"Rosenheim-Cops": Ist er der Nachfolger von Sarah Thonig?

ZDF-Krimiserie Younes Tissinte: Wird er der "altbekannte" Neue bei den "Rosenheim-Cops"? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Younes Tissinte: Wird er Sarah Thonigs Nachfolger am Empfang der "Rosenheim-Cops"? Bild: Imago Images / Future Image

Bei den "Rosenheim-Cops" stehen personelle Veränderungen an: Nachdem Marisa Burger die ZDF-Serie verlassen hat und bekannt wurde, dass Sarah Thonig zur Sekretärin des Polizeireviers aufsteigen wird, deutet nun vieles darauf hin, wer künftig ihre zentrale Rolle am Empfang übernehmen könnte.

"Die Rosenheim-Cops" im Livestream Schaue die neuen Folgen montags bis freitags um 16:10 Uhr

Im Mittelpunkt der Spekulationen steht Dominic Meis, gespielt von Younes Tissinte. Der Schauspieler ist Fans der ZDF-Serie längst vertraut: Während einer Urlaubspause von "Frau Stockl" übernahm er als Dominik Meis bereits für acht Folgen ihre Vertretung. Auch zuvor war Tissinte schon in der Erfolgsserie zu sehen: 2022 spielte er in der Episode "Hochzeit in Rosenheim" einen Kfz-Mechaniker. Offiziell bestätigt ist seine Rückkehr bislang nicht. Das ZDF hält sich weiterhin bedeckt zu der Personalie. Eine Sprecherin erklärte: "Ursula Maria Burkhart wird nicht lange allein am Empfang bleiben. Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen – um welches es sich dabei handelt, wollen wir jedoch nicht vorwegnehmen."

"Junger Mann" als Unterstützung Etwas konkreter äußerte sich Schauspielerin Ursula Maria Burkhart. Im Gespräch mit der Münchner "Abendzeitung" sagte sie über die neue Konstellation rund um ihre Figur Marianne Grasegger: "Ich verrate nur, dass ich in der Information einen jungen Mann zur Unterstützung bekomme und da bin ich sehr gespannt, was das mit der 'Frau Grasegger' machen wird." Die Kombination aus "altbekanntem Gesicht" und "jungem Mann" passt aus Sicht der Fans auffallend gut zu Dominic Meis. Bereits früher hieß es aus dem Umfeld der Produktion, die Figur wolle sich beruflich nicht festlegen. Dominik Meis gelte als freiheitsliebend, reise gern und nehme zwischen verschiedenen Jobs immer wieder Aushilfstätigkeiten an – unter anderem als Autoschrauber. Ob die Figur nun dauerhaft nach Rosenheim zurückkehrt, dürfte sich spätestens im Herbst 2026 zeigen. Dann startet die neue Staffel der "Rosenheim-Cops".