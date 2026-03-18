OSCARS® 2026 Glamouröser Auftritt: GNTM-Chefin Heidi Klum glänzt in spektakulärem Gold-Kleid bei den OSCARS® Aktualisiert: Vor 55 Minuten von Lars-Ole Grap Heidi Klum bei der 98. OSCAR®-Verleihung in Los Angeles. Bild: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA

Die OSCAR®-Nacht 2026 hat alles, was eine gute Show braucht. Und mittendrin: Heidi Klum. Nach zehn Jahren kehrt das Topmodel auf den roten Teppich des wichtigsten internationalen Filmpreises zurück - mit einem Look, der sofort Eindruck macht.

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OSCARS® 2026: Heidi Klum sorgt mit spektakulärem Gold-Kleid für Aufsehen Zehn Jahre ist es her, dass Heidi Klum zuletzt bei der OSCAR®-Verleihung dabei war. 2016 erschien die GNTM-Chefin noch in Flieder auf dem roten Teppich des Dolby Theatre in Los Angeles. Dieses Jahr kehrte sie zurück - und und hinterlässt sofort Eindruck. Kurz bevor die Filmwelt den Atem anhält und auf die Verkündung der ersten Trophäe des Abends wartet, betritt Heidi Klum den roten Teppich. Ihr Kleid: eine bodenlange Bustier-Robe des Kultlabels Chrome Hearts, die auf den ersten Blick wie ein einziges Meer aus Gold und Perlen wirkt. Doch beim näheren Hinsehen offenbart sich die eigentliche Raffinesse des Entwurfs: Statt metallisch glänzenden Stoffen setzte das Kleid auf einen zart schimmernden, halbtransparenten Tüll, der Klums Silhouette in ein fast unwirkliches Licht taucht. Darüber ziehen sich perlenverzierte Stränge, ergänzt durch kleine Kreuz-Anhänger - das charakteristische Logo von Chrome Hearts. Auch beim Schmuck bleibt sie konsequent: Eine mehrreihige Perlenkette mit Kreuzanhänger greift die Motive des Kleides auf und rundet den Look stimmig ab. Auf Instagram teilt das Topmodel mit ihren Fans auch ihre bisherigen Oscar-Outfits.

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OSCARS® 2026: Heidi Klum begeistert mit zwei Outfits - von golden bis gewagt Wer die OSCAR®-Mode der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lässt, entdeckt schnell ein Muster: lange Kleider, gediegene Farben, kontrollierter Glanz. Viele Stars und ihre Stylist:innen setzen auf Bewährtes. Doch gerade bei den OSCARS® ist der Griff zu Gold mehr als nur eine modische Entscheidung - es ist eine Verneigung vor dem Abend selbst, vor der ikonischen Statuette, die seit fast einem Jahrhundert als Sinnbild für Kinoexzellenz gilt. Der Trend des sogenannten Method-Dressings, bei dem Stars ihre Garderobe inhaltlich mit dem jeweiligen Anlass verknüpfen, hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Ihr Ehemann Tom Kaulitz war diesmal nicht dabei. Dafür gewährt Heidi Klum ihren Instagram-Follower:innen einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie ein dreiköpfiges Styling-Team sie zu Hause auf den großen Auftritt vorbereitet. Das Ergebnis spricht definitiv für sich. Doch für die GNTM-Chefin endet der Abend nicht mit der Verleihung. Weiter geht es im Anschluss zur legendären Vanity-Fair-OSCAR®-Party, bei der sie seit Jahren zu den Stammgäst:innen zählt. Für diesen zweiten Auftritt wählt sie erneut Chrome Hearts. Das cremefarbene Neckholder-Dress setzt auf tiefe Ausschnitte vorn wie hinten, hohe Beinschlitze und einen durchsichtigen Netzstoff mit großflächigen Ranken-Motiven. Ein Outfit, das eines klarstellt: Die Preisverleihung mag vorbei sein - der Abend noch lange nicht.

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