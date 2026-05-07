Legendäre Looks Heute bei GNTM: Warum Lisa Rinna seit Jahrzehnten Beauty-Ikone ist Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von C3 Newsroom Lisa Rinna setzt auf auffällige Looks, markante Frisuren und mutige Fashion-Momente. Bild: picture alliance / NurPhoto

Mal raspelkurzer Pixie, mal wilde Volumen-Mähne, dazu volle Lippen und mutige Fashion-Looks: Lisa Rinna hat ihren Stil über Jahrzehnte immer wieder neu erfunden. Heute sitzt die US-Schauspielerin als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" und bringt jede Menge Hollywood-Glamour mit in die Show.

Alle aktuellen GNTM-Staffeln auf Joyn Jetzt kostenlos anschauen

Heute, 20:30 Uhr • Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum GNTM heute mit Lisa Rinna ab 20:30 Uhr - hier im kostenlosen Livestream! Verfügbar auf Joyn 165 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Kaum eine Frisur ist so eng mit einem Star verbunden wie Lisa Rinnas wuscheliger Kurzhaarschnitt. Jahrzehntelang war der Look ihr Markenzeichen - wild gestuft, voluminös und sofort wiederzuerkennen. Als Gastjurorin bei GNTM zeigt Lisa Rinna erneut, warum sie längst als Style-Ikone gilt. Ihr Look hat sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder verändert - von Soap-Star-Glamour bis hin zu modernen High-Fashion-Auftritten auf internationalen Laufstegen.

Lisa Rinna: Vom Soap-Star zum Fashion-Liebling Schauspielerin Lisa Rinna in den frühen 1990er-Jahren. Bild: imago images/Everett Collection

Bekannt wurde die 62-Jährige in den Neunzigerjahren durch Serien wie "Melrose Place" und "Zeit der Sehnsucht". Damals setzte sie auf klassischen Hollywood-Glamour: schmale Augenbrauen, stark geschminkte Lippen, figurbetonte Kleider und ihre ikonische Kurzhaarfrisur. Mit den Jahren wurde ihr Stil immer mutiger. Heute trägt die GNTM-Gastjurorin Oversize-Mäntel, auffällige Sonnenbrillen, transparente Stoffe oder dramatische Couture-Looks - oft kombiniert mit überraschenden Frisuren. Mal zeigt sie sich mit strengem Wet-Look, mal mit platinblondem Pixie oder langer dunkler Mähne. Besonders die Modewelt hat sie in den vergangenen Jahren neu für sich entdeckt. Nach ihrem Aus bei der beliebten Reality-TV-Show "The Real Housewives Of Beverly Hills" im Jahr 2023 wurde sie bei Fashion Weeks plötzlich selbst zum Hingucker - ob in der Front Row oder direkt auf dem Laufsteg.

Lisa Rinna besucht die Haute-Couture-Show Frühjahr/Sommer 2025 von Stéphane Rolland im Rahmen der Paris Fashion Week am 28. Januar 2025 in Paris, Frankreich. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Besonders bei Fashion Weeks in Paris und Mailand sorgte sie regelmäßig für Aufmerksamkeit, wenn sie in auffälligen Couture-Looks über den Runway ging. Dabei inszeniert sie sich bewusst stark visuell - mit dramatischen Silhouetten, markanten Posen und einem Gespür für große Mode-Momente. Auch in Kampagnen und Editorials wurde Lisa Rinna immer wieder gebucht. Ihr Wiedererkennungswert - geprägt durch ihre markanten Lippen, den wandelbaren Kurzhaarschnitt und ihre expressive Ausstrahlung - machte sie für Designer:innen und Fotograf:innen interessant, die gezielt auf starke Charaktere setzen.

Lippen, Haare, Attitüde Vor allem ihre Lippen wurden über die Jahre zu ihrem absoluten Markenzeichen. Die Schauspielerin spricht offen über Beauty-Eingriffe und ihren Umgang mit Schönheitsidealen. Statt Perfektion setzt sie lieber auf Wandel und Persönlichkeit. Auch ihre Frisuren sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff. Während viele Stars irgendwann ihren Signature-Look nicht mehr verändern, experimentiert Lisa Rinna heute mehr denn je.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Glamour liegt bei ihr in der Familie Auch privat dreht sich bei Lisa vieles um Fashion. Seit 1997 ist sie mit Schauspieler Harry Hamlin verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Töchter. Ihre 24-Jährige Tochter Amelia Gray gehört inzwischen selbst zu den gefragtesten Models der internationalen Modeszene. Lisa Rinna begleitet sie regelmäßig zu Fashion-Shows und zieht dabei oft genauso viele Blicke auf sich wie die Models auf dem Catwalk.

Im Clip: Lisa Rinnas Tochter Amelia Gray war in GNTM-Folge 18 zu Gast Videoclip Germany's Next Topmodel Entscheidung-Walk: Die Models im Konfettichaos Verfügbar auf Joyn Videoclip • 15:34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In ihrem Buch "You Better Believe I'm Gonna Talk About It" schreibt sie offen über ihr Leben, ihre Karriere und das Älterwerden in Hollywood. Dabei wird schnell klar: Lisa Rinna will sich nicht verstecken. Sie liebt Veränderung - und genau das sieht man ihr bis heute an.

Ihr Debüt als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" gibt Lisa Rinna in Folge 22 der aktuellen Staffel: heute Abend ab 20:30 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.