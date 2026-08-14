Zwei Teenager zu Hause "Eberhofer-Krimi"-Star: Sebastian Bezzels Kinder sind nicht seine "größten Fans" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Sebastian Bezzel ist als Franz Eberhofer endlich zurück auf der Leinwand. Bild: IMAGO/Sven Simon

Nach drei Jahren Pause ist Sebastian Bezzel wieder als Franz Eberhofer im Kino zu sehen. Fans können es kaum erwarten und auch der Schauspieler selbst freut sich über die Rückkehr. Nur die Begeisterung seiner Kinder über Papas Karriere hält sich offenbar in Grenzen.

Heute ist der Tag, auf den Fans des "Eberhofer-Krimis" drei ganze Jahre warten mussten: Der zehnte Teil der beliebten Reihe startet endlich in den Kinos. Mit "Steckerlfischfiasko" kehrt Kommissar Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) nach einer ungewöhnlich langen Pause auf die Leinwand zurück.

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Comeback als Franz Eberhofer im Kino Dass zwischen dem letzten Film und dem neuen Teil so viel Zeit vergangen ist, war für Bezzel die richtige Entscheidung. Seit 2013 spielt er bereits den niederbayerischen Dorfpolizisten. "Die lange Pause hat der Reise gutgetan", sagt Bezzel im Interview mit "Spot on News". Alle Beteiligten hatten so die Gelegenheit, andere Projekte zu verfolgen. Als das Team wieder zusammenkam, sei die alte Vertrautheit jedoch schnell wieder zurück gewesen. Alle hätten wieder richtig Lust gehabt. Kein Wunder, allein Bezzel kann mittlerweile auf mehrere hundert Drehtage als Franz Eberhofer blicken. "Insgesamt habe ich sicher anderthalb bis zwei Jahre meines Lebens mit dieser Reihe verbracht", so der 55-Jährige. Besonders die Zusammenarbeit mit Simon Schwarz, der erneut als Rudi Birkenberger dabei ist, gehört für ihn fest zur Reihe. Diesmal sorgt sein Kollege allerdings zunächst für einen ungewohnten Anblick. Rudi trägt eine auffällige Langhaarfrisur, die die Fantasie der beiden Schauspieler scheinbar so beflügelte, dass sie gleich Ideen für einen eigenen Film mit der Figur hatten.

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Eberhofer-Familie mit Nachwuchs Neben den eingespielten Charakteren, übernimmt diesmal Pauli (Pelle Küffner), der Sohn von Franz und Susie, ebenfalls eine größere Rolle. Der Junge sorgt für neue Geschichten innerhalb der Familie und passt damit natürlich perfekt in die für die Reihe typische Mischung aus Chaos, Streit und Zusammenhalt. "Sie streiten, beleidigen sich gegenseitig, gehen sich permanent auf die Nerven - aber wenn es darauf ankommt, halten sie zusammen", so Bezzel. Der Schauspieler schätzt diese Dynamik. Auch wenn sich die Figuren ständig gegenseitig auf die Nerven gehen, sei die Familie im entscheidenden Moment füreinander da. "Diese Chaosfamilie hat Haltung, sie funktioniert als Team." Ein Miteinander, das der Schauspieler als Vater zweier Kinder selbst kennen dürfte. Privat fällt die familiäre Anerkennung für Bezzels schauspielerische Leistungen nämlich recht nüchtern aus. Seine beiden Kinder haben inzwischen einige "Eberhofer"-Filme gesehen. Eine überschwängliche Fan-Begeisterung löst das bei ihnen trotzdem nicht aus.

Sohn reagiert gewohnt trocken "Ich glaube nicht, dass sie meine größten Fans sind - aber sie finden mich auch nicht peinlich", erzählt Bezzel über seine Kinder, die er mit Schauspielerin Johanna Christine Gehlen hat. Die Erfahrung durfte er nämlich schon mehrfach machen. Nach der Premiere eines Theaterstückes, in dem Sebastian Bezzel eine Doppelrolle spielte und rund anderthalb Stunden mit viel Text auf der Bühne stand, kommentierte sein 14-jähriger Sohn die Leistung anschließend kurz und knapp mit: "Ja, Papa, gut." Eine Reaktion, die den Schauspieler wenig verwundert oder enttäuscht hat. "Mehr kann und muss man von einem Teenager nicht erwarten", sagt er mit einem Schmunzeln. Obwohl der "Eberhofer-Krimi"-Star regelmäßig für volle Kinosäle sorgt, bleibt die heimische Jury deutlich zurückhaltender.