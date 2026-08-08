Schlamm drüber? Von wegen! Spuck-Eklat bei "Good Luck Guys" 2026: Zwischen Greta Barthel und Nadja Großmann eskaliert es Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Nicholas Vogel Da bleibt die Spucke weg: Greta Barthel (l.) und Nadja Großmann (r.) im Schlamm-Clinch. Bild: Joyn

Schlamm im Mund, Zoff am Lost Beach: Nach dem ersten "Pearl Game" eskaliert es zwischen den Reality-Sternchen Greta Barthel und Nadja Großmann.

4 Staffeln Good Luck Guys Good Luck Guys In diesem Joyn Original tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen ein Abenteuer in Thailand. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Reality-Stars spielen ja gern mal dreckig" Am Lost Beach in Thailand wird nicht lange gefackelt: Schon das zweite Spiel der vierten Staffel von "Good Luck Guys" ist das erste "Pearl Game". Dabei erspielen die Reality-Stars in ihren Teams wertvolle Perlen für Einkäufe im Kiosk und entscheidende Vorteile für das Finale, müssen dafür aber bei sengender Hitze ordentlich schuften.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Darum geht's in "Good Luck Guys": Sechs Duos stellen sich einem Leben fernab von Luxus und Alltag. In anspruchsvollen Wettkämpfen sammeln sie wichtige Perlen, während ihnen das entbehrungsreiche Camp-Leben alles abverlangt. Nur mit perfektem Teamwork, unerschütterlichem Durchhaltevermögen und starken Nerven bleibt die Chance auf den großen Triumph - und das Preisgeld von 20.000 Euro.

Immerhin findet die Challenge im Schatten statt. Weniger angenehm: Dort wartet jede Menge Schlamm. "Reality-Stars spielen ja gern mal dreckig", lautet die vielversprechende Ansage. Mit einem Seil aneinandergebunden müssen sich die Teams durch eine Schlammgrube kämpfen, unter einem Baumstamm hindurchgraben, einen Netztunnel bezwingen, eine Matheaufgabe lösen und anschließend über Barren balancieren. Nadja Großmann aus Team Gelb ist bereits vor dem Start bedient: "Ich sag euch ehrlich, ich will das Spiel nicht machen." Am Ende ziehen trotzdem alle mit. Greta Barthel aus Team Lila entdeckt sogar den Wellness-Faktor der Dreckschlacht: "Schlamm ist gut für die Haut." Für die Stimmung gilt das offenbar weniger.

Auf die Reality-Stars wartet die volle Schlamm-Packung: Jetzt Folge 2 mit dem ersten "Pearl Game" streamen Ganze Folge Good Luck Guys Erster Schock am Lost Beach: Nicht jede Hütte ist ein Heim Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.07.2026 • 47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Schlamm im Mund - und plötzlich ist Nadja mittendrin Nach der Challenge ist Greta nicht nur reif für die Dusche, sondern praktisch selbst zur Schlammpackung geworden. Der Dreck klebt überall, offenbar auch im Mund. Um den unfreiwilligen Erd-Snack loszuwerden, spuckt Greta mehrfach auf den Boden. So weit, so nachvollziehbar. Doch dann gerät ausgerechnet Nadja in die vermeintliche Flugbahn und soll etwas davon abbekommen haben. Die lässt das natürlich nicht unkommentiert: "Hast du mich angespuckt?", will sie empört wissen. Greta reagiert sofort mit einem "Sorry" und räumt ein: "Aus Versehen, ja." Ihre Erklärung: "Das ist vielleicht leicht an deinen Fuß geraten. Aber ich hab dahin gespuckt und du bist dahin gelaufen." Mit anderen Worten: falscher Ort, falscher Zeitpunkt, äußerst unappetitliches Missverständnis. Nadja bleibt zunächst vergleichsweise ruhig. Doch der Schlamm trocknet schneller als ihr Ärger.

Beim Kiosk platzt Nadja endgültig der Kragen In Folge 3 landet der Spuck-Zoff erneut auf dem Reality-Menü. Der Auslöser ist diesmal ein gescheiterter Einkauf am Kiosk: Weil andere Kandidat:innen beim Shoppen zu viel Zeit vertrödeln, kommen Garry Secret und seine Teampartnerin Greta nicht mehr an die Reihe. Besonders bitter für Team Lila, denn auf dem Wunschzettel stehen keine Luxusartikel, sondern dringend benötigte Zahnbürsten. In der anschließenden Teamdiskussion fühlt sich Nadja von Greta angegriffen - und serviert die alte Spuck-Geschichte noch einmal kochend heiß: "Überleg dir nur mal, wie du mich gestern angespuckt hast. Und dann sagst du zu mir: 'Ich hätte es dir nicht mal sagen müssen.'" Spätestens jetzt ist klar: Für Nadja war die Angelegenheit keineswegs mit einem schnellen "Sorry" erledigt.

Da bleibt die Spucke weg: In Folge 3 geht der Schlamm-Zoff zwischen Gretha und Nadja in die nächste Runde Ganze Folge Good Luck Guys Überhitzte Gemüter: Mehr Streit als Sand am Meer Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.07.2026 • 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Garry springt für seine Teampartnerin in die Bresche Garry stellt sich prompt hinter Greta und versucht, die Spuck-Szene verbal trockenzulegen: "Eigentlich ist das ja nicht schlimm gewesen nach dem Spiel. Du hattest einfach Sand im Mund, wolltest es spucken, und sie ist dann einfach da reingelaufen." Aus seiner Sicht also kein gezielter Angriff, sondern schlicht Pech im Personenverkehr. Auch Greta betont, sie könne gar nicht sicher sagen, ob Nadja tatsächlich getroffen wurde: "Ich weiß ja nicht mal, ob es überhaupt auf ihr gelandet ist, ich wollte es einfach nur so ansprechen." Doch ob Treffer oder Beinahe-Treffer: Der Vorfall hat sich längst vom kleinen Schlamm-Malheur zum großen Strand-Streit entwickelt.

Dass Greta und Garry wegen des abgebrochenen Einkaufs so bedient sind, hat einen ziemlich ungemütlichen Grund. Team Lila musste zu Beginn der Staffel in die berüchtigte Horrorhütte ziehen. Dort wartet kein kuscheliges Nachtlager, sondern lediglich ein Fliegennetz. Kopfkissen, Matte, Matratze und Bett? Fehlanzeige. Auch Seife, Zahnbürsten und Zahnpasta sucht das Duo vergeblich. Ausgerechnet Nadja und ihr Teampartner Maurice Spada hatten nach ihrem Sieg im ersten Strandspiel über die Verteilung der Unterkünfte entschieden. Nun fehlen Greta und Garry nicht nur Schlafkomfort, sondern nach dem Kiosk-Desaster weiterhin auch die ersehnten Zahnbürsten. Am Lost Beach heißt es damit: schlechte Betten, schlechte Laune - und spätestens seit dem Spuck-Zoff wohl auch dicke Luft.

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