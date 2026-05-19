Alles oder nichts GNTM 2026: Wer schafft es am Donnerstag ins Finale? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicholas Vogel Auf Joyn ansehen Preview: Das große Cover-Shooting steht an! Videoclip • 01:16 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Am Donnerstag entscheidet sich alles! Die Luft wird dünn, die Konkurrenz härter, der Spielraum kleiner. Acht Models stehen an der Schwelle zum Finale - doch nur wer jetzt auf den Punkt liefert, darf weiterträumen.

Die neuen Folgen GNTM auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Der Countdown läuft! In Folge 24 (Donnerstag, 21. Mai, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn) entscheidet sich, wer den Sprung ins große Finale schafft. Acht Models sind noch im Rennen, doch nur sechs Final-Tickets sind zu vergeben. Der Druck? Enorm. Die Aufgabe? Ein Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" - und damit nichts weniger als das wichtigste Shooting der gesamten Staffel.

Das ist die härteste Entscheidung der ganzen Staffel. Heidi Klum

Donnerstag, 21.05. 20:15 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum Jetzt wird's ernst: Das GNTM-Halbfinale am Donnerstag im kostenlosen Stream Verfügbar auf Joyn 160 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Acht Models, ein Traum: Wer überzeugt als Cover-Star? Beim großen "Harper's Bazaar"-Fototermin wird es ernst. Das Cover-Shooting steht unter einem starken Motto: Clash aus chic und rustikal, inspiriert von Star-Fotograf Helmut Newton. Stil, Haltung, Ausdruck - alles zählt. Und am Ende: ein einziges Bild. "Das ist das wichtigste Shooting der Staffel", sind sich die Models einig. Godfrey bringt es auf den Punkt: "Bevor sie das Magazin öffnen, sehen sie dich." Tony spürt, wie die Nerven blank liegen: "Die Anspannung steigt. Wir stehen kurz vorm Finale." Auch Luis ist klar, wie nah nebeneinander Erfolg und Aus stehen:

Die Ziellinie ist zum Greifen nah. Luis

Stille am Set, Konkurrenz liegt in der Luft Unter den kritischen Augen von (v. l.) Fotografin Sofia Sanchez, Heidi Klum, Fotograf Mauro Mongiello und "Harper's-Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider entstehen die Cover-Bilder. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Die Stimmung ist spürbar angespannt. Wo sonst Lachen und Smalltalk herrschen, wird es plötzlich ruhig. "Heute merkt man das Konkurrenz-Feeling. Heute ist es stiller als sonst", beobachtet Daphne. Model-Kollegin Aurélie formuliert es drastisch: "Wenn sie sieht, dass du aufgeregt bist, dann hast du schon verkackt." Anika macht klar, wie hoch die Messlatte liegt: "Da wird kein mittelmäßiges Foto genommen." Die Ansprüche sind klar - und gnadenlos. Jeder noch so kleine Patzer kann das Aus bedeuten.

Eleganz, Minimalismus, Perfektion Die Devise des Tages ist klar: Eleganz, Einfachheit, Minimalismus. Oder wie es am Set heißt: "Sei elegant, sei reduziert, sei auf den Punkt." "Es geht um Nuancen, es geht um Details", erklärt Tony, während Ibo fokussiert bleibt: "Ich mach genau das, was richtig ist." Und Anna lässt keinen Zweifel an ihrem Anspruch: "Ich werde die Beste sein." Doch selbst für die Profis ist diese Entscheidung alles andere als leicht. "Harper's Bazaar"‑Chefredakteurin Kerstin Schneider gibt zu: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird." Model-Chefin Heidi Klum bringt die Lage auf den Punkt: "Ein sehr enges Kopf‑an‑Kopf‑Rennen."

Wer schafft es aufs Cover - und ins Finale? Die Jury im GNTM-Halbfinale: (v. l.) Candice Swanepoel, Heidi Klum und Kerstin Schneider. Bild: ProSieben/ Max Montgomery