"Keinen Kontakt mehr mit Papa"
"Dschungel Divas"-Star Jessica Delion: Nach ihrer Transition verstieß sie ihr Vater per SMS
Veröffentlicht:von Lena Maier
Mitten im Dschungel, zwischen Ekel-Essen und Zickenkrieg, spricht Jessica Delion mit bewegenden Worten über ihre Geschlechts-Angleichung, die eiskalte Abfuhr ihres Vaters und warum sie bis heute mit seiner Rückkehr kämpft.
Die zweite Folge von "Dschungel Divas" zeigt, dass es im kolumbianischen Dschungel um mehr als nur Streit und Luxus-Entzug geht. In einem überraschend offenen und tiefgründigen Gespräch schüttet Jessica Delion ihr Herz aus und erzählt Micaela Schäfer und Pinar Sevim ihre ganze Geschichte.
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"Meine Designer-Vagina": Jessica spricht offen über ihre Operation
Die Neugier im Camp ist groß, und Micaela und Pinar fragen behutsam, aber direkt nach Jessicas Geschlechts-Angleichung. Diese antwortet mit entwaffnender Offenheit und Stolz: "Ja, die Hauptfrage ist natürlich über meine Designer-Vagina, die ich ja auch persönlich sehr liebe und auch superstolz darauf bin, dass ich sie jetzt habe."
Sie erklärt die medizinischen Details und bestätigt, dass sie sexuell alles spüren könne. Für sie war dieser Schritt überlebenswichtig: "Ich weiß nicht, ob ich mein Leben so weiter hätte führen können und auch wollen, so als mein altes Ich. Weil es ist schon schlimm, wenn du deinen Körper hasst."
Wie unwohl sie sich damals fühlte, zeigt sie auch in einem TikTok-Video, in dem sie ein altes Foto von sich als Junge kommentiert.
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"Mein Papa hat's nicht akzeptiert": Das schmerzhafte Coming-out
Auf die Frage, seit wann sie wusste, dass sie eine Frau sein möchte, antwortet Jessica: "Eigentlich schon immer." Mit 12 Jahren outete sie sich per Telefon bei ihrer Mutter, die sofort hinter ihr stand. Doch die Reaktion ihres Vaters war das genaue Gegenteil und traumatisierte sie bis heute. "Mein Papa hat's nicht akzeptiert. Ich hab auch keinen Kontakt mehr mit meinem Papa", erzählt sie sichtlich bewegt.
Die Abfuhr kam eiskalt: "Er hat mir nur ne SMS geschrieben und hat gesagt, ich will nicht, dass du mit mir und meiner neuen Familie was zu tun hast." Der Schmerz sitzt tief:
Es ist schlimm, wenn ein Elternteil dann plötzlich wegfällt.
"Du hast so eine Wunde hinterlassen"
Jahre später folgte der nächste Schlag: Ihr Vater forderte sie auf, seinen Nachnamen abzulegen, weshalb sie sich für "Delion" entschied. Doch nun, nach 12 Jahren Funkstille, versucht er plötzlich wieder, Kontakt aufzunehmen. Für Jessica eine fast unlösbare Situation. Sie gesteht: "Ich bin nicht bereit. Sorry, aber du warst 12 Jahre meines Lebens nicht für mich da. Sowas geht nicht. Ich hätte ihn da gebraucht, wo er gegangen ist."
Obwohl Micaela und Pinar ihr raten, ihm eine kleine Chance zu geben, ist der Schmerz zu groß. Ihr herzzerreißendes Fazit, das die ganze Zerrissenheit zeigt: "Es ist zwar mein Papa, ich hab ihn trotzdem noch lieb, egal was passiert ist, und ich würde mir schon wünschen, einen Vater im Leben zu haben, weil den hatte ich nie."
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Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"?
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