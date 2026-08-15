Kein Mross am Sonntag "Immer wieder sonntags" fällt am 16. August aus: Das ist der Grund für die ARD-Programmänderung Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Jan Islinger "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross muss am 16. August pausieren. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Noch drei Folgen "Immer wieder sonntags" – dann ist Schluss: Die ARD schickt das Format zum Ende der Saison in den Ruhestand. An diesem Sonntag pausiert die Schlagershow mit Stefan Mross jedoch. Was ist der Grund für die Programmänderung?

"Immer wieder sonntags" fällt am 16. August aus. Wer am Sonntag um 10:03 Uhr das Erste einschaltet und hofft, dort Stefan Mross zu erblicken, wird enttäuscht – denn die Show aus dem Europapark Rust macht Platz für ein sportliches Live-Event.

Warum läuft "Immer wieder sonntags" nicht? Statt Schlager und guter Laune wird es an diesem Sonntag sportlich im Ersten: Die ARD überträgt die Leichtathletik-EM in Birmingham, die Schwimm-EM in Paris sowie die Reit-WM in Aachen. Das sportliche Programm beginnt am 16. August 2026 bereits um 8:55 Uhr und endet erst zur Primetime am Abend um 20:15 Uhr.

Statt "Immer wieder sonntags" läuft die Sportschau im Ersten Bald verfügbar Sonntag, 16.08. 08:55 Uhr Sportschau Verfügbar auf Joyn 665 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Schon am 26. Juli 2026 musste die Schlagershow mit Stefan Mross ihren Sendeplatz für den Sport räumen. Grund war das Multisport-Event "Die Finals" in Hannover.

Wann geht es mit "Immer wieder sonntags" weiter? Fans von "Immer wieder sonntags" müssen aber nicht lange auf die nächste Folge warten: Stefan Mross kehrt schon am 23. August um 10:03 Uhr mit seiner Show ins Programm zurück. Es wird die drittletzte Folge in der Ära der Unterhaltungsshow sein – denn nach insgesamt 13 Folgen endet die Show nach dieser Saison.

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Der SWR hatte zuvor entschieden, das Format im Zuge von Sparmaßnahmen einzustellen. Damit verschwindet die Kult-Show nach über 30 Jahren aus dem TV. Zehn der insgesamt 13 letzten Ausgaben wurden bereits live aus dem Europapark Rust gesendet, am 23. August geht es mit Folge 11 weiter. Die finale Sendung von "Immer wieder sonntags" soll am 6. September 2026 ausgestrahlt werden. Am 13. September zeigt die ARD noch eine Best-of-Folge mit den schönsten Momenten der Abschiedsstaffel – dann ist Schluss. Stefan Mross hatte offenbar versucht, eine neue TV-Heimat für "Immer wieder sonntags" zu finden. Die Privatsender hatten sich dazu bereits geäußert.