Süße Liebeserklärung auf Instagram
"In aller Freundschaft"-Star Tan Caglar postet Foto mit Freundin Nadja Bergmann - Fans feiern "megaschönes Paar"
Aktualisiert:von Lena Maier
Wenn Tan Caglar seine Liebe öffentlich zelebriert, schmelzen die Fans dahin. Der "In aller Freundschaft"-Schauspieler teilte nun ein neues gemeinsames Foto mit seiner Freundin Nadja. In den Kommentaren wird das Paar mit Komplimenten regelrecht überschüttet.
"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" donnerstags um 18:50 Uhr
"Wunderschönes Paar von außen und innen"
Normalerweise hält der 45-jährige Schauspieler sein Privatleben eher bedeckt. Doch jetzt überraschte Tan Caglar seine Follower:innen auf Instagram mit einem neuen, strahlenden Pärchenfoto an der Seite seiner Freundin Nadja Bergmann. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten - die Kommentarspalte platzt förmlich vor Begeisterung.
Die Anhänger:innen sind sich einig: Hier haben sich zwei gefunden. "Wie kann ein Paar nur so schön aussehen. Ihr passt einfach perfekt zusammen. Das kann man gar nicht mehr toppen. Bleibt einfach so bezaubernd", schwärmt eine Userin. Andere kommentieren schlicht "Mega schönes Paar!" oder loben die beiden als "wunderschönes Paar von außen und innen". Ein weiterer Fan schickt liebe Grüße an die "zwei Zauberhaften".
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Nahbar und sympathisch: Ein Treffen in der Heimatstadt
Dass der TV-Star nicht nur optisch punktet, sondern auch mit seiner bodenständigen und nahbaren Art, beweist ein besonders rührender Fan-Kommentar. Eine Followerin erinnert sich an eine zufällige Begegnung: "Was soll ich schreiben? Ihr seid perfekt. Einfach sympathisch ... Tan ... wir hatten mal kurz ein Zusammentreffen in deiner Heimatstadt. Ich dann zu meinen Kolleginnen … der Mann sieht nicht nur gut aus ... er ist auch so freundlich! Bleib so …".
Auch humorvolle Reaktionen mischen sich unter die Bewunderung. So fragt ein User augenzwinkernd - natürlich "nur für einen Freund": "Wer ist denn diese hübsche Lady an deiner Seite?"
Wer den Schauspieler in seiner Paraderolle sehen möchte, schaltet ein bei:
Liebes-Outing passend zum Valentinstag
Ganz neu ist das Liebesglück der beiden übrigens nicht. Bereits vor über einem Jahr machte Tan Caglar die Beziehung zu seiner Nadja öffentlich. Passend zum Tag der Liebenden bestätigte er die Liebe damals im Gespräch mit dem ARD-Magazin "Brisant" und erklärte: "Wir haben uns gesagt: Wenn, dann jetzt. Sonst hat man nicht so viele Gelegenheiten. Wenn nicht zum Valentinstag, wann dann." Auch Nadja kam damals zu Wort und betonte, wie wohl sie sich an seiner Seite fühle.
Wo genau sich die beiden kennengelernt haben, behalten sie bislang für sich. Allerdings hatte der Schauspieler in der Vergangenheit in einem Interview mit dem "Bunte"-Magazin einen sehr modernen Tipp für die Partnersuche parat: "Tinder kann ich jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer neuen Liebe ist." Ob das auch sein eigenes Erfolgsrezept war, bleibt sein Geheimnis. Fest steht aber: Die strahlenden Gesichter auf dem neuen Instagram-Foto sprechen absolut für sich.
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