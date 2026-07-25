"Ich bin ein kleiner Schisser" "Frühling"-Star Julia Willecke: Davor hat sie riesige Angst Veröffentlicht: Vor 20 Minuten von teleschau Alleskönnerin: Julia Willecke, bekannt als Julia Beautx, wandelte sich von der schüchternen Youtube-Anfängerin zum medialen Superstar und einer erfolgreichen Unternehmerin. Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Julia Willecke (auch bekannt als Julia Beautx) hat eine Menge auf dem Kasten. Sie wurde als Youtuberin zum Superstar, etablierte sich als Schauspielerin und biss sich auf dem Tanzparkett ebenso durch wie beim Überlebensspiel in der Wildnis. Bei einer Sache allerdings wird der vermeintlich Furchtlosen doch Angst und Bange.

Gibt es eigentlich irgendeine Herausforderung, der sich diese junge Frau nicht stellt? Julia Beautx, im April 1999 in einem kleinen Dorf im Ruhrpott als Julia Willecke geboren, scheint furchtlos. Jedenfalls, seit sie sich im Januar 2014 als pubertierender Teenager traute, ihren Youtube-Kanal zu starten. Ihre ersten Worte auf der Video-Plattform lauteten "Hallo, ich bin Julia und ich wollte heute anfangen YouTube-Videos zu drehen". Der Start war hart: "Leute schauten sich in der Schule direkt neben mir ein Video von mir an und machten sich darüber lustig und drückten Sprüche", schilderte sie dem Jugendmagazin "Popcorn". Die Leute lachten nicht lange: Keine drei Jahre später knackte Julia die Grenze von einer Million Abonnent:innen. Seitdem scheint alles zu Gold zu werden, was sie anfasst.

Am 26. Juli um 20:15 Uhr siehst du Julia Beautx in "Frühling" im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Sonntag, 26.07. 20:15 Uhr • Frühling Die verschwundenen Eltern Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Hier kannst du Julia Beautx auf Joyn sehen "Das schönste Mädchen der Welt", der erste Kinofilm, in dem sie 2018 mitspielte, wurde für drei deutsche Fernsehpreise nominiert. Im selben Jahr ergatterte sie die Rolle der Lilly Engel in der ZDF-Serie "Frühling" - und wurde dort zum Publikumsliebling. Seit 2018 ist sie an der Seite von Simone Thomalla (als Dorfhelferin Katja Baumann) zu sehen und überzeugte auch Drehbuchautorin und Produzentin Natalie Scharf. Die besetzte sie dann 2022 als Hauptrolle in der Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder" - und Julia gewann 2023 prompt den österreichischen Film- und Fernsehpreis Romy. 2023 wirbelte Julia Beautx weiter die Entertainment-Welt auf - mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke in der 16. Staffel von "Let's Dance". Die beiden belegten den zweiten Platz. Ein Jahr später bewies sie Fitness und Durchsetzungsvermögen und kämpfte sich in der 4. Staffel der Survival-Show "7 vs. Wild" als Siegerin ins Ziel. Zudem machte sie bei der Escape-Room-Show "The Way Out" mit und schaute im "World Wide Wohnzimmer" von Dennis und Benni Wolter vorbei. Die Folgen kannst du auf Joyn sehen.

Das nächste TV-Projekt steht schon an Als Lilly Engel in der 15. "Frühling"-Staffel kaum zu sehen war, sorgten sich die Fans, Julia Beautx könne aus der Serie ausscheiden. Aber es gab Entwarnung: Den Fans drohte nicht etwa weniger Julia, sondern es erwartete sie wesentlich mehr. Und das nicht nur schauspielerisch. Derzeit laufen die Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Frühling". Dann ist Lilly Engel wieder häufiger zu sehen, vermutlich ab Januar 2027. Bis dahin müsste eine weitere Zusammenarbeit von Julia und Natalie Scharf im ZDF gelaufen sein. Denn die Dreharbeiten an der Dramedy-Serie "Downgrade" - aus der Feder von Scharf - waren der Grund, warum Beautx bei "Frühling" zuletzt so kurz kam. In "Downgrade" spielt Beautx die verwöhnte Juliet Wallberg. Deren Vater (Ulrich Tukur) ist schwerreicher Hotelketten-Erbe, aber plötzlich über Nacht pleite. Die Jetset-Familie landet im Plattenbau und versucht, ihren finanziellen und gesellschaftlichen Absturz zu verkraften. Die sechsteilige Miniserie wurde bis Ende Dezember 2025 in Wien, München, aber auch in Kalifornien, New York und am Gardasee gedreht. Der genaue Sendestart ist noch nicht bekannt.

Hier siehst du Julia Beautx bei "Die Obert Connection" Ganze Folge Die Obert Connection Beauty-Experimente mit Julia Beautx Verfügbar auf Joyn 23 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Oktober geht Julia Beautx auf Podcast-Tour Sehr konkret dagegen sind die Daten von Julias Tournee. Im Oktober bringt sie bei sechs Events ihren Podcast "Die Nervigen" auf die Bühne, den sie seit 2022 mit Youtuber-Kollege Joey's Jungle (eigentlich Josef Buchholz, 31) führt. Denn Social Media ist nach wie vor eine Kernkompetenz des Multitalents Beautx. Bei Youtube hat sie inzwischen 2,6 Millionen Abonnenten, bei Instagram und TikTok sind es jeweils über 4 Millionen Follower. "Nebenbei" ist sie Unternehmerin, brachte Ende 2025 ihre eigene Matcha-Marke Skuis in die Tee-Regale und im vergangenen Februar mit "Grow" ihr bereits drittes Parfüm auf den Markt. In Business-Dingen scheint Julia Beautx also keine Angst zu kennen. Aber anderswo. Nämlich im Urlaub. "Ich liebe das Meer", sagte sie im "Popcorn"-Interview und musste dann bekennen: "Ich bin ein kleiner Schisser, was Fische angeht." Sie habe vor kleinen Tieren - "Spinnen oder so" - eigentlich keine Angst, aber: "Was so kleine Fische im Wasser angeht, boah, das ist richtig schlimm." So sei ihr Traumurlaub 2018 in Thailand plötzlich zum Albtraum geworden. "Die Bucht war echt paradiesisch und das sah alles total toll aus - aber ich konnte da einfach nicht reingehen. Weil ich mich so vor denen geekelt habe. Dabei waren das echte Bilderbuchfische, so kleine Nemos und Dories, wirklich. Die waren wunderschön, aber es ging nicht." Und als sie sich - typisch Julia - doch überwand, wurde es noch schlimmer: "Da hat unser Bootsführer Brot reingeworfen - damit wir noch mehr schönere Fische zu sehen bekommen. Da bin ich total ausgerastet."

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