Serien-Update
"In aller Freundschaft": Fans wettern gegen neues Liebespaar
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Eine ganz frische Beziehung sorgt in der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" für hitzige Diskussionen unter den Zuschauer:innen. Vor allem online wird deutlich: Diese Lovestory spaltet die Fans.
Jeden Dienstag eine neue Folge "In aller Freundschaft" um 21 Uhr
Dr. Martin Stein (Bernd Bettermann) und Petra Minou (Birge Schade) versuchen, ihre Beziehung im Klinikalltag zu leben. Doch das gelingt nur bedingt.
Unterschiedliche Erwartungen und kleine Missverständnisse führen immer wieder zu Spannungen. Eine gemeinsame Zukunft wirkt dadurch zunehmend unsicher. Bei Instagram sorgt genau diese Storyline für klare Reaktionen der Fans.
"In aller Freundschaft": Diese Szenen polarisieren
Unter einem offiziellen Instagram-Beitrag des "In aller Freundschaft"-Accounts wird die Kritik schnell sichtbar. Viele Zuschauer:innen können dem Paar wenig abgewinnen. Der Tenor ist eindeutig:
Das passt doch nicht, sorry. Martin hat doch ganz andere Frauen bis jetzt gehabt.
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Die Kommentare sammeln zahlreiche Likes, was die Stimmung zusätzlich unterstreicht. Ein Fan der ARD-Serie geht noch weiter und schreibt:
Bitte lasst es zu Ende gehen mit den beiden.
Doch nicht alle Zuschauer:innen reagieren kritisch auf die neue Konstellation in "In aller Freundschaft". Unter dem offiziellen Instagram-Foto zeigen sich auch viele begeisterte Stimmen, die der Beziehung von Dr. Martin Stein und Petra Minou durchaus etwas abgewinnen können. Für sie wirkt das Paar frisch, stimmig und lange überfällig - gerade im Zusammenspiel der beiden Figuren entsteht für einige endlich wieder echte Spannung im Liebesleben der Sachsenklinik. In den Kommentaren heißt es deshalb auch ganz klar: "Schönes Paar. Ich gönn es den beiden." oder:
Ich finde die beiden toll zusammen! Endlich mal eine interessante Frau für Martin.
Ob das umstrittene Paar Martin und Petra Minou eine Zukunft hat oder sich neue Konstellationen ergeben, zeigt sich in den kommenden Episoden.
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Vorschau auf die nächste Folge: Ein Notfall bringt Jasmin Hatem zurück in die Sachsenklinik
Jasmin Hatem, gespielt von Leslie-Vanessa Lill, wird mit schweren Verletzungen eingeliefert. Die Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma und eine Leberverletzung. Eine schnelle Notoperation ist notwendig.
Im Klinikalltag sorgt dieser Fall sofort für Spannung. Besonders Kris Haas reagiert sichtlich erschüttert, als er seine ehemalige Kollegin so schwer verletzt sieht. Schnell steht die Frage im Raum, ob ein Gewaltverbrechen dahintersteckt.
Die Situation wird komplizierter, als Franziska Winschek aus dem Frauenhaus eine neue Sicht auf die Ereignisse einbringt. Plötzlich steht nicht mehr nur Jasmin als Opfer im Raum, sondern auch die Möglichkeit, dass sie selbst in den Vorfall verwickelt sein könnte. Die Ermittlungen und Aussagen widersprechen sich, die Wahrheit bleibt zunächst offen. Wie es weitergeht und ob sich der Fall um Jasmin Hatem aufklärt, erfährst du am Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder vorab in der ARD-Mediathek.
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