Ein Job über Jahre Mega-Deal für Heidi Klum: GNTM-Chefin modelt jetzt für deutsche Kult-Marke Veröffentlicht: Vor 19 Minuten von C3 Newsroom Heidi Klum wird neues Gesicht von s.Oliver: Mit der Kampagne soll die Marke moderner wirken und international stärker sichtbar werden. Bild: IMAGO / Panama Pictures

"Germany's Next Topmodel"-Star Heidi Klum bleibt eine feste Größe im TV und im Modegeschäft - und zeigt das einmal mehr mit einem neuen Vertrag. Gemeinsam mit s.Oliver startet sie eine Kampagne, die nicht nur neue Bilder liefern soll, sondern auch die Marke neu positioniert.

Die neue GNTM-Staffel ist voll im Gang! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Heidi Klum sichert sich laut der "Bild" den nächsten großen Auftrag - Sie wird das neue Gesicht der deutschen Modemarke s.Oliver. Damit setzt das Unternehmen bewusst auf Bekanntheit, Erfahrung und internationale Ausstrahlung. Die Kampagne soll frischen Wind bringen und die Marke sichtbarer machen, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus.

Heidi Klum und s.Oliver: Langfristige Zusammenarbeit geplant Die Kooperation ist nicht kurzfristig angelegt. Über zwei Jahre hinweg wird Heidi Klum die Casual-Linie von s.Oliver präsentieren. Ziel ist es, das Image weiterzuentwickeln: moderner, emotionaler und näher an den Menschen. Die Marke, die bereits seit 1969 besteht, will sich damit neu positionieren.

Für Heidi Klum muss sich Mode gut anfühlen Für die 52-Jährige ist das Thema Fashion mehr als nur ein Job.

Mode ist mir nicht nur auf dem Catwalk wichtig. Ich will immer gut aussehen - ob chic oder casual. Heidi Klum

Auch im Alltag setzt sie auf Looks, die zu ihr passen und sich gut anfühlen. Dass sie jetzt mit s.Oliver zusammenarbeitet, hat für sie auch eine persönliche Seite. Die Marke begleitet sie schon seit ihrer Jugend und fühlt sich für sie wie ein "Perfect Match" an.

Mehr Sichtbarkeit für die Marke s.Oliver Mit Heidi Klum als Werbegesicht will s.Oliver ein neues Kapitel aufschlagen. Das Unternehmen setzt dabei auf ihre Bekanntheit und ihre Reichweite. Ziel ist es, die Marke international stärker zu positionieren und neue Aufmerksamkeit zu gewinnen – mit einer Kampagne, die langfristig angelegt ist. Auch aus der Führungsebene kommt klare Unterstützung für den Schritt. Co-CEO Johannes Rellecke beschreibt Klum als "eine starke Persönlichkeit mit internationaler Strahlkraft, klarer Haltung und hoher Relevanz". Die Zusammenarbeit sei "kein kurzfristiger Aufmerksamkeitseffekt", sondern bewusst langfristig angelegt. Die aktuelle Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.