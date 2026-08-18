Eskalation im Dschungel Fliegt Pinar Sevim raus? Produktion greift nach Schubser-Attacke bei "Dschungel Divas" ein Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lena Maier Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Die erste Verwarnung Videoclip • 03:04 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Luxus-Barbecue für 10.000 Euro, eine wütende Gruppe und ein Streit, der völlig aus dem Ruder läuft. In Folge 4 von "Dschungel Divas" eskaliert die Situation zwischen Pinar Sevim und Christin Okpara derart, dass die Produktion einschreiten muss.

Die Stimmung im "Dschungel Divas"-Camp war schon angespannt, doch in Folge 4 eskaliert die Lage endgültig. Eine kostspielige Verlockung, die Pinar Sevim annimmt, führt zu einem heftigen Streit mit Christin Okpara, der in einem körperlichen Angriff gipfelt und die gesamte Gruppe schockiert zurücklässt.

Du möchtest die schockierende Szene sehen? Folge 4 jetzt kostenlos streamen Ganze Folge Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Erst Barbecue, dann Beef: Wirft die erste Diva jetzt das Handtuch? Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.08.2026 • 38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ein Barbecue für 10.000 Euro: Pinar spaltet das Camp Alles beginnt mit einer verlockenden Ansage aus dem Dschungelradio: Ein Luxus-Barbecue mit Lachs, Garnelen und saftigen Steaks für eine Diva und drei ihrer Freundinnen. Der Preis: 10.000 Euro aus dem gemeinsamen Jackpot. Ohne lange zu zögern, schlägt Pinar zu und lädt Ingrid Pavic, Giulia Siegel und Kate Merlan zum Festmahl ein. Die zurückgelassenen Divas sind fassungslos. "Sie hat uns verkauft, die B*tch", urteilt Jessica Delion. Und Christin Okpara fragt Pinar direkt: "Was bist du eigentlich für 'ne Göre?" Der Jackpot schmilzt durch die Aktion auf mickrige 23.750 Euro.

Streit eskaliert: Pinar schubst Christin und leugnet den Übergriff Nach dem Essen gießt Pinar weiter Öl ins Feuer, indem sie provokant erklärt: "Es war mein teuerstes Essen der Welt, aber ich würde es jederzeit wieder machen." Für Christin ist das zu viel. Sie konfrontiert Pinar, doch die zeigt sich uneinsichtig. Der Streit spitzt sich zu, bis Pinar aus dem Nichts auf Christin zugeht und sie schubst. Christin und die anderen Divas sind sichtlich geschockt. "Ey, was schubst du mich, man? Wirst du handgreiflich oder was?", schreit Christin. Pinars Reaktion sorgt für noch mehr Fassungslosigkeit: Sie bestreitet, Christin geschubst zu haben - "Nein, das war ich nicht" - und fängt an zu weinen.

Produktion greift ein Der Vorfall hat Konsequenzen. Die Gruppe wird zur Sammelstelle gerufen, wo Pinar von der Produktion eine offizielle Verwarnung für ihr Verhalten erhält - ein Schubser wird nicht toleriert. Obwohl sie sich danach bei Christin entschuldigt, nimmt diese die Entschuldigung nicht an. Für Christin ist ein Punkt erreicht, an dem sie überlegt, die Show freiwillig zu verlassen. Pinar bietet daraufhin an, stattdessen zu gehen. Wer muss am Ende bleiben oder gehen?

Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, sieh dir Folge 5 an! Ganze Folge Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Machtkampf statt Friedenspfeife: Welche Diva ist die Königin? Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.08.2026 • 50 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie es bei "Dschungel Divas" weitergeht, seht ihr immer montags mit neuen Folgen ab 00:01 Uhr kostenlos auf Joyn oder ab 22:55 Uhr in SAT.1. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming findest du hier.

1 Staffel Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen