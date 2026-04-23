Models im Interview
"Mein eigenes Blut spritzen": Das sind die Beauty-Geheimnisse der GNTM-Girls
Veröffentlicht:von Lena Maier
Makellose Haut, perfektes Styling und immer on point: Die Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" wissen, wie man strahlt. In einem aktuellen Instagram-Reel packen Merret, Nana, Marlene, Aurélie und Juna jetzt aus und verraten ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse.
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Zwischen Maniküre und Abschmink-Routine: Die letzten Treatments der Models
Was tun Models eigentlich privat für ihren Look? Aurélie setzt auf absolute Klassiker: "Maniküre, Pediküre", verrät sie und erntet sofort zustimmendes Nicken von den anderen Girls. Juna hingegen hat sich erst kürzlich an eine kleine Typveränderung getraut: "Ich war beim Friseur vor 'ner Woche. Ich hab mir 'nen Pony geschnitten!"
Und Marlene? Die nimmt die Frage mit viel Humor und bringt es pragmatisch auf den Punkt: "Ich hab mich gestern Abend abgeschminkt, würd' ich sagen, passt auch."
Skincare vs. Make-up: Dafür geht das meiste Geld drauf
Topmodel-Haut kommt natürlich nicht von ungefähr. Auf die Frage, wofür sie in ihrer Beauty-Routine am meisten Geld ausgeben, gibt es in der Gruppe klare Prioritäten. Während Aurélie am liebsten in hochwertige "Gesichtscreme" investiert, schlägt das Herz von Nana und Juna für dekorative Kosmetik: "Bei mir eher Schminke", lacht Nana, und auch Juna gibt zu, dass Make-up ihr größter Kostenfaktor ist.
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Head-Spa, Body-Peeling und … Eigenblut?!
Richtig spannend wird es bei den Treatments, die die Girls unbedingt noch ausprobieren wollen. Merret träumt von purer Entspannung und wünscht sich einen trendigen Head-Spa. Nana würde am liebsten mal ein intensives Ganzkörper-Peeling testen, um die Haut perfekt für Shootings vorzubereiten.
Für den größten Schock-Moment (und echte Lacher) sorgt allerdings Juna: "Gibt's nicht so Eigenblut? Ich würde mir mein eigenes Blut spritzen!" Das berühmt-berüchtigte Vampire-Facial steht also ganz oben auf ihrer Bucket-List. Zur Einordnung: In einer dermatologischen Praxis wird aus dem eigenen Blut gewonnenes Plasma in die Haut eingebracht, um die Regeneration und Kollagenbildung anzuregen. Aurélie lauscht fasziniert den Plänen ihrer Mitstreiterinnen und scherzt: "Ich merk' mir das alles!"
Dieser Beauty-Trend nervt die GNTM-Girls gewaltig
Aber nicht jeder Hype wird von den Topmodel-Anwärterinnen blind mitgemacht. Bei einer Sache sind sich alle sofort einig: Große, klobige Beauty-Gadgets sind ein absolutes No-Go für den Model-Alltag. Juna spricht aus, was alle denken: "Diese LED-Masken. Wer hat dafür Platz im Koffer?"
Gerade wenn man für GNTM ständig um die Welt reist, muss das Beauty-Case eben clever gepackt sein! Die Girls diskutieren das Thema leidenschaftlich und beweisen einmal mehr, was für eine coole Dynamik sie in der Gruppe haben.
Du hast jetzt richtig Lust bekommen, Merret, Nana, Marlene, Aurélie und Juna auf ihrer spannenden Reise zu begleiten und noch mehr von ihrer unverstellten, lustigen Art zu sehen? Dann schalte unbedingt ein! Neue Folgen siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
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