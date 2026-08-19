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Seit 2018 in der ZDF-Serie

Kristo Ferkic früher: Der "Frühling"-Star wuchs vor der Kamera auf

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Schauspieler Kristo Ferkic in seiner Rolle als Adrian in der ZDF-Serie "Frühling".

Bild: ZDF und Barbara Bauriedl

Seit acht Jahren ist er einer der Stars der ZDF-Serie "Frühling". Kristo Ferkics Karriere vor der Kamera begann aber schon als Kind. Er wurde vor der Kamera erwachsen.

Als Adrian Steinmann ist er ein Publikumsliebling der ZDF-Serie "Frühling". Seit acht Jahren spielt Kristo Ferkic bereits Adrian Steinmann, den Ziehsohn von Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla).

In dieser Rolle erlebt den heute 28-Jährigen regelmäßig ein Millionenpublikum. Doch sein Weg im TV- und Filmgeschäft begann Ferkic schon vor vielen Jahren. Er stand bereits als Kind vor der Kamera und sammelte früh Erfahrungen in der Branche.

Mit sechs Jahren war er in mehreren Folgen von "Die Rettungsflieger" zu sehen. Es folgten Kinorollen, unter anderem im Historienepos "Henri 4", in dem er den jungen König spielte.

Seinen Durchbruch feierte er 2012 mit der Jugendbuchverfilmung "Das Haus der Krokodile", in der er die Hauptrolle des elfjährigen Viktor übernimmt, der einem geheimnisvollen Tagebuch auf die Spur geht. Seine beiden Schwestern spielten in dem Film auch seine Filmschwestern. Auf dem Foto ist den dreien die Ähnlichkeit anzusehen.

Zwölf Jahre alt war Kristo Ferkic bei den Dreharbeiten für den Film "Das Haus der Krokodile" im Jahr 2011. Seine Filmschwestern spielten seine echten Schwestern: Vijessna und Joana Ferkic.

Bild: picture alliance / dpa

Danach wirkte Kristo Ferkic unter anderen in den Serien "In aller Freundschaft", "SOKO Hamburg" und "Großstadtrevier" mit. Das Publikum konnte also mitverfolgen, wie aus dem jungen Kinderstar ein junger Mann wurde. 2013 spielte er im Kinofilm "Fünf Freunde 2" den Millionärssohn Hardy Kent. Heio von Stetten war sein Filmvater.

Heio von Stetten und Kristo Ferkic bei der Filmpremiere des Films "Fünf Freunde 2" im Januar 2013 in München.

Bild: Eventpress

Vaterrolle statt Nachtleben

Der Name Ferkic ist auch deswegen gerade ein Thema, weil sein Bruder Jaime Ferkic ab kommender Woche seinen Einstand in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" gibt. Kristo stammt also aus einer echten Schauspieler:innen-Familie.

Daneben hat er eine weitere große Aufgabe. Er wurde bereits in jungen Jahren - mit 22 - ungeplant Vater und übernimmt die Erziehung seines Sohnes nach der Trennung von der Mutter des Jungen überwiegend selbst - parallel zu seinen Dreharbeiten.

Das sei für ihn immer selbstverständlich gewesen. Ein Leben ohne seinen Sohn sei für ihn unvorstellbar, betonte er im Interview mit der "Bild".

Kristo Ferkic ist am Sonntag wieder zur Primetime in "Frühling" zu sehen

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