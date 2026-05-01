Abschied nach 20 Jahren Nach Marisa Burger: Warum Christian K. Schaeffer die "Rosenheim-Cops" verlässt Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Bald steht Ignaz "Jo" Casper (Christian K. Schaeffer) am Set der "Rosenheim-Cops" nicht mehr hinter der "Times Square"-Bar. Bild: IMAGO/Sven Simon

Nach rund 20 Jahren steigt der Münchner Schauspieler bei den "Rosenheim-Cops" aus. Warum der Wirt Ignaz "Jo" Casper nicht mehr zurückkehrt - und welche Rolle seine Musik dabei spielt.

Mit dem Start der Dreharbeiten zur 26. Staffel steht fest: In den neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" werden gleich mehrere bekannte Gesichter fehlen. Neben Marisa Burger und Isabel Mergl verabschiedet sich auch Christian K. Schaeffer, der seit 2006 als Ignaz "Jo" Casper den Kult-Wirt des "Times Square" gespielt hat. Das ZDF bestätigte seinen Ausstieg im Rahmen der Drehstart-Meldung. Schaeffer selbst wandte sich parallel über seine Social-Media-Kanäle an die Fans und erklärte, dass für ihn nach rund zwei Jahrzehnten ein Kapitel zu Ende gehe. Die Zeit am Set habe ihn geprägt, dennoch spüre er, dass es nun an der Zeit sei, Platz für Neues zu machen. Er wolle sich künstlerisch weiterentwickeln - als Schauspieler, aber vor allem auch als Musiker.

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