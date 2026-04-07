Letzte Szenen Nach Rolf Beckers Tod: Seine "In aller Freundschaft"-Figur Otto Stein soll dieses Jahr verabschiedet werden Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom "In aller Freundschaft": Seit 2006 ist Rolf Becker in der Rolle von Otto Stein zu sehen. Bild: MDR / Saxonia Media / Rudolf Wernick

Die ARD hat bestätigt, wie es mit der Figur Otto Stein des verstorbenen Schauspielers Rolf Becker weitergeht: Die Abschieds-Folge ist bereits produziert und soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.

Bereits in der Auftaktfolge von "In aller Freundschaft" 1998 war Rolf Becker in einer Gastrolle als Arno Maybach zu sehen. 2006 kehrte er zurück und übernahm mit Otto Stein, dem Vater von Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann), einen Part als fester Teil des Ensembles. Nach seinem Tod im Dezember 2025 steht der Abschied seiner Figur noch aus - dieser soll jedoch im Herbst nachgeholt werden.

Streame "In aller Freundschaft" dienstags um 21 Uhr Hier geht es zum Das-Erste-Livestream auf Joyn

Produktion reagiert auf Community-Nachfrage Bislang blieb unklar, wie und wann die Serie den Abschied von Rolf Beckers Serienfigur erzählen würde. Auf dem offiziellen Facebook-Account von "In aller Freundschaft" thematisierte nun eine Nutzerin den Umgang mit der Figur Otto Stein in den Kommentaren zur jüngsten Folge: "Ich musste in der letzten Zeit viel an Rolf Becker denken. In der Serie lebt er ja noch, aber irgendwie scheint er untergegangen zu sein. Ich habe so das Gefühl (vielleicht irre ich mich auch), bei anderen real verstorbenen Schauspielern wurde das viel schneller thematisiert." Darauf reagierte das Produktionsteam öffentlich und erklärte: "Hallo, wir hatten in diesen Fällen früher nicht so einen langen Vorlauf wie heute, aber auch früher wäre die entsprechende Folge nicht 3 Monate später schon zu sehen gewesen. Wir haben die Folge, in der Otto Stein verabschiedet wird, gerade abgedreht. Ausgestrahlt wird sie wahrscheinlich im Herbst."

Du bist Fan von "In aller Freundschaft"? Dann schaue dir "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf Joyn an!