Die große Abrechnung Geheimnis gelüftet: Jessica Delion entschied über Janina Youssefians "Dschungel Divas"-Rauswurf Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lena Maier Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Das J-Wort: Kann Jessica Janina verzeihen? Videoclip • 10:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der transphobe Eklat um Janina Youssefian bei "Dschungel Divas" schlägt hohe Wellen. Doch jetzt kommt eine Enthüllung, die alles in den Schatten stellt: Jessica Delion verrät im Podcast "Blitzlichtgewitter", dass sie allein Janinas Rauswurf verhindert hat. Nun rechnet sie schonungslos ab und erklärt, warum sie diese Entscheidung heute bitter bereut.

Es war der schockierendste Moment der bisherigen "Dschungel Divas"-Staffel: In Folge 3 kam es zu einem heftigen Eklat, bei dem Janina Youssefian ihre Mitstreiterin Jessica Delion transphob beleidigte. Die Aussage traf Jessica besonders hart, da sie erst in der Folge zuvor sehr emotional über ihre Transition und den schmerzhaften Bruch mit ihrem Vater gesprochen hatte, der sie per SMS verstieß. Doch was die Zuschauer:innen nicht wussten: Das Schicksal von Janina lag danach allein in Jessicas Händen. Im großen Nachgespräch im Podcast "Blitzlichtgewitter" hat Jessica nun eine Bombe platzen lassen und rechnet knallhart mit Janinas Verhalten ab.

"Ich wollte sie nicht canceln": Jessica verhinderte Janinas Rauswurf Wie Jessica im Podcast enthüllte, wurde sie nach dem Vorfall von der Produktion gefragt, welche Konsequenzen sie sich für Janina wünsche. Ein Rauswurf stand klar im Raum. Doch Jessica entschied sich bewusst dagegen: "Janina ist nur nicht rausgeflogen, weil ich es nicht wollte", stellt sie klar. Ihr Motiv war nicht Vergebung, sondern Aufklärung: "Es war mir einfach wichtig, anstatt sie zu canceln, […] sie an die Hand zu nehmen und ihr zu erklären, was das Problem war." Sie habe gewusst, dass Janina "in ihrer kranken Welt denkt, dass solche Aussagen nicht schlimm sind" und wollte mit ihr reden, anstatt sie einfach nur zu bestrafen.

Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, siehst du in Folge 3 Jetzt auf Joyn streamen! Ganze Folge Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Colombian Buttlift: Alles für den Jackpot Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.08.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Scheinheilige Entschuldigung? Janina liked transphobe Kommentare Obwohl Janina sich im Camp entschuldigte, glaubt Jessica heute nicht mehr an deren Aufrichtigkeit. Der Grund: Janinas Verhalten nach dem Dreh. "Janina hat es absolut nicht verstanden", so Jessica, die auf Instagram eine schockierende Entdeckung machte. Nach ihrer "hässlichen Chat-GPT-Entschuldigung" habe Janina online Kommentare geliked, die Jessica beleidigten und ihr das Frau-Sein absprachen. "Das waren Kommentare wie 'Janina hat ja nur den biologischen Fakt genannt' oder 'Du hast keinen Fehler gemacht'", erzählt eine sichtlich enttäuschte Jessica. Ihr Fazit zu der Entschuldigung ist daher knallhart:

Deine Entschuldigung kannst du dir in den Arsch stecken. Jessica Delion

Und weiter: "Das war einfach nur für die Öffentlichkeit, damit sie weiter in Reality-Shows gebucht wird."

Jessicas hartes Urteil: "Ein dreckiger Mensch" Für Jessica ist klar, dass Janinas Verhalten kein einmaliger Ausrutscher war. Sie deutet sogar an, dass es schon vor dem Einzug, abseits der Kameras, zu weiteren grenzwertigen und rassistischen Äußerungen gekommen sei. Ihr endgültiges Urteil über Janina Youssefian fällt daher vernichtend aus: "Das zeigt einfach, dass sie ein dreckiger Mensch ist. Ganz einfach." Wie es bei "Dschungel Divas" weitergeht, siehst du immer montags mit neuen Folgen ab 00:01 Uhr kostenlos auf Joyn oder ab 22:55 Uhr in SAT.1. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming findest du hier.

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