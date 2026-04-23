Entscheidende Episode "Dr. House": Ist das die beste Folge der Serie? Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von Rebecca N. In der beliebten Folge "Drei Beine" bekommt Gregory House (Hugh Laurie) unerwartet prominente Gesellschaft von Carmen Electra. Bild: imago images/Everett Collection

In acht Staffeln "Dr. House" gab es unzählige spannende Patient:innen und skurrile Diagnosen. Trotzdem sprechen Fans immer noch über eine Episode der Serie, die ihnen nicht aus dem Kopf geht.

Dass diese Folge von "Dr. House" gelungen ist, zeigt schon ihr IMDb-Rating: Eine stolze Bewertung von 9,6 Punkten vergeben die User:innen auf dem Portal. Wenig überraschend, dass Fans "Drei Beine" außerordentlich oft in Reddit-Diskussionen um die beste Episode nennen. Fest steht: Die Folge hat eine ungewöhnliche Erzählidee - und überrascht mit einem Gastauftritt von "Baywatch"-Star Carmen Electra. Erst beim genaueren Hinsehen zeigt sich, wie raffiniert die Episode wirklich ist.

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Warum "Drei Beine" fasziniert +++ Achtung, Spoiler! Ab hier geht es um die entscheidenen Momente der Folge. +++ Die Episode erzählt nicht nur einen medizinischen Fall, sondern gleich drei parallel. Das Ganze passiert im Rahmen einer Vorlesung zur Diagnostik, zu der Dr. Gregory House (Hugh Laurie) von Dr. Cuddy (Lisa Edelstein) verdonnert wird. Als Zuschauer:in denkt man zunächst, dass hier unabhängige Fälle aus der Klinik zu sehen sind, und fragt sich, worauf House hinauswill. Die offene Frage wirkt wie ein Sog: Man rätselt mit, statt nur zuzusehen. Schließlich stellt sich heraus: House referiert im Vorlesungssaal über seine eigene Geschichte. Die einzelnen Fälle sind schlichtweg Puzzlestücke seines Leidens- und Behandlungsweges.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Schon gewusst? Der Hauptdarsteller fand erst nach einer Auszeit wieder zurück zur Schauspielerei: Das macht "Dr. House"-Star Hugh Laurie heute

Die Vergangenheit von Gregory House Zum ersten Mal in der Serie rückt Gregory House selbst ins Zentrum der Geschichte - und nicht seine Patient:innen. Die Folge enthüllt, was wirklich mit seinem Bein passiert ist: Nach einem Infarkt im Oberschenkelmuskel entschied sich das medizinische Genie gegen die empfohlene Amputation. Das Ergebnis: ein funktionsfähiges Bein, aber lebenslange Schmerzen. Daraus entstehen nicht nur seine Abhängigkeit vom Schmerzmittel Vicodin, sondern auch die House-typische Verbitterung. Doch House ist nicht bloß Opfer einer falschen Behandlung. Er trägt selbst Verantwortung für den Verlauf seines Lebens. Er entscheidet sich bewusst für Kontrolle - für die Funktionalität seines Beins - und gegen Schmerzfreiheit. Genau diese Wahl sagt viel über seinen Charakter aus. Deswegen ist "Drei Beine" für viele Fans DIE Schlüsselfolge innerhalb der Serie.