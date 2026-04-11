Zehnter Todestag: "In aller Freundschaft" ehrt Schauspielerin Hendrikje Fitz

Am zehnten Todestag von Hendrikje Fitz erinnert die ARD-Serie "In aller Freundschaft" an die Schauspielerin. Seit 1998 war sie Teil des Ensembles. Mit einem Facebook-Beitrag und einer Playlist in der ARD-Mediathek wurde an sie gedacht.

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Schauspielerei prägte das Leben von Hendrikje Fitz von Kind an. Ihre Eltern, Ute und Peter Fitz, waren Schauspieler. Auch ihr Bruder schlug diesen Berufsweg ein. Die ersten Auftritte feierte sie auf der Theaterbühne. Mit ihrer Rolle als Pia Heilmann in der Arztserie " In aller Freundschaft " wurde sie einem Millionenpublikum bekannt.

"In aller Freundschaft"-Urgestein

Von der ersten Folge an, gedreht 1998, gehörte Hendrikje Fitz fest zum Ensemble. 2014 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Danach trat sie bei "In aller Freundschaft" kürzer und die Drehbücher wurden an ihren Gesundheitszustand angepasst. Am 7. April 2016 starb die Schauspielerin.

"Wir denken an dich und vermissen dich noch immer". Mit diesen Worten erinnerten die Kollegen in einem Facebook-Beitrag an die Schauspielerin, begleitet von einem Schwarz-Weiß-Foto und dem Todesdatum. Parallel dazu erschien in der ARD-Mediathek eine Playlist mit Episoden, in denen ihre Rolle im Mittelpunkt steht.