Schauspieler eigentlich zu Beginn seiner Karriere aus - und wie hat sich sein Leben abseits der Kameras entwickelt?

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Rückblick: Kaum wiederzuerkennen? Wer dienstags um 19:25 Uhr das ZDF einschaltet, kennt das Gesicht von Max Müller nur zu gut. Als Polizeihauptmeister Michael 'Michi' Mohr ist er dem Publikum über die Jahre ans Herz gewachsen. Wie der gebürtige Kärntner jedoch zu Beginn seiner Karriere aussah, daran erinnern sich heute vermutlich die wenigsten. In jungen Jahren wirkte Müller natürlich noch jugendlicher, doch Frisur und auch die Grübchen beim Lächeln sind bis heute geblieben. Auch seine Liebe für gute Rollen - egal, ob auf Theaterbühnen, im TV oder auf der großen Kinoleinwand. Gerade in frühen Theater- und Fernsehproduktionen zeigte sich bereits sein Talent für feinsinnigen Humor und präzises Timing. Diese Qualitäten sollten später zu seinem Markenzeichen werden. Während Max Müller heute vor allem für seine ruhigen, pointierten Darstellungen bekannt ist, machte er zu Beginn seiner Karriere durch eine spürbare Dynamik auf der Bühne von sich reden.

Jung geblieben: Selbst nach fast 20 Jahren hat sich Max Müller optisch kaum verändert. Bild: IMAGO / Michael Westermann

Sein Weg zum Serienliebling Der große Durchbruch ließ in den 1990er-Jahren nicht lange auf sich warten. Von Serienauftritten in "Ein Fall für Zwei" bis zu seinem ersten "Tatort" und einer Rolle in "Kommissar Rex" wuchs seine Erfahrung vor der Kamera. Müller fand seinen ganz eigenen Stil, der ihn zu einem beliebten Schauspieler im Fernsehen und vor allem in der Krimi-Landschaft machte. Besonders seine Rolle in "Die Rosenheim-Cops" brachte ihm eine breite Bekanntheit. Dort überzeugt er nun schon seit 2002 mit einer Mischung aus trockenem Humor und Bodenständigkeit, die beim Publikum gut ankommt. Über die Jahre hinweg hat er sich damit eine treue Fangemeinde aufgebaut. Seine Karriere hat ihn aber immer wieder auch in neue Rollen geführt - sei es in "Für alle Fälle Stefanie", "SOKO Kitzbühel" oder "Die Toten von Salzburg".

Max Müller privat: Keine Kinder, aber die große Liebe? Abseits der Kamera gilt Max Müller als eher zurückhaltend. Über sein Privatleben spricht der Schauspieler daher auch sehr selten. In einem seiner wenigen Interviews hat er 2024 zumindest verraten, dass er keine Kinder hat und sein Vater schon verstorben sei. Daher würden Familienfeste wie Weihnachten auch eher im kleinen Kreis gefeiert, mit seiner Mutter und guten Freund:innen. Ob Müller Single ist oder eine Partnerin an seiner Seite hat, hält er ebenfalls gekonnt privat. Er besitzt weder einen öffentlichen Instagram-Account noch zeigt er sich auf Premieren mit einem Plus eins und auch in Interviews hält er sich zurück, was Einblicke in sein Liebesleben angeht. Nur einmal hat er im Gespräch mit dem Magazin "Schöne Freizeit" - ob bewusst oder aus Versehen - fallen lassen: "Vieles macht mich glücklich, zum Beispiel […] meinen Schatz umarmen." Es könnte also doch eine ganz besondere Person in seinem Leben geben.

Der Schauspieler Max Müller und seine Mutter Mathilde Müller im Jahr 2008. Bild: picture-alliance / dpa | Ursula Düren