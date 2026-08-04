Spielte Dr. Lea Peters' Partner
Tragischer Serientod: Darum ist Patrick Kalupa damals bei "In aller Freundschaft" ausgestiegen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Unter dramatischen Umständen schied Patrick Kalupa in seiner Rolle als Jenne Derbeck bei "In aller Freundschaft" aus. Das war der Grund, warum er die ARD-Krankenhausserie verlassen musste.
"In aller Freundschaft": Aus diesem Grund musste Patrick Kalupa als Jenne Derbeck gehen
Schauspieler Patrick Kalupa war rund zwei Jahre lang fester Bestandteil der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Von 2016 bis 2018 spielte er Jenne Derbeck. Er war der Lebensgefährte der Neurochirurgin Dr. Lea Peters (Anja Nejarri).
Auch am Dienstagabend (4. August) ist Kalupa in der Folge "Wunder Punkt" zu sehen, die um 21 Uhr im Ersten wiederholt wird und die du im Live-Stream auf Joyn sehen kannst.
Dramatisch war allerdings sein Ausstieg aus der Serie. Bei einem schweren Verkehrsunfall, bei dem Jenne Derbeck helfen wollte, kam es plötzlich zu einer Explosion und er erlitt lebensgefährliche Verbrennungen und starb wenig später.
Streame "In aller Freundschaft" am 4. August um 21 Uhr
Wunder Punkt
Streame "In aller Freundschaft"-Wiederholungen dienstags um 21 Uhr
Das sagte Patrick Kalupa zu seinem Aus bei "In aller Freundschaft"
Nach seinem Ausstieg äußerte sich Patrick Kalupa im Dezember 2018 in einem Facebook-Video zu den Gründen für den Abschied von "In aller Freundschaft". Seine Rolle des Jenne Derbeck habe ihm "unglaublich viel Spaß gemacht", hob er in dem Clip hervor.
"Ich habe zumindest versucht, der Figur Lea Peters Liebe einzuhauchen und den warmen Mantel der Liebe umzuhängen“, erklärte er. „Aber man muss auch ehrlich gestehen, dass sich Lea Peters an einem Punkt befunden hat, wo sich die Liebe nicht mehr wirklich weiterentwickelt hat."
Deswegen hätten sich die Macher von "In aller Freundschaft" dafür entschieden, "dass sich was verändern muss, damit es für euch weiter spannend bleibt. Und die Veränderung heißt: Jenne Derbeck geht", berichtete er offen.
Warum Patrick Kalupa seinen Serientod für eine "sehr, sehr gute Entscheidung" hielt
Dass seine Figur sterben musste, nannte er eine "sehr, sehr gute Entscheidung". Kalupa begründete: "Denn die Figur Lea Peters kann daran unglaublich wachsen." Dadurch sei es für Zuschauer spannend geblieben, ob sie "wieder zur Eiskönigin" werde oder aber "noch liebender" werde, als sie zu diesem Zeitpunkt schon gewesen sei.
Gleichzeitig dankte Patrick Kalupa den "IaF"-Zuschauer:innen für ihre Unterstützung und die vielen positiven Rückmeldungen, die er erhalten habe. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, betonte der Schauspieler damals.
Fans können ihn auch weiter im TV erleben: Der 46-Jährige ist seit 2023 in der ZDF-Serie "Dr. Nice" in der Titelrolle zu sehen. Kalupa spielt darin Dr. Moritz Neiss, genannt Nice, ein ehemaliger Star-Chirurg, der wegen einer Handverletzung kurz vor dem Karriere-Aus steht und dann in seine alte Heimat nach Schleswig-Holstein zurückkehrt.
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