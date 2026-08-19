Seit acht Jahren ist er einer der Stars der ZDF-Serie "Frühling". Kristo Ferkics Karriere vor der Kamera begann aber schon als Kind. Er wurde vor der Kamera erwachsen.

Als Adrian Steinmann ist er ein Publikumsliebling der ZDF-Serie "Frühling". Seit acht Jahren spielt Kristo Ferkic bereits Adrian Steinmann, den Ziehsohn von Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla).

In dieser Rolle erlebt den heute 28-Jährigen regelmäßig ein Millionenpublikum. Doch sein Weg im TV- und Filmgeschäft begann Ferkic schon vor vielen Jahren. Er stand bereits als Kind vor der Kamera und sammelte früh Erfahrungen in der Branche.

Mit sechs Jahren war er in mehreren Folgen von "Die Rettungsflieger" zu sehen. Es folgten Kinorollen, unter anderem im Historienepos "Henri 4", in dem er den jungen König spielte.

Seinen Durchbruch feierte er 2012 mit der Jugendbuchverfilmung "Das Haus der Krokodile", in der er die Hauptrolle des elfjährigen Viktor übernimmt, der einem geheimnisvollen Tagebuch auf die Spur geht. Seine beiden Schwestern spielten in dem Film auch seine Filmschwestern. Auf dem Foto ist den dreien die Ähnlichkeit anzusehen.