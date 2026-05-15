Ab 19. Mai
"In aller Freundschaft" Wochen-Vorschau: Kann Kai nach Marias Tod weiterarbeiten?
Veröffentlicht:von Sylvia Loth
Kai findet nach Marias Tod nur schwer in den Alltag zurück. Kris und Ilay geraten ins Grübeln, als Ordens-Schwester Johanna rätselhafte Lähmungs-Erscheinungen hat. Parallel sorgen sich Samira und die Familie Heilmann um Baby Wilma. Wie es nächste Woche bei "In aller Freundschaft" weitergeht.
Die neue "In aller Freundschaft"-Folge siehst du am 19. April um 21 Uhr im ARD-Livestream
"Was wir nicht sagen" im Livestream
"In aller Freundschaft" Folge 1139: Heimliche Gefühle
Pfleger Kris Haas (Jascha Rust) und Chirurg Dr. Ilay Demir (Tan Çağlar) kommen ins Grübeln, als Ordens-Schwester Johanna (Elisabeth Niederer) mit einer Knöchelfraktur in die Notaufnahme eingeliefert wird. Kris fällt sofort auf, dass es trotz des engen Verhältnisses zu Ordensschwester Klara (Petra Zieser) auch Spannungen gibt. Er vermutet sogar, dass Klara, die seit 40 Jahren an der Seite von Johanna lebt, heimlich in sie verliebt ist.
Ganz andere Gedanken macht sich hingegen Ilay: Als Johanna plötzlich an beiden Beinen Lähmungserscheinungen hat und auch schlecht Luft bekommt, gilt es herauszufinden, woran sie leidet. Der neurologische Befund lässt nicht nur ihn, sondern auch Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) aufhorchen. Es wird eine verringerte Nervenleitgeschwindigkeit nachgewiesen. Eine Lumbalpunktion, also eine Nervenwasserentnahme, soll endgültig Aufschluss geben. Durch den erhöhten Eiweißgehalt, aber keinen Nachweis von Leukozyten, scheint die Diagnose eindeutig: Guillain-Barré-Syndrom. Wird die lebensbedrohliche Nervenkrankheit das Verhältnis der beiden Ordens-Schwestern verändern?
Wie geht es mit Kai nach Marias Tod weiter?
Nach Marias (Annett Renneberg) tragischem Tod einfach weiterzumachen, fühlt sich für Kai (Julian Weigend) falsch an, wie er seinem Freund und Kollegen Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) erklärt. Der schickt ihn am ersten Arbeitstag nach seiner Zwangspause wieder nach Hause. Dort fällt Kai die Decke auf den Kopf. Vor seinem kleinen Sohn Emil kann er sich zwar zusammenreißen und den Alltag bewältigen, doch bei seinen Kolleg:innen gelingt ihm das nicht. Er fragt sich, ob er jemals wieder in der Sachsenklinik arbeiten kann.
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Probleme mit Baby Wilma
Während Jakob Heilmann (Karsten Kühn) nach seiner Herztransplantation weiter in Reha ist, kümmern sich alle im Hause Heilmann liebevoll um seine Freundin Samira (Sarah Alles) und Baby Wilma. Samira, die alles richtig machen will, gerät in Sorge um ihr unaufhörlich schreiendes Baby. Als Hebamme Arzu (Arzu Bazman) beim Hausbesuch feststellt, dass Wilma abgenommen hat, nehmen die Sorgen weiter zu. Aufschluss soll ein Osteopath für Babys bringen, wovon Opa Roland nicht gerade überzeugt ist. Als Samira ihrem Mutterinstinkt vertraut, kommt sie auf eine Idee.
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