Süße Liebeserklärung auf Instagram "In aller Freundschaft"-Star Tan Caglar postet Foto mit Freundin Nadja Bergmann - Fans feiern "megaschönes Paar" Aktualisiert: Vor 50 Minuten von Lena Maier Machen auch auf dem roten Teppich eine tolle Figur: Tan Caglar und seine Partnerin Nadja Bergmann. Bild: Imago Images / CHROMORANGE

Wenn Tan Caglar seine Liebe öffentlich zelebriert, schmelzen die Fans dahin. Der "In aller Freundschaft"-Schauspieler teilte nun ein neues gemeinsames Foto mit seiner Freundin Nadja. In den Kommentaren wird das Paar mit Komplimenten regelrecht überschüttet.

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"Wunderschönes Paar von außen und innen" Normalerweise hält der 45-jährige Schauspieler sein Privatleben eher bedeckt. Doch jetzt überraschte Tan Caglar seine Follower:innen auf Instagram mit einem neuen, strahlenden Pärchenfoto an der Seite seiner Freundin Nadja Bergmann. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten - die Kommentarspalte platzt förmlich vor Begeisterung. Die Anhänger:innen sind sich einig: Hier haben sich zwei gefunden. "Wie kann ein Paar nur so schön aussehen. Ihr passt einfach perfekt zusammen. Das kann man gar nicht mehr toppen. Bleibt einfach so bezaubernd", schwärmt eine Userin. Andere kommentieren schlicht "Mega schönes Paar!" oder loben die beiden als "wunderschönes Paar von außen und innen". Ein weiterer Fan schickt liebe Grüße an die "zwei Zauberhaften".

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Nahbar und sympathisch: Ein Treffen in der Heimatstadt Dass der TV-Star nicht nur optisch punktet, sondern auch mit seiner bodenständigen und nahbaren Art, beweist ein besonders rührender Fan-Kommentar. Eine Followerin erinnert sich an eine zufällige Begegnung: "Was soll ich schreiben? Ihr seid perfekt. Einfach sympathisch ... Tan ... wir hatten mal kurz ein Zusammentreffen in deiner Heimatstadt. Ich dann zu meinen Kolleginnen … der Mann sieht nicht nur gut aus ... er ist auch so freundlich! Bleib so …". Auch humorvolle Reaktionen mischen sich unter die Bewunderung. So fragt ein User augenzwinkernd - natürlich "nur für einen Freund": "Wer ist denn diese hübsche Lady an deiner Seite?"

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