Das waren ihre schönsten Momente "Demi-Lovato-Performance 2.0!" GNTM-Finalistin Daphne im Interview über Staffel-Highlights Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Jan Islinger, Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Finale Videoclip • 01:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von Rap-Videos zu GNTM: Vor ihrer Show-Teilnahme tanzte Daphne noch in Musik-Clips von SSIO. Jetzt steht sie im Finale der 21. Staffel. Ihre persönlichen GNTM-Highlights und Zukunftspläne verrät sie jetzt im exklusiven Joyn-Interview.

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Nur noch wenige Tage trennen Kandidatin Daphne vom wohl wichtigsten Abend ihrer bisherigen Modelkarriere: dem großen Finale der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Gemeinsam mit Anna und Aurélie steht sie am Donnerstag (28. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) im großen Showdown um den begehrten Titel.

Bald verfügbar Donnerstag, 28.05. 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Wer wird Germany's Next Topmodel 2026? Das große Finale nächsten Donnerstag ab 20:15 Uhr im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Exklusives Interview mit Daphne Bombshell‑Moment für Daphne: Mit reduziertem Ausdruck, starkem Posing und intensivem Blick begeistert sie die Jury beim "Harper's Bazaar"-Shooting. Ob ihr Gesicht auch das Cover zieren wird? Bild: ProSieben / Sofia Sanchez & Mauro Mongiello

Im exklusiven Joyn-Interview blickt Finalistin Daphne auf ihre intensive GNTM-Reise zurück, spricht über emotionale Schlüsselmomente und neu gewonnene Freundschaften. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins große Finale der 21. Staffel, liebe Daphne. Hättest du damit gerechnet, es so weit im Wettbewerb zu schaffen? Daphne: Ich bin ehrlich - ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit kommen werde. Klar, es war von Anfang an mein Ziel, aber es lag in weiter Ferne. Je näher man diesem Ziel kam, desto mehr wollte ich es dann - und wusste: "Daphne, du kannst es schaffen!"

Was waren für dich die Key-Momente der Staffel? Welche Situationen sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Der erste Key-Moment war für mich das Casting selbst. Vor Heidi und Jean Paul Gautier zu laufen und dann zu erfahren, dass man weitergekommen ist: "Wie bitte? Ich habe es geschafft?" Andere Situationen, die mir im Kopf geblieben sind, sind meine beiden Jobs. Ich habe ja den ersten Job der Staffel bekommen bei Kaviar Gauche. Dieses Gefühl war so unbeschreiblich für mich, ich habe mich einfach so geehrt gefühlt. Und dann auch noch "Sports Illustrated" zu bekommen, also den Job, den gefühlt jeder haben möchte ... Das war ein krasser Moment für mich! Ansonsten ist natürlich auch der Walk für Demi Lovato im Kopf geblieben. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuschauer und Beteiligten. Ich hatte so viel Spaß und wurde von Heidi und Demi so gelobt - So was vergesse ich niemals.

Mit welchen Kandidatinnen und Kandidaten sind enge Freundschaften entstanden? Mit wem hast du auch nach der Show noch Kontakt? Eine der engsten Freundschaften ist zwischen mir und Dilara entstanden. Ich habe sie beim Casting direkt in der Schlange vor mir kennengelernt und hatte ihr meinen Regenschirm angeboten, weil es so stark geschüttet hat. Sie hatte die Nummer K42 und ich K41 und wir sind tatsächlich auch zusammen gelaufen und sind zusammen weitergekommen. Leider endete ihre Reise bei GNTM relativ früh, doch die Freundschaft blieb. Wir sind bis heute noch im engen Kontakt und für diese Freundschaft bin ich sehr dankbar. Genauso wie für die Freundschaft mit Julia. Wir beide hatten am Anfang nicht so viel miteinander zu tun und haben uns auf der Ranch dann lieben gelernt als Freunde. Wir waren beide in Zimmer 7, das hat uns noch mal enger zusammengeschweißt und wir beide haben auch nach ihrer Elimination noch Kontakt.

