Beförderung und Wechsel im Team
"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" startet wieder: Das ändert sich in der neuen Staffel
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Die jungen Ärzte sind zurück - und mit ihnen personelle Veränderungen im Johannes-Thal-Klinikum. Zum Start der 12. Staffel erwarten uns nicht nur spannende medizinische Fälle, sondern vor allem Neuerungen in der Belegschaft, die den Klinikalltag beeinflussen dürften.
"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" donnerstags um 18:50 Uhr
Neue Führung im Klinikum
Am Donnerstagabend läuft ab dem 30. April endlich wieder "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" mit Staffel 12. Die beliebte ARD-Serie startet direkt mit einem Wechsel an der Spitze. Die langjährige Chefärztin Prof. Dr. Katrin Patzelt (Marijam Agischewa) gibt ihre Leitungsfunktion an eine bekannte Figur ab. Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) war schon zuvor als stellvertretende Chefärztin tätig und gilt als ehrgeizig, sowie durchsetzungsstark. Nun muss sie beweisen, dass sie den gestiegenen Anforderungen gewachsen ist.
Ganz verschwindet Patzelt allerdings nicht aus der Serie. Stattdessen bleibt sie dem Klinikum als erfahrene Herzchirurgin erhalten. Fans der Figur müssen also auch in Zukunft nicht auf die TV-Ärztin verzichten.
Beruf und Privatleben im Konflikt
Mit der Beförderung von Dr. Sherbaz rückt auch ihr Alltag stärker in den Fokus. Die Ärztin ist mit ihrem Kollegen, dem Oberarzt Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) verheiratet, gemeinsam haben sie ein Kind. Die neue Verantwortung könnte für zusätzliche Spannungen sorgen, da nun beide zeitlich extrem eingespannt sind. Sobald berufliche Verpflichtungen und familiäre Bedürfnisse kollidieren, wird es sowohl im echten Leben als auch vor der Kamera meist kompliziert.
Die Serie greift damit ein Thema auf, das viele Zuschauer:innen bestens kennen dürften: die Herausforderung, Karriere, Partnerschaft und Familie miteinander zu vereinbaren. Im stressigen Klinikalltag wird das Konfliktpotenzial hoch sein.
Vertraute Gesichter bleiben erhalten
Trotz der Veränderungen können sich Fans aber auch auf Kontinuität freuen. Das bisherige Ärzt:innen-Team bleibt größtenteils bestehen. Figuren wie Dr. Matteo Moreau (Mike Adler), Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla) oder Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) sind weiterhin Teil der Handlung und sorgen für vertraute Momente. Auch Klinikleiter Wolfgang Berger (Horst Günter Marx) bleibt eine feste Größe. Diese Mischung aus neuen Entwicklungen und bewährten Charakteren macht garantiert auch den Reiz der 12. Staffel aus.
Überraschende Rückkehrer
Für zusätzliche Spannung sorgen zwei Figuren, die bereits verabschiedet wurden. Rebecca Krieger (Milena Straube) und Florian Osterwald (Lion Wasczyk) kehren zeitweise zurück ins Johannes-Thal-Klinikum. Ihre Geschichte ist noch nicht auserzählt - insbesondere nach den emotionalen Entwicklungen rund um Rebeccas Schwangerschaft und die komplizierte Beziehung der beiden. Ihre Rückkehr verspricht schon jetzt neue Konflikte und möglicherweise auch ein Happy End. Definitiv ein besonderes Highlight für langjährige Serien-Fans.
"In aller Freundschaft" läuft dienstags um 21 Uhr
Zurück zum Kuss
Ein weiterer Spannungsbogen knüpft direkt an das Finale der vorherigen Staffel an. Ein überraschender Kuss zwischen Dr. Marc Lindner (Christian Beermann) und Alexandra Jansson (Kaja Schmidt-Tychsen) ließ viele Fragen offen, die nun endlich beantwortet werden. Laut ARD soll zwischen den beiden "eine neue Liebe" entstehen.
Als Ableger von "In aller Freundschaft" hat sich "Die jungen Ärzte" einen festen Platz im Vorabendprogramm erarbeitet. Mit konstant hohen Zuschauerzahlen im Fernsehen und starken Abrufzahlen in der Mediathek bleibt die Serie ein Publikumsliebling. Die neue Staffel setzt auf eine Mischung aus emotionalen Geschichten, medizinischen Herausforderungen und persönlichen Konflikten. Genau diese Kombination wird mit Sicherheit auch diesmal dafür sorgen, dass wieder viele Zuschauende einschalten.
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