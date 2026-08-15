Kleine Schummelei
"Eberhofer-Krimi"-Star Lara Mandoki fälscht ihr Alter - was dahintersteckt
Aktualisiert:von C3 Newsroom
17:30 SAT.1 Bayern
Eberhofer ermittelt wieder: "Steckerlfischfiasko"-Premiere in München
Videoclip • 02:31 Min • Ab 12
Drei Jahre älter auf dem Papier - und das ganz bewusst: "Steckerlfischfiasko"-Star Lara Mandoki griff zu Beginn ihrer Karriere zu einem ungewöhnlichen Trick. Die falsche Angabe verfolgt sie bis heute.
Als Lara Mandoki ihre ersten Schritte im Schauspielgeschäft machte, stand ihr ausgerechnet ihr Alter im Weg. Für manche Rollen war die Münchnerin schlicht noch zu jung. Also half sie kurzerhand selbst nach - und machte sich für Castings drei Jahre älter. Mandoki verrät im Gespräch mit "Bild":
Ich musste bei meinen ersten Castings etwas tricksen, weil ich noch zu jung war.
Was damals ihre Chancen auf Rollen verbessern sollte, hat allerdings bis heute Folgen. Denn das falsche Geburtsjahr hat sich hartnäckig im Internet gehalten.
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Lara Mandoki ist drei Jahre jünger als lange angenommen
Wer nach der Schauspielerin sucht, stößt vielerorts auf das Geburtsjahr 1989. Tatsächlich kam Lara Mandoki jedoch erst 1992 zur Welt und ist damit drei Jahre jünger. Die Schauspielerin hat nach eigenen Angaben bereits versucht, die falsche Information korrigieren zu lassen - bislang ohne den gewünschten Erfolg.
Ich habe wirklich schon nach bestem Gewissen versucht, es bei Wikipedia ändern zu lassen.
Und weiter: "Aber bis jetzt noch ohne durchschlagenden Erfolg." Mit Blick auf ihren neuen Kinofilm nimmt Mandoki die Verwirrung mit Humor: "Vielleicht können wir das Rätsel zur neuen Eberhofer-Episode lösen. Ich bin eigentlich drei Jahre jünger."
"Eberhofer": Lara Mandoki sorgt als Julika für frischen Wind
Aktuell ist Mandoki im zehnten "Eberhofer"-Film "Steckerlfischfiasko" zu sehen. Mit der Rolle der ungarischen Haushälterin Julika bringt sie frischen Wind nach Niederkaltenkirchen. Für die Schauspielerin hat die Figur auch einen persönlichen Bezug: Ungarisch ist ihre Muttersprache. Für Julikas besondere Aussprache musste sie dennoch üben.
Auch wenn Ungarisch meine Muttersprache ist, war das ein spannender Prozess, die Dialoge mit starkem Akzent so zu trainieren.
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