"In aller Freundschaft"-Star Heio von Stetten: Mit dieser Schauspielerin ist er seit fast 30 Jahren verheiratet Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Heio von Stetten ist einem breiten Publikum aus zahlreichen Serien- und Filmproduktionen bekannt. Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Als Alexander Weber hielt er bei "In aller Freundschaft" einst die Fans in Atem. Privat setzt Heio von Stetten allerdings auf das genaue Gegenteil von Drama: Seit fast drei Jahrzehnten führt der Schauspieler eine Ehe fernab der Kameras.

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Heio von Stetten: Vom Leben auf dem Bauernhof zum "In aller Freundschaft"-Star Heio von Stetten wird am 5. Juli 1960 in Aystetten bei Augsburg geboren und wächst dort mit fünf Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof auf. Mitarbeit auf dem Hof gehörte für die Kinder selbstverständlich zum Alltag, vom Vieh-Füttern bis zur Heu-Ernte. Übernommen hat den Hof später allerdings nicht er, sondern eine seiner Schwestern, da für ihn früh feststand, dass er an die Schauspielschule wollte. Aus seiner Kindheit ist von Stetten dennoch einiges geblieben. So beherrscht er nach eigener Aussage das Traktorfahren, das Bauen einer Koppel oder das Zerlegen eines Motors bis heute. Sein Nachname verweist außerdem auf eine lange Familientradition: Die von Stettens sind ein altes Augsburger Patriziergeschlecht, das bereits im 16. Jahrhundert in die städtische Oberschicht aufgenommen wurde. Auch seine Karriere sah er anfangs fernab des Showbusiness: Mit 16 Jahren begann er eine Ausbildung zum Pferdewirt. Erst danach führte ihn sein Weg an die renommierte Otto-Falckenberg-Schule in München, an der er 1987 seinen Schauspiel-Abschluss ablegte. Es folgte eine beeindruckende Karriere mit mittlerweile über 130 Film- und Fernsehproduktionen, die ihn durch zahlreiche deutsche Serien und Filme führte - von "SOKO München" über "Der Bozen-Krimi" bis zu seinem mehrjährigen Engagement in der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft".

Heio von Stetten als Norbert Navrath in der ZDF-Krimiserie "Ein Fall für zwei" Ganze Folge Ein Fall für Zwei Jetzt die Folge "Geplatzte Träume" auf Joyn streamen Verfügbar auf Joyn Folge vom 11.12.2008 • 58 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Auch mit 66 Jahren steht er weiterhin regelmäßig vor der Kamera, zuletzt etwa für den Inga-Lindström-Film "Liebst du mich?", der im Januar 2026 im ZDF ausgestrahlt wurde. Ans Aufhören denkt er dabei nicht: Solange es ihm möglich sei, wolle er im Beruf bleiben.

"In aller Freundschaft"-Star Heio von Stetten: Seit fast 30 Jahren glücklich mit Schauspielerin Elisabeth Romano verheiratet Schauspieler Heio von Stetten und seine Ehefrau Elisabeth Romano besuchen die Verleihung des Bayerischen Kunstpreises 2025 im Bergson Kunstkraftwerk in München. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Seit 1997 ist der "In aller Freundschaft"-Star mit der Schauspielerin Elisabeth Romano liiert. Die deutsch-italienische Darstellerin gehört seit den frühen 1990er-Jahren zum festen Ensemble des Münchner Volkstheaters und ist einem breiten Publikum vor allem aus "Die Rosenheim-Cops" und der ZDF-Fernsehreihe "Kreuzfahrt ins Glück" bekannt. Kennengelernt haben sich beide über ihren gemeinsamen Beruf. Aus der Ehe sind zwei mittlerweile erwachsene Kinder hervorgegangen, das Paar lebt gemeinsam in München. In einem Interview mit dem Magazin "Wunderweib" im Frühjahr 2023 blickte von Stetten auf die Anfänge der Beziehung zurück und beschrieb, dass klassische Annäherungsversuche wie Musik, Blumen oder selbst verfasste Gedichte zunächst wenig Wirkung gezeigt hätten. Den Ausschlag gab schließlich ein Kochabend. Über seine Ehe nach fast drei Jahrzehnten sagte er damals gegenüber dem Magazin: "Ich liebe meine Frau noch wie am ersten Tag."

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Wie wenig er die Beziehung von Anfang an geplant hatte, machte von Stetten auch in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" im Januar 2026 deutlich. Beim Kennenlernen habe er nicht in langfristigen Zeiträumen gedacht, sondern lediglich gewusst, dass er zu hundert Prozent mit dieser Frau zusammen sein wollte. Den gemeinsamen Weg hätten sich beide seither Schritt für Schritt erarbeitet. Auf die drei gemeinsamen Jahrzehnte angesprochen, reagierte er selbst noch mit einem gewissen Staunen: "Wir sind richtig überrascht, dass wir jetzt schon 30 Jahre zusammen sind", sagte er der Zeitung. Warum die Beziehung so gut funktioniere, bleibe für ihn dabei letztlich unergründlich - eine Art Rätsel, das er selbst nicht vollständig auflösen könne.