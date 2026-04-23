Nachschub für Soap-Fans
"Frieda – Mit Feuer und Flamme": Neue Vorabendserie in SAT.1
Veröffentlicht:
Die Fiction-Fans können sich freuen: Schon in wenigen Wochen startet mit "Frieda - Mit Feuer und Flamme" eine neue Daily-Serie in SAT.1 und auf Joyn.
Aktuell läuft um 18 Uhr in SAT.1 und auf Joyn noch "Ein Hof zum Verlieben"
Insgesamt 162 Folgen erwarten die Fans
SAT.1 und Joyn setzen weiter auf Fiction am Vorabend. Mit 162 Folgen startet die neue Feuerwehr-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" am Montag, 1. Juni, 18 Uhr. SAT.1 und Joyn zeigen die Serie in Doppelfolgen. Schon ab Freitag, 29. Mai, laufen auf Joyn zehn Folgen.
Darum geht's in "Frieda - Mit Feuer und Flamme"
Die Serie erzählt von der Krankenschwester Frieda (Laura Lippmann), die in ihrer Heimat im Elbsandsteingebirge gegen die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kämpft. Dabei sorgt Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) für unerwartetes Herzklopfen. Das macht Friedas Leben gleichzeitig schöner und komplizierter: Frieda muss die Beziehungen zu dem charmanten Feuerwehrmann und ihrer alten Liebe, dem Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ins Gleichgewicht bringen.
Frieda (Laura Lippmann), eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz zurück. Dort erkennt sie schnell, dass ihre Heimat sie mehr denn je braucht. Ihr Ex-Partner und Vater von Pippa, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr – ein Vorhaben, das Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren kann. Doch während sie entschlossen um die Rettung der freiwilligen Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz in ein emotionales Chaos: Soll sie dem Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) eine Chance geben, oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf? Wird es Frieda gelingen, die Feuerwehr zu retten und den Zusammenhalt in Liebitz zu stärken?
Mehr entdecken
Serien-News
Aus für Fanny bei "Sturm der Liebe"? ARD äußert sich zu Gerüchten
Die 21. Staffel im Überblick
Unterwasser-Shooting und Trapez-Walk: Alle Infos zu GNTM-Folge 20
Die Kandidaten im Überblick
Diese Male Models sind heute in Folge 20 noch im Rennen
Entscheidende Episode
"Dr. House": Ist das die beste Folge der Serie?
Die Frauen im Überblick
Alle GNTM-Kandidatinnen: Wer ist nach Folge 19 noch dabei?
Karriere-Update
DDR-Model Anja Kossiwakis startet jetzt durch - trotz GNTM-Aus
Exklusiver Promi-Talk
Kai Ebel zitiert Schumi und schickt klare Botschaft an die "Stars im Ring"-Fighter 2026
Fußball
VfB Stuttgart - SC Freiburg heute live: Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinals im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen
Du kennst sie aus "Scrubs" und "Desperate Housewives"
"Brooklyn Nine-Nine": Diese Stars waren dabei