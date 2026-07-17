Das verbindet sie bis heute
Gemeinsame Wurzeln, geteilte Leidenschaften: Das macht Annett Rennebergs und Thomas Rühmanns Freundschaft aus
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Manchmal entstehen am Arbeitsplatz besondere Beziehungen. So auch am Set von "In aller Freundschaft". Genau so eine innige freundschaftliche Verbindung hat sich zwischen Annett Renneberg und Thomas Rühmann entwickelt. Woher der gute Draht der beiden Schauspieler:innen stammt, haben sie in einem Interview verraten.
Während sich manche Darsteller:innen am Set verlieben, haben Annett Renneberg und Thomas Rühmann eine andere Art der Beziehung gefunden. 2017 lernten sie sich bei Dreharbeiten zur Serie "In aller Freundschaft" kennen und merkten schnell, dass die Chemie zwischen ihnen stimmt. Sowohl menschlich als auch künstlerisch.
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Gemeinsame Werte und Vergangenheit
Die Kolleg:innen verbindet nicht nur ihre gemeinsame Arbeit vor der Kamera, sondern auch ähnliche Werte, ihre Liebe zum Theater und die Erfahrung, in der DDR aufgewachsen zu sein. Aus beruflicher Zusammenarbeit wurde im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft.
Für Annett Renneberg liegt das auch an ihren Lebensgeschichten. "Wir haben beide einen ähnlichen Blick auf das Leben. Wir kommen beide aus der DDR und verstehen deshalb viele Dinge, mit denen andere nichts anfangen können. Thomas ist in vielen Bereichen eine Inspiration", verriet sie "Superillu". Auch Rühmann schätzt die Zusammenarbeit. "Annett ist für Dinge sofort begeisterungsfähig. Das ist ein bisschen wie bei mir", sagt er. "Wenn wir miteinander spielen, dann läuft das."
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Theater als gemeinsame große Leidenschaft
Neben den Dreharbeiten für die gemeinsame Serie verbindet die beiden vor allem das Theater. Immer wieder steht Annett Renneberg für das "Theater am Rand" im brandenburgischen Zollbrücke auf der Bühne, das Thomas Rühmann seit vielen Jahren leitet. Dort entstanden bereits mehrere gemeinsame Produktionen. Sie stehen also nicht nur gemeinsam vor der Kamera, sondern arbeiten auch auf der Bühne miteinander.
Inspiration zwischen Natur und Kultur
Für Renneberg ist das Oderbruch weit mehr als nur ein Spielort. Schon als Kind verbrachte sie dort Zeit, weil ihre Eltern in der Region ein Gartengrundstück besitzen. Heute kehrt sie regelmäßig zurück und genießt die besondere Atmosphäre rund um das Theater. Besonders fasziniert sie das Zusammenspiel von Natur und Bühne. Die offene Landschaft, die Nähe zur Oder und die Ruhe machen den Ort für sie einzigartig. Auch Thomas Rühmann weiß diese Eigenschaften des Ortes zu schätzen. Abseits des Trubels findet er dort Entschleunigung und verbringt mit Freund:innen gern lange Abende unter freiem Himmel.
Zusammenarbeit ohne Eitelkeiten
Ein Grund, warum die gemeinsame Arbeit so harmonisch verläuft, liegt in der Arbeitsweise des eingespielten Duos. "Thomas ist kein Mensch, der ein großes Ego vor sich herträgt. Natürlich ist er am Ende der Regisseur und entscheidet. Es gab aber keinen Moment, keine Zehntelsekunde, in der ich dachte: Jetzt gibt es hier eine Hierarchie. Es ging nie um Eitelkeiten, immer um den Inhalt. So wie es sein sollte, aber häufig in unserer Branche nicht ist", so Renneberg.
Auch abseits der Bühne und jenseits des Serien-Alltags gibt es viele Gemeinsamkeiten. Beide engagieren sich sozial und teilen ihre Leidenschaft für Musik. Thomas Rühmann ist seit Jahren mit verschiedenen Musikprojekten unterwegs, während Annett Renneberg eine ausgebildete Sängerin ist.
Hinzu kommt ihre Liebe zum Landleben. Rühmann pendelt zwischen Zollbrücke und Leipzig, Renneberg lebt mit ihrer Familie in der Müritz-Region. Die Ruhe fernab der Großstadt bedeutet beiden viel. Während der Spielzeit am Theater verbringen beide viel Zeit miteinander. "Wir sitzen gerne im Grünen und können das Wunder der Natur schätzen, haben schon einige Stunden unterm Sternenhimmel bei einem Glas Wein verbracht", schwärmt Rühmann über die Freundschaft zu Annett Renneberg.
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