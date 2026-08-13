Unerwartete Inspiration
Sebastian Bezzel ist Fan einer ProSieben-Kultserie - das hat die "Eberhofer"-Reihe mit ihr gemeinsam
Veröffentlicht:von Lena Maier
17:30 SAT.1 Bayern
Eberhofer ermittelt wieder: „Steckerlfischfiasko“-Premiere in München
Videoclip • 02:31 Min • Ab 12
Millionen lieben ihn als bayerischen Kult-Polizisten Franz Eberhofer. Doch woher nimmt Hauptdarsteller Sebastian Bezzel seine Inspiration? In einem Interview verrät er nun, welche legendäre ProSieben-Serie es ihm angetan hat und zieht überraschende Parallelen zu seinen eigenen Filmen.
Stoisch, trocken, herrlich unaufgeregt: Sebastian Bezzel hat Franz Eberhofer einen ganz eigenen Ton mitgegeben. Doch wie bei jeder Kult-Reihe fragen sich die Fans: Was macht den Erfolg wirklich aus? Einen überraschenden Einblick gibt der Hauptdarsteller nun in einem Interview auf Instagram mit dem Filmkritiker Michel Rieck.
Kennst du schon die Comedy-Serie "Die StiNos" mit Sebastian Bezzel in der Hauptrolle?
Von Niederkaltenkirchen nach Springfield
Auf die Frage nach den vielen kleinen Details und wiederkehrenden Gags in den Eberhofer-Krimis zieht Bezzel eine verblüffende Parallele zu einer der erfolgreichsten Serien, die seit Jahren auf ProSieben zu Hause ist: "Die Simpsons".
"Ich bin ja ein sehr großer Simpsons-Fan", erklärt Bezzel. "Und das ist ja das Tolle an den Simpsons, dass alles, was mal war, und mal witzig war, irgendwie in irgendeiner Form wiederkommt." Als Beispiel nennt er eine Szene, in der Marge den Keller aufräumt und dabei auf Requisiten aus früheren Folgen stößt. "Und als Fan, da freue ich mich", so der Schauspieler.
Genau dieses Gefühl sollen auch die Eberhofer-Filme vermitteln, bei denen es laut Bezzel "unendlich viel" an solchen versteckten Details zu entdecken gibt. Fans der Reihe können deshalb immer wieder Anspielungen finden, die auf frühere Filme zurückgehen, und die Welt rund um Franz, Rudi und Co. so lebendig machen.
"Die Simpsons": Immer Montag bis Freitag um 18:10 Uhr eine Doppelfolge!
Aktuell im Kino: "Steckerlfischfiasko"
Wer jetzt Lust bekommen hat, auf Detail-Jagd zu gehen, hat Glück: Aktuell (Stand: 13. August 2026) läuft mit "Steckerlfischfiasko" bereits der neunte Teil der erfolgreichen Krimi-Reihe in den deutschen Kinos. Auch hier warten wieder jede Menge skurrile Vorkommnisse und liebenswerte Eigenheiten der bekannten Charaktere auf die Zuschauer:innen.
Erfolgsgeheimnis Eberhofer: Ein starker Cast
Zum Erfolg trägt natürlich der gesamte Cast bei, allen voran Lisa Marie Potthoff als Eberhofers Susi. Auch rund um ihr Casting gibt es eine spannende Anekdote, die zeigt, wie die perfekte Besetzung für die Krimis gefunden wurde. Es ist diese Mischung aus großartigen Schauspielern, pointiertem Humor und eben jener Liebe zum Detail, die die Krimis - ähnlich wie "Die Simpsons" - zu einem echten Phänomen machen.
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Statt mit Kriminellen legt sich Bezzel in dieser absurden Komödie mit einem Haus an:
In "Keine zweite Chance" spielt Bezzel an der Seite von Petra Schmidt-Schaller
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