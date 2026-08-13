Sebastian Bezzel ist Fan einer ProSieben-Kultserie - das hat die "Eberhofer"-Reihe mit ihr gemeinsam

Millionen lieben ihn als bayerischen Kult-Polizisten Franz Eberhofer. Doch woher nimmt Hauptdarsteller Sebastian Bezzel seine Inspiration? In einem Interview verrät er nun, welche legendäre ProSieben-Serie es ihm angetan hat und zieht überraschende Parallelen zu seinen eigenen Filmen.

Stoisch, trocken, herrlich unaufgeregt: Sebastian Bezzel hat Franz Eberhofer einen ganz eigenen Ton mitgegeben. Doch wie bei jeder Kult-Reihe fragen sich die Fans: Was macht den Erfolg wirklich aus? Einen überraschenden Einblick gibt der Hauptdarsteller nun in einem Interview auf Instagram mit dem Filmkritiker Michel Rieck.

Von Niederkaltenkirchen nach Springfield

Auf die Frage nach den vielen kleinen Details und wiederkehrenden Gags in den Eberhofer-Krimis zieht Bezzel eine verblüffende Parallele zu einer der erfolgreichsten Serien, die seit Jahren auf ProSieben zu Hause ist: "Die Simpsons".

"Ich bin ja ein sehr großer Simpsons-Fan", erklärt Bezzel. "Und das ist ja das Tolle an den Simpsons, dass alles, was mal war, und mal witzig war, irgendwie in irgendeiner Form wiederkommt." Als Beispiel nennt er eine Szene, in der Marge den Keller aufräumt und dabei auf Requisiten aus früheren Folgen stößt. "Und als Fan, da freue ich mich", so der Schauspieler.

Genau dieses Gefühl sollen auch die Eberhofer-Filme vermitteln, bei denen es laut Bezzel "unendlich viel" an solchen versteckten Details zu entdecken gibt. Fans der Reihe können deshalb immer wieder Anspielungen finden, die auf frühere Filme zurückgehen, und die Welt rund um Franz, Rudi und Co. so lebendig machen.