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Nach Rolf Beckers Tod: Seine "In aller Freundschaft"-Figur Otto Stein soll dieses Jahr verabschiedet werden
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die ARD hat bestätigt, wie es mit der Figur Otto Stein des verstorbenen Schauspielers Rolf Becker weitergeht: Die Abschieds-Folge ist bereits produziert und soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.
Bereits in der Auftaktfolge von "In aller Freundschaft" 1998 war Rolf Becker in einer Gastrolle als Arno Maybach zu sehen. 2006 kehrte er zurück und übernahm mit Otto Stein, dem Vater von Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann), einen Part als fester Teil des Ensembles. Nach seinem Tod im Dezember 2025 steht der Abschied seiner Figur noch aus - dieser soll jedoch im Herbst nachgeholt werden.
Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr
Produktion reagiert auf Community-Nachfrage
Bislang blieb unklar, wie und wann die Serie den Abschied von Rolf Beckers Serienfigur erzählen würde. Auf dem offiziellen Facebook-Account von "In aller Freundschaft" thematisierte nun eine Nutzerin den Umgang mit der Figur Otto Stein in den Kommentaren zur jüngsten Folge: "Ich musste in der letzten Zeit viel an Rolf Becker denken. In der Serie lebt er ja noch, aber irgendwie scheint er untergegangen zu sein. Ich habe so das Gefühl (vielleicht irre ich mich auch), bei anderen real verstorbenen Schauspielern wurde das viel schneller thematisiert."
Darauf reagierte das Produktionsteam öffentlich und erklärte: "Hallo, wir hatten in diesen Fällen früher nicht so einen langen Vorlauf wie heute, aber auch früher wäre die entsprechende Folge nicht 3 Monate später schon zu sehen gewesen. Wir haben die Folge, in der Otto Stein verabschiedet wird, gerade abgedreht. Ausgestrahlt wird sie wahrscheinlich im Herbst."
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Abstand zwischen Dreh und Ausstrahlung
Rolf Becker war zuletzt 2025 in Folge 1117 als Otto Stein zu sehen. Dass sein Tod bislang noch nicht in der Handlung aufgegriffen wurde, hängt vor allem mit dem langen Produktionsvorlauf der Serie zusammen. Die Episoden entstehen bereits Monate vor der Ausstrahlung. Hinzu kommt, dass Otto Stein ohnehin nicht durchgehend präsent war und immer wieder auch für mehrere Folgen fehlte. Daher setzt "In aller Freundschaft" die Handlung bis zum Herbst ohne seinen Abschied fort.
Erst kürzlich wurden die Zuschauer:innen von "In aller Freundschaft" zudem mit dem überraschenden Serientod von Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) konfrontiert. Mit dem geplanten Abschied von Otto Stein verliert die Serie nun eine weitere vertraute Figur.
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