Das Finale rückt immer näher und die Spannung steigt spürbar. Wie erlebst du die Zeit bis zur Ausstrahlung mental und emotional? Hast du für dich bestimmte Routinen oder Strategien, um fokussiert und gelassen zu bleiben? Aktuell konzentriere ich mich darauf, weiterhin GNTM-relevanten Content zu posten. Und je näher das Finale rückt, desto trauriger werde ich ehrlich gesagt, weil diese Reise bald zu Ende geht. Die Zeit bei GNTM war die beste meines Lebens. Emotional werde ich vor allem bei den schönen Momenten, die wir gemeinsam erlebt haben - einfach, weil ich weiß, dass wir so etwas in dieser Form nie wieder erleben werden. Mental geht es mir ansonsten sehr gut. Ich habe kaum negative Kommentare oder Hate abbekommen, und selbst die wenigen kritischen Stimmen bringen mich nicht von meinem Weg ab. Ich sage immer: "Kill them with kindness!" Das ärgert manche Menschen am Ende mehr. (lacht) Wie sieht dein Alltag aktuell aus - stehen viele Pressetermine, Interviews oder Vorbereitungen an? Mein Alltag ist aktuell gar nicht so spektakulär. Ich plane und produziere viel Content und poste regelmäßig, das hat gerade Priorität. Nebenbei arbeite ich weiterhin als Aushilfe bei Segmüller und zwischendurch stehen immer wieder TFP‑Shootings an, die ich sehr genieße - kreative Arbeit liebe ich einfach. Interviews oder Pressetermine gab es bisher nicht viele, abgesehen von einem beim "Darmstädter Echo", meiner Heimatzeitung. Dafür stehen einige Events an - und das genieße ich gerade in vollen Zügen. Noch ist offen, wer sich am Ende den Titel sichert: Wer hat deiner Meinung nach die größten Chancen bei den Männern - und warum? Wem würdest du den Sieg besonders gönnen? Aurélie oder Anna: Wer könnte dir im Finale gefährlich nahekommen? Ich möchte gar nicht so viel zu dieser Frage sagen, weil es immer noch Heidi entscheidet, wer gewinnt oder wer die krassesten Chancen dazu hat, und das kann meine Aussage ja nicht beurteilen. Bei den Männern würde ich es aber Ibo oder Tony am meisten gönnen, weil die beiden von Anfang an konstante Leistung erbracht haben und auch jeweils Jobs ergattern konnten. Ich muss aber auch ehrlich sagen: Luis trauer ich immer noch nach, und da bin ich der festen Überzeugung gewesen, dass Heidi Luis ins Finale schickt. Aber man kann es nie wissen, weshalb die Vorhersagen von uns oder unsere Meinungen eh nicht viel bringen. Im Finale habe ich nur den Fokus auf mich und konzentriere mich weder auf Anna noch auf Aurélie, weil ich den Fokus nicht verlieren möchte. Wir sind alle drei aus einem bestimmten Grund im Finale, und da könnte sich jeder gefährlich nahekommen. Dazu muss ich auch noch sagen: Marlene war mein Favorit fürs Finale, und ich war mir sicher, sie kommt weiter. Aber da wurden wir ja auch eines Besseren belehrt. Deshalb: You never know - Wir sind ab jetzt alle top, und jeder hat die Chance, also ist jeder eine große Konkurrenz. Ohne zu viel zu spoilern: Worauf dürfen sich die Fans im Finale freuen? Die Fans werden sich am meisten auf den Opener freuen. Der ist so toll geworden. Und meine Performance! Ich sage nur: Demi-Lovato-Performance 2.0, haha! Also, seid gespannt.

Du wirst auch beim Final-Event am 28. Mai im Berliner Zoo Palast vor Ort sein. Worauf freust du dich dort am meisten? Ich freue mich am meisten darauf, wirklich alle wiedersehen zu können und in den Arm zu nehmen. Ich glaube, die ein oder andere Träne wird da sicherlich fließen - einfach, weil die Journey, für die wir alle so hart gearbeitet haben, zu Ende gehen wird. Gab es für dich bereits Model-Jobs abseits der Show? Wie sehen deine Pläne nach GNTM aus - ist schon etwas in der Pipeline? Bisher habe ich im Bereich Social Media einen Job für John Frieda machen dürfen. Ansonsten bin ich schon fleißig am Recherchieren und schaue, wie mein Weg weitergehen kann. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich schon vor GNTM gemodelt habe (freelance) und deshalb noch gut mit den alten Bekannten connected bin. Eine Chance, die ich sehr für mich sehe, ist, ins Ausland zu gehen, weil ich das eh schon mal machen wollte und ich mir denke: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich möchte mir später nicht fragen "Was wäre wenn?", sondern will es einfach mal ausprobieren und versuchen. Wer weiß, was sich da so ergeben kann.

Ob Heidi Klum Finalistin Daphne zu Germany's Next Topmodel 2026 kürt, siehst du am Donnerstag, 28. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.