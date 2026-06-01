Wieso war sie nicht dabei? Nach GNTM-Finale: Godfrey räumt mit Gerüchten über seine Familie auf Veröffentlicht: Vor 35 Minuten von C3 Newsroom Beim Screening-Event zum GNTM-Finale 2026 traf Joyn Godfrey zum Interview. Bild: Joyn

Das GNTM-Finale ist gelaufen, Kandidat Godfrey hat es auf den zweiten Platz geschafft. Doch warum stand seine Familie an diesem großen Tag nicht an seiner Seite? Das hat das Male Model nun verraten.

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Beim großen GNTM-Finale hat Godfrey es auf den zweiten Platz geschafft - eine beeindruckende Leistung, auf die der Kandidat zurecht Stolz ist. Im exklusiven Joyn-Interview verrät er: "Ich glaube, das haben die wenigsten erwartet, dass ich es so weit schaffe." Dennoch hat ihn der fehlende Sieg am Ende mitgenommen.

Je weiter du kommst, desto mehr Erwartungshaltung hast du natürlich und umso trauriger ist man natürlich, dass man den Titel nicht bekommen hat. Godfrey

Rückblickend findet der GNTM-Kandidat jedoch, dass er einiges aus dieser Erfahrung mitnehmen konnte. "Ich konnte mich selbst stolz machen, darum ging es mir zuallererst."

Und Heidi konnte ich stolz machen, weil sie hat mich auf diese Reise mitgenommen. Godfrey

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Während andere GNTM-Kandidaten im Finale Rückenwind von ihrer Familie bekommen haben, wurde Godfrey von einigen ausgeschiedenen Kandidaten unterstützt. "Das war ein bisschen schwierig mit meiner Familie", erzählt Godfrey ehrlich im Interview.

Meine Mutter war zum Beispiel gar nicht im Land und meine Brüder sind vielbeschäftigte Unternehmer. Meine kleine Schwester ist auch sehr vielbeschäftigt als Krankenschwester, von daher war es zu kurzfristig. Godfrey

Für das Fehlen seiner Familie zeigt der 34-jährige Wiener auf jeden Fall viel Verständnis. "Irgendwo natürlich auch schade, aber ich bin jemand, der das auch so hinnimmt." Er sei jetzt nicht jemand, der seine Familie bei solchen Veranstaltungen dabeihaben müsse, um so abzuliefern, wie er es brauche, erklärt er.

Ich bin da... - man könnte das ein bisschen als kalt beurteilen. Ich sag 'Nee ich brauch das nicht, ich mach das so.' Aber das bin halt ich. Godfrey

Statement nach GNTM-Finale auf Instagram Auf Instagram erklärte Godfrey, warum seine Familie beim GNTM-Finale nicht anwesend war. Bild: Instagram / therealgodfreyegbon

Nach dem GNTM-Finale hat die Gerüchteküche rund um Godfreys Familiensituation ordentlich gebrodelt. Warum hatte seine Familie keine Zeit, ihren Sohn beim Finale zu unterstützen? Auf Instagram stellt der Kandidat erneut klar, dass es rein zeitlich und logistisch schwierig gewesen sei, seine Familie einfliegen zu lassen. Zudem betont er:

Mich braucht daher niemand zu bemitleiden oder seltsame Kommentare über meine Familiensituation abzugeben. Godfrey

Seine Familie sei stets da, um ihn zu unterstützen, beim Final-Event in Berlin sei sie schließlich auch dabei gewesen.

Godfreys Familie steht hinter ihm Auch wenn Godfrey seine Familie beim Finale nicht vor Ort dabeihaben konnte, steht sie jedoch gerade in Bezug auf seine GNTM-Teilnahme voll hinter ihm. Dennoch: "Meine Mutter war zuerst ein bisschen kritisch, weil sie möchte, dass ich etwas Ordentliches mache", offenbart Godfrey.

Sie weiß ja auch, dass es mit dem Modeln bei mir holprig gewesen ist über die Jahre. Godfrey

Seine Mutter wünsche sich eher einen Bürojob für ihren Sohn, legt der Wiener nach. "Trotzdem ist sie froh darüber, dass ich es so weit geschafft habe. Das hätte sie nicht gedacht, und ich auch nicht." Seine Brüder und seine Schwester seien auch stolz auf ihn, beteuert das Male Model.

Schau dir das Finale im Recap an Ganze Folge Germany's Next Topmodel Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.05.2026 • 95 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wie geht es für Godfrey weiter? Auch wenn es nur für den zweiten Platz gereicht hat, kann sich Godfrey vor Model-Anfragen wohl kaum retten. Aber: Nicht alle von ihnen seien auch lukrativ, betont er. "Ich muss noch wirtschaftlich denken", so der Wiener. Zudem seien auch einige Angebote für Reality-Shows dabei gewesen, die für ihn jedoch nicht infrage kämen. Gänzlich abgeneigt gegen TV-Formate sei er jedoch nicht, betont er. Es sei Plan B, wenn es mit dem Model nicht klappt, so der Kandidat. Einen neuen Model-Job hätte er allerdings bereits angenommen: "Es gibt schon eine sehr coole große Sache, die Anfang Juli stattfinden wird", so Godfrey.

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