Mit süßen Erinnerungsbildern aus ihrer Kindheit hat Henry Samuel seine Schwester Leni Klum öffentlich hochleben lassen. Mama Heidi Klum gratulierte ihrer ältesten Tochter mit rührenden Worten zum 22. Geburtstag.

Leni Klum feiert ihren 22. Geburtstag und erhält niedliche Glückwünsche

Mit einer kleinen Zeitreise in ihre gemeinsame Kindheit hat Henry Samuel seiner großen Schwester Leni Klum gratuliert. Die älteste Tochter von Heidi Klum feierte am Montag (4. Mai) ihren 22. Geburtstag.

Aus diesem Anlass veröffentlichte Henry zwei süße Kinderbilder der beiden. Auf einem drückt Leni Brüderchen Henry, als dieser noch ein Baby war, einen Kuss auf den Mund. Auf dem zweiten Foto liegen die beiden - ebenfalls noch als kleine Kinder - nebeneinander auf einem Bett, Leni strahlt dabei. "Alles Liebe zum 22., Leni", schreibt Henry dazu.

Genau wie seine Schwester hat auch der 20-Jährige eine Karriere als Model gestartet. Für das Magazin "Paper" standen die beiden Geschwister vor einigen Wochen mit ihrer Mutter Heidi gemeinsam vor der Kamera.