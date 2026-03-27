ProSieben-Show
Will er nur Fame? GNTM-Godfrey bezieht Stellung zu Gerüchten
Aktualisiert:von C3
Seit Wochen steht "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Godfrey im Fokus. Seine Aussagen in der Sendung sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Jetzt meldet er sich selbst zu Wort.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Klare Ansage auf Instagram
Die Vorwürfe gegen "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Godfrey halten sich hartnäckig: Einige Zuschauer:innen und auch ein paar Mitstreiter:innen der beliebten ProSieben-Show unterstellen ihm, GNTM lediglich als Sprungbrett für mehr Bekanntheit zu nutzen. Besonders nach mehreren Konflikten innerhalb der Staffel wird seine Motivation wiederholt infrage gestellt. Nun äußert er sich in einem Instagram-Post dazu:
Man spekuliert ja, dass ich einfach nur ins Reality-TV möchte. Eine Anfrage für eine große Dating-Show habe ich allerdings bereits kürzlich abgelehnt.
Gerüchte um Reality-Pläne
Mit diesen Worten widerspricht Godfrey klar der Annahme, er plane bereits die nächsten TV-Auftritte. Stattdessen deutet er an, dass solche Formate für ihn aktuell nicht im Fokus stehen - trotz konkreter Anfrage.
Bereits im vergangenen Jahr nahm der Wiener an der zweiten Staffel "Too Hot to Handle" teil. Ganz so abwegig scheint der Verdacht also nicht.
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Die Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Kritik an seiner Person besonders laut ist. Immer wieder wird ihm unterstellt, bewusst zu polarisieren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Diesem Bild erklärt der 34-Jährige hiermit eine klare Absage.
Erfolg im Model-Business
Doch auch ein anderer Punkt spielt Godfrey in die Karten. Der 34-Jährige ist seit über zehn Jahren in der Mode-Branche erfolgreich und hatte schon etliche Jobs und Shootings. Den Vorwurf, er springe nur kurzfristig auf den Mode-Zug auf, um Bekanntheit zu erlangen, kann man damit klar zurückweisen.
Wie es für Godfrey weitergeht, erfährst du immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.
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