Show als Sprungbrett Trotz GNTM-Aus: Dieses Model freut sich über erstes Magazin-Cover Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Juna zeigt, wie ein Karrierestart nach GNTM aussehen kann. Bild: ProSieben / Daniel Graf

Für Juna endete die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel" früher als erhofft, doch die 24-jährige Münchnerin ließ sich davon nicht aufhalten. Ein wichtiger Karriereschritt folgte schnell.

Die neue GNTM-Staffel ist voll im Gang! Jetzt ganze Folgen kostenlos anschauen

Karriere-Boost nach GNTM 2026: Juna feiert ersten Titelblatt-Erfolg Das "Germany's Next Topmodel"-Aus muss nicht das Ende vom Model-Traum bedeuten. Das beweist Juna gerade auf ziemlich eindrucksvolle Weise. Nur wenige Wochen nach ihrem Ausscheiden in der 14. Folge der aktuellen Staffel teilte sie ihren Fans auf Instagram mit, dass sie es auf das Cover des Magazins "L'Officiel Liechtenstein" geschafft hat. Das erste Titelblatt ihrer jungen Karriere. Die Münchnerin mit den gebleichten Haaren und den ebenso hellen Augenbrauen - ihr unverkennbares Markenzeichen - hat bereits vor ihrer Teilnahme an der Show Erfahrungen auf dem Laufsteg gesammelt: Sie lief unter anderem für die Berliner Designer Kilian Kerner und Danny Reinke.

Früher hätte ich mir das niemals zugetraut, hier dabei zu sein, und deswegen möchte ich mir das jetzt selbst beweisen. Juna

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ex-GNTM-Kandidatin Juna will international durchstarten - erstes Cover als Meilenstein Dass die Show für sie mehr als nur ein TV-Abenteuer war, machte Juna schon bei ihrer Vorstellung deutlich. Sie habe die Sendung ihr ganzes Leben verfolgt - und war tatsächlich schon einmal am Rande sichtbar: Im letzten Jahr lief sie dieselbe Show wie einige Kandidat:innen der Jubiläums-Staffel - unter anderem die Gewinner:innen Daniela und Moritz sowie Zoe und Canel. Die Münchnerin war damals kurz im Hintergrund zu sehen. Ein flüchtiger Moment, den sie rückblickend als so aufgeladen beschrieb, dass er den Anstoß gab, sich diesmal selbst zu bewerben. Für Juna war die Teilnahme allerdings kein Selbstzweck: Sie sieht GNTM als Möglichkeit, Türen zu öffnen - auf dem Weg zu einer internationalen Model-Karriere. Ihr erstes Cover ist dafür ein wichtiger Meilenstein.

In fünf Jahren sehe ich mich als erfolgreiches Model und glücklich. Juna

Nach GNTM 2026: Juna punktet mit Cover, Werbe-Deal und Musikvideo-Auftritt Derweil zeigt ihr beruflicher Werdegang nach dem Sendungsende deutlich nach oben. Neben dem Cover hat die ehemalige GNTM-Teilnehmerin bereits für Chupa Chups vor der Kamera gestanden und ist auch im neuen Musikvideo der Sängerin Zsá Zsá zum Song "Süß & gefährlich" zu sehen. Ein Mix aus Fashion, Werbung und Popkultur, der zeigt: Junas Vielseitigkeit ist ein starkes Argument für eine vielversprechende Karriere. Modeln sei schon immer ihr größter Traum gewesen, sagte sie zu Beginn der Staffel. Was wie eine Standardantwort klingt, gewinnt im Nachhinein eine andere Qualität. Wie weit sie dieser Weg noch führt, wird sich zeigen - den Anfang hat Juna gemacht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen