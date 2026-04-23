Surf-Star Leon Glatzer bei GNTM: Wer schnappt sich den Red-Bull-Job?

Olympia-Athlet in Folge 20 Surf-Profi Leon Glatzer nimmt GNTM-Models heute für Kampagnen-Casting unter die Lupe Aktualisiert: Vor 55 Minuten von C3 Newsroom Bei GNTM beweist Leon sein Gespür für Performance und Präsenz. Bild: ProSieben / Max Montgomery

Surf-Star Leon Glatzer kommt am Donnerstag zu "Germany's Next Topmodel" und bringt frischen Spirit mit. In der ProSieben-Show übernimmt er das Red-Bull-Casting und prüft genau, welches Model die Marke am besten repräsentieren kann.

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Im Wasser beginnt seine Geschichte Für den 29-jährigen Leon Glatzer ist das Meer kein Ort, sondern Ursprung. Schon früh wurde ihm klar: Seine Verbindung zum Wasser ist außergewöhnlich. In der Dokumentation "Against Gravity" auf Joyn erzählt er:

Meine Beziehung mit dem Meer ist die wichtigste in meinem Leben. Leon Glatzer

Schon als Kleinkind kommt er mit dem Ozean in Kontakt. "Ich wurde im Wasser geboren. Ich hatte von der ersten Sekunde an Kontakt mit Wasser", erinnert sich der Surfer.

Streame Leon Glatzers Doku "Against Gravity" - kostenlos auf Joyn: Film ansehen Spezial Against Gravity - Leon Glatzer sucht die besten Wellen Verfügbar auf Joyn 77:52 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Zwei Jahre vor seiner Geburt treffen Leons Eltern eine außergewöhnliche Entscheidung: Sie tauschen Kassel gegen die Küste. "Meine Mama hat damals als Model gearbeitet, mein Dad in einem Labor. Als sie so weit waren, Kinder zu bekommen, haben sie entschieden, dass sie diese nur am Meer großziehen wollten, also sind sie nach Hawaii gezogen", erzählt Leon. Doch mit zwei Jahren zieht seine Mutter mit ihm nach Pavones, ein abgelegenes Fischerdorf in Costa Rica. Dort verliebt sie sich auf einer Reise in den Ort und bleibt. Die familiäre Situation verändert sich, sein Vater geht nach Kalifornien, die Beziehung zerbricht. In Costa Rica beginnt für Leon ein neues Familienmodell: "In Costa Rica hat meine Mum recht bald einen Mann kennengelernt, der halb Tico, halb Engländer ist", erklärt er im Interview mit Red Bull.

Mit ihm bin ich aufgewachsen, weshalb ich ihn heute als meinen Dad sehe. Leon Glatzer

Und weiter: "Mit ihm hat meine Mum auch meinen kleinen Bruder bekommen, mit dem ich bis heute sehr eng bin!"

Zwischen Freiheit und Fernweh Aufgewachsen zwischen Hawaii und Costa Rica, erlebt Leon eine Kindheit voller Natur, Bewegung und Freiheit. Doch das Leben am Meer ist mehr als Idylle:

Der Ozean hat mich geprägt und zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Leon Glatzer

Pavones wird zu Leons Paradies. Direkt am Meer, ohne klassische Schulstruktur, wächst er in einer Umgebung auf, die ihm extrem viel Freiheit lässt. "Meine Kindheit war ein absoluter Traum", bekräftigt er. "Wir haben keine fünf Gehminuten von Pavones entfernt gelebt, ich hatte drei Stunden Heimunterricht am Tag und den Rest des Tages bin ich surfen gegangen. Wenn die Wellen schlecht waren, bin ich mit meinen Freunden zum Fußballspielen oder Fischen gegangen. Ich war vollkommen frei, ohne jede Einschränkung."

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Vom Fischerdorf auf die große Bühne Seine erste Begegnung mit einer echten Welle bleibt ein Schlüsselmoment. Seine Mutter schiebt ihn ins Wasser und für ihn ist sofort klar, dass er wieder hinein will. "Als sie mich das erste Mal in eine Welle geschoben hat, dachte ich mir: 'Oh mein Gott.' Ich habe sofort versucht, aufzustehen. Ich habe zu ihr gesagt: 'Nochmal, nochmal'", erzählt er in der Doku "Against Gravity" auf Joyn. Im kleinen Ort Pavones beginnt seine Karriere: Internationale Surfer entdecken sein Talent, Sponsoren steigen ein, erste Contests folgen. Mit 14 Jahren verändert sich sein Leben radikal. Ein deutscher Surfer entdeckt ihn und erkennt sein Potenzial. Über Kontakte wird er mit der europäischen Surf-Szene vernetzt. Schnell folgen Sponsoren und erste Verträge. Mit 15 unterschreibt Leon seinen ersten großen Deal. 2012 folgt sein erster Surftrip nach Frankreich. Dort passiert der entscheidende Moment: "Bei diesem Trip hat es Klick gemacht", erinnert sich Leon. "Von da an war ich mir sicher: Dieser Weg ist wie für mich gemacht."

Zwischen Erfolg, Zweifel und Durchbruch Leon Glatzer in seinem Element: Seine Erfolge erarbeitete sich der Profi-Surfer hart. Bild: Pro Sports Images

In den folgenden Jahren ist Leon fast ständig unterwegs, bis zu elf Monate im Jahr auf Reisen. Er gewinnt Contests, produziert erste Video-Clips und etabliert sich in der internationalen Szene. Doch sein Lifestyle hat auch eine Kehrseite.

Das viele Reisen und Weg-von-Zuhause-Sein war am Anfang nicht leicht für mich. Leon Glatzer

Er ergänzt: "Ich komme aus einem kleinen Fischerdorf am Ende Costa Ricas, wo mich jeder immer gefeiert hat: Du bist der Beste, wir lieben dich… Gefühlt war ich jahrelang der König von Pavones." Auf internationalem Niveau gelten andere Maßstäbe: Neue Orte, kaltes Wasser, starke Konkurrenz - Bedingungen, die ihn fordern. "Es hat Jahre gedauert, bis ich mich an all diese Dinge gewöhnt habe", sagt er offen.

Olympia, Druck und neue Professionalität Die Entscheidung, dass Surfen olympisch wird, ist ein Wendepunkt. Für Leon öffnet sich dadurch eine völlig neue Welt: bessere Strukturen, mehr Coaching, mehr Professionalisierung. Der 29-Jährige nutzt diese Chance. Sein Alltag wird streng durchgetaktet: Training, Yoga, frühes Aufstehen, kein Party-Leben mehr. Alles ist auf Leistung ausgelegt. Schritt für Schritt entwickelt er sich zum Wettkämpfer - und die Ergebnisse folgen. Trotz aller Erfolge bleibt der Weg körperlich und mental fordernd.

Was ich mir und meinem Körper in dieser Phase zugemutet habe, war wirklich hart. Leon Glatzer

Doch genau diese Jahre formen ihn nachhaltig. "Mit großem Erfolg kommt auch ein gewisser Druck", weiß er heute. Gleichzeitig blickt er stolz zurück: "Es waren definitiv einige der lehrreichsten Jahre meines Lebens. Das zu schaffen, was ich mir vorgenommen hatte, so hart dafür gekämpft zu haben, das war das beste Gefühl ever."

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GNTM trifft Surf-Action Heute gehört Leon Glatzer zu den bekanntesten deutschen Surfer:innen seiner Generation - mit internationalen Erfolgen, Olympia-Ambitionen und einer klaren Haltung zu seinem Sport. Am Donnerstag schlägt Leon kurzzeitig ein neues Kapitel auf: Bei "Germany's Next Topmodel" bringt er nicht nur sportliche Energie, sondern auch echtes Profi-Mindset mit. Im Casting für Red Bull zeigt er, wie Performance, Kreativität und Mut zusammengehen.