Auch privat ein "Dreamteam" So lange kennen sich die "Rosenheim-Cops"-Stars: Karin Thaler teilt alte Bilder Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von Lars-Ole Grap Marie Hofer (Karin Thaler, r.) schaut mit einer süßen Stärkung bei Miriam Stockl (Marisa Burger, l.) und Michi Mohr (Max Müller, M.) vorbei. Bild: ZDF und Christian A. Rieger - klick.

Mit einem privaten Einblick auf Instagram hat "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler bei ihren Fans für Nostalgie gesorgt. Die Schauspielerin, die seit der ersten Folge als Marie Hofer vor der Kamera steht, postete Schnappschüsse mit ihrer ehemaligen Kollegin Marisa Burger.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

"Wir hatten auch privat immer viel Spaß": "Rosenheim-Cops"-Stars zeigen besondere Freundschaft Die Bilder auf Social Media zeigen eine tiefe Vertrautheit. "Wir hatten auch privat immer viel Spaß", betitelt der "Rosenheim-Cops"-Star den Post - ein herzliches Dankeschön an eine jahrelange Freundschaft und gleichzeitig ein bittersüßer Gruß an die Fans. Über zwei Jahrzehnte gehörten Karin Thaler und Marisa Burger zum Cast der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops". Karin Thaler spielt ihre Figur Marie Hofer bereits seit der ersten Folge und verbindet die Serie bis heute mit ihren familiären Wurzeln um den Hof der Familie Hofer. Marisa Burger spielte als Polizeisekretärin Miriam Stockl die personelle Konstante im Revier und gestaltete seit dem Serienstart über zwei Jahrzehnte eine der bekanntesten Figuren der Reihe. Mit ihrem legendären Satz "Es gabat a Leich!" leitete sie über viele Jahre hinweg die Fälle der Serie ein und prägte damit maßgeblich die beliebte Serie. Zwar führten Marie Hofers Wege sie im Laufe der Jahre immer wieder mal in die Diensträume des Rosenheimer Reviers oder zu gesellschaftlichen Anlässen in die Stadt, doch gemeinsame Handlungsstränge vor der Kamera blieben überschaubar. Die tatsächliche Vertrautheit entstand abseits der Drehbücher hinter den Kulissen, während die beiden Schauspielerinnen vor der Kamera über zwei Jahrzehnte hinweg das verlässliche Fundament der Krimireihe bildeten.

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Emotionaler Abschied bei den "Rosenheim-Cops": Fans feiern Thaler und Burger als "Dreamteam" Die Reaktionen auf Instagram ließen nicht lange auf sich warten: Während eine Person den Post als liebevolle Hommage an ein echtes "Dreamteam" feiert, teilen viele andere Fans die Wehmut der Schauspielerinnen. "Das waren noch schöne Zeiten, aber alles nimmt im Leben seinen Lauf", kommentiert ein User, während ein anderer gesteht: "Es ist sooo schade, wirklich ein herber Verlust." Die Bilder bewegen die Community sichtlich, schüren jedoch bei manchen Fans gleichzeitig die Sorge um die Zukunft des Formats. "Danke, das Bild von euch beiden ist wirklich toll und bin gespannt, wie es bei den Rosenheim Cops ohne Frau Stockl weitergeht", ist unter dem Beitrag zu lesen, wie auch der Appell eines Fans an den verbliebenen Cast: "Eine der besten ist weg. Hoffe Stadler, Hansen, Michi und Du bleiben, sonst braucht man nimmer schauen." Für das Publikum markieren diese Bilder tatsächlich das Ende einer Ära. Nach fast 25 Jahren als Kult-Sekretärin Miriam Stockl hat Marisa Burger "Die Rosenheim-Cops" verlassen, um sich neuen schauspielerischen Herausforderungen zu widmen. Für Erleichterung bei den Fans sorgte die Schauspielerin vorab zumindest in einem Punkt: Ihre Figur stirbt keinen Serientod. Dennoch hinterlässt ihr Weggang eine spürbare Lücke - nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch hinter den Kulissen. Karin Thaler machte in Interviews kein Geheimnis daraus, wie schwer ihr der Abschied fiel: Der Ausstieg ihrer engen Kollegin, mit der sie über zwei Jahrzehnte so gerne lachte, habe sie "sehr, sehr traurig" gemacht.