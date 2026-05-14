Serien-Update "In aller Freundschaft": Fans kritisieren neues Liebespaar - das sagt der Sender dazu Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom / Martin Meyer Dr. Martin Stein und Petra Minou stehen im Klinikalltag vor einer Herausforderung. Bild: MDR / Rudolf Wernicke

Eine ganz frische Beziehung sorgt in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" für hitzige Diskussionen unter den Zuschauer:innen. Vor allem online wird deutlich: Diese Lovestory spaltet die Fans. Auf Anfrage von Joyn bezog nun auch der MDR Stellung.

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Dr. Martin Stein (Bernd Bettermann) und Petra Minou (Birge Schade) versuchen, ihre Beziehung im Klinikalltag zu leben. Doch das gelingt nur bedingt. Unterschiedliche Erwartungen und kleine Missverständnisse führen immer wieder zu Spannungen. Eine gemeinsame Zukunft wirkt dadurch zunehmend unsicher. Bei Instagram sorgt genau diese Storyline für klare Reaktionen der Fans.

"In aller Freundschaft": Diese Szenen polarisieren Unter einem offiziellen Instagram-Beitrag des "In aller Freundschaft"-Accounts wird die Kritik schnell sichtbar. Viele Zuschauer:innen können dem Paar wenig abgewinnen. Der Tenor ist eindeutig:

Das passt doch nicht, sorry. Martin hat doch ganz andere Frauen bis jetzt gehabt. Instagram-Userin

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Die Kommentare sammeln zahlreiche Likes, was die Stimmung zusätzlich unterstreicht. Ein Fan der ARD-Serie geht noch weiter und schreibt:

Bitte lasst es zu Ende gehen mit den beiden. Instagram-Userin

Doch nicht alle Zuschauer:innen reagieren kritisch auf die neue Konstellation in "In aller Freundschaft". Unter dem offiziellen Instagram-Foto zeigen sich auch viele begeisterte Stimmen, die der Beziehung von Dr. Martin Stein und Petra Minou durchaus etwas abgewinnen können. Für sie wirkt das Paar frisch, stimmig und lange überfällig - gerade im Zusammenspiel der beiden Figuren entsteht für einige endlich wieder echte Spannung im Liebesleben der Sachsenklinik. In den Kommentaren heißt es deshalb auch ganz klar: "Schönes Paar. Ich gönn es den beiden." oder:

Ich finde die beiden toll zusammen! Endlich mal eine interessante Frau für Martin. Instagram-Userin

Hat das Paar eine Zukunft? Das sagen MDR und Producerin Auf Anfrage von Joyn erläutert der MDR die neue Beziehungskonstellation mit Verweis auf ein Zitat ihrer Producerin Inka Fromme. Sie erklärt die Gedanken von Dr. Martin Stein so: "Martin staunt über sich selbst. Er stellt fest, dass er sich verändert hat. Der Tod von Marie, das Wegziehen seines Enkelkindes, der Tod von Maria haben ihn ernster gemacht. Die Gefühle von Verlust und Endlichkeit kann er besser mit einer Frau seiner Altersklasse teilen. Seine Zeit der jugendlichen Unbedarftheit ist vorbei. So kommt es, dass er sich zu Petra hingezogen fühlt, weil sie seine ernste Seite versteht und ihm den Raum dafür lässt, wie wir später noch viel deutlicher sehen werden …" Laut der Producerin steckt hinter Martins verändertem Verhalten also vor allem ein persönlicher Wandel. Außerdem lässt ihre Aussage klar erkennen: Die Beziehung der beiden wird noch intensiver und eine Trennung ist zumindest nicht in nächster Zeit zu erwarten. Wer weiß, vielleicht können die Fans sich mit der Zeit auch mit dem umstrittenen Paar arrangieren.