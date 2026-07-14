Die zweite Staffel startet Einst "heißester Kinderstar", heute neu bei ProSieben: So turbulent lief es für "Georgie & Mandy"-Star Emily Osment Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Emily Osment, ehemalige Disney-Prinzessin, wurde dank "Georgie & Mandy" auch zum Star im "erwachsenen Fernsehen". Bild: 2025 Getty Images/Maya Dehlin

Emily Osment war lange die "ewige Disney-Prinzessin". Als 13-Jährige wurde sie als Co-Star 2006 in "Hannah Montana" berühmt. Aber erst fast 20 Jahre später wurde sie cineastisch erwachsen. Als Ehefrau eines liebenswürdigen Vollpfostens.

Endlich! Am 13. Juli starten auf ProSieben die Folgen der zweiten Staffel von "Georgie & Mandy". Natürlich mit Emily Osment in der Hauptrolle der Mandy McAllister. Sie ist die Ehefrau von Georgie Cooper, dem Sohn von Sheldon Cooper. Die Jugend des "The Big Bang Theory"-Protagonisten wurde in "Young Sheldon" erzählt. Und somit auch die seines rüpelhaft-naiven Bruders Georgie, gespielt von Montana Jordan. In der fünften Staffel wurde in Folge 11, "Die Kirchennacht und die Wetterfee", dessen Freundin Mandy erstmals vorgestellt. Eigentlich war sie nur für ein, höchstens zwei Episoden eingeplant, quasi als Gaststar. Aber Emily Osment kam, um zu bleiben: Die Fans liebten sie als Mandy und ebenso die Macher. In der fünften Staffel kam Emily noch auf vier weitere Einsätze und wurde für Staffel sechs und sieben in den Hauptcast befördert. Damit nicht genug: Im Januar 2024 wurde grünes Licht für den "Young Sheldon"-Spin-off "Georgie & Mandy" gegeben. Natürlich mit Emily Osment. Seither spielt sie die elf Jahre ältere Ehefrau von Sheldon-Bruder Georgie - und das demnächst auch in der dritten Staffel. Die wurde vor kurzem beschlossen und dürfte schon im Herbst in Amerika an den Sendestart gehen.

Mit 16 war Emily Osment der "heißeste Kinderstar" Amerikas Emily Osment ist 34 Jahre alt. Aber schon seit 28 Jahren im Showbusiness. Das ist kein Wunder, denn auch ihr Vater Michael ist Schauspieler und pushte seine Kinder früh ins Geschäft. Mit großem Erfolg: Emilys vier Jahre älterer Bruder Haley Joel spielte als Sechsjähriger in "Forrest Gump" mit (als Sohn von Forrest und Jenny) und wurde fünf Jahre später für seine Rolle in "The Sixth Sense" (1999) neben Bruce Willis für den Oscar nominiert. Emily debütierte 1997 in einem Werbespot für eine Blumenlieferfirma und war zwei Jahre später als Siebenjährige in ihrem ersten Kinofilm "The Secret Life of Girls" zu sehen. In der Folge gab es etliche Rollen und vor allem zwei Nominierungen für den Young Artist Award. Und diese machten die Verantwortlichen bei Disney auf sie aufmerksam. Als die Castings für die neue Disney-Serie "Hannah Montana" anstanden, sicherte sich Emily - nach fünf Vorsprech-Terminen - im Sommer 2005 die Rolle der Lilly Truscott, der besten Freundin der von Miley Cyrus gespielten Titelheldin. Die Rolle brachte Ruhm und Reichtum und machte Emily zum Star. Im April 2008 stuften das "Parade Magazin" und "Forbes" sie auf der Liste der "heißesten Kinderstars" auf Platz eins ein. Da war sie 16 Jahre alt.

Die Gesangskarriere von Emily Osment währte nur kurz Wie andere Disney-Prinzessinnen wie Miley Cyrus und Selena Gomez oder Demi Lovato versuchte Disney, auch Emily als Musikstar zu platzieren. Ihre Debüt-EP "All the right Wrongs" erschien 2009. Aber der große Erfolg blieb aus, mehr als Platz 117 in den USA war nicht drin. Ihr Album "Fight or Flight" (2010) schaffte es nur auf Platz 170. Die Folge: Trotz zweier Tourneen in Amerika und auch Auftritten in Europa und Deutschland versandete die Musikkarriere. Und die Schauspiel-Karriere schien es auch zu tun. Nachdem mit "Hannah Montana" 2011 Schluss war, war Emily zwar regelmäßig in weiteren Serien zu sehen, aber es waren, wie bei "Two and a half Men" und "Zack & Cody an Bord", nur Gastrollen. Erst 2014 schnappte sie sich für "Young & Hungry" die nächste Hauptrolle. Die Serie lief immerhin über fünf Staffeln und vier Jahre, war in Deutschland bislang aber nicht zu sehen. Ab 2018 spielte sie in der Netflix-Serie "The Kominsky Method" drei Staffeln lang an der Seite von Hollywood-Ikone Michael Douglas